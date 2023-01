L’expansion de la société américaine spécialisée dans l’électrification des zones rurales via les kits solaires en Afrique et en Asie, se poursuit. Après un investissement de 10 millions de dollars de Proparco, voici que Leapfrof, société d’investissement basée à Londres, annonce un investissement de 70 millions de dollars et rejoint BeyondNetZero de General Atlantic et M&G Investments autour de la table. Sun King étend ainsi sa levée de fonds de 260 millions de dollars à 330 millions. Anish Thakkar, directeur de l’entreprise, revendique une capacité installée de 24 MWc. Au cours des dernières années, ces équipements ont permis de raccorder à l’électricité au moins 3 millions de foyers.

