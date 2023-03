Actis, la société d’investissement britannique et Mainstream Renewable Power, spécialisée dans l’éolien et le solaire, actionnaires respectivement à 60 et 40% de Lekela Power, ont vendu cette plateforme considérée comme le plus grand producteur indépendant d’énergie renouvelable en Afrique. C’est ce que les deux entités ont annoncé le lundi 20 mars 2023.

Avec un portefeuille de 2,8 GW de projets en exploitation et en développement, Lekela Power a été cédé à Infinity Power, une coentreprise détenue par l’égyptien Infinity et l’émirati Masdar. La transaction a été financée par un investissement en actions des actionnaires et par un emprunt auprès d’Absa Corporate and Investment Banking (Absa CIB) et de The Mauritius Commercial Bank Limited (MCB).

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe