Rosatom a signé le 15 avril deux protocoles d’accord avec le ministère éthiopien de l’Innovation et de la Technologie. Les protocoles d’accord portent sur l’éducation et la formation dans le domaine de l’énergie nucléaire, ainsi que sur la formation d’une opinion publique positive à l’égard de l’énergie nucléaire en Éthiopie. Ces documents définissent le cadre de l’interaction dans ces domaines clés en vue de développer le programme éthiopien d’utilisation pacifique de l’énergie atomique.

En particulier, des mesures spécifiques sont envisagées pour développer les ressources humaines de l’industrie nucléaire éthiopienne. Des efforts seront déployés pour développer l’interaction entre les établissements d’enseignement spécialisés, notamment l’organisation de programmes conjoints à court terme, la formation des enseignants, le développement de la littérature éducative et scientifique et l’échange d’étudiants. Le mémorandum sur les questions d’opinion publique positive suppose la préparation d’événements visant à travailler avec le public et les médias éthiopiens, ainsi qu’à informer la population sur les technologies nucléaires.

