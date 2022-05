Soutenu par l’Agence française de développement et le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, et spécialement conçu pour démultiplier la résilience sociétale et l’impact de la Tech For Good entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée, EMERGING Mediterranean annonce le lancement du 3ème cycle de son programme.

Celui-ci s’ouvre avec un appel à candidatures, diffusé du 11 avril au 15 mai 2022 à destination des startups engagées pour l’innovation positive depuis la rive sud de la Méditerranée. Pour cette troisième année, EMERGING Mediterranean est marqué par trois grandes nouveautés : la nomination d’un sixième lauréat dans le cadre d’un prix dédié au développement de l’entrepreneuriat féminin ; un volet renforcé de mentorat sur mesure pour ses 6 lauréats, et la tenue de son temps fort rive sud – le BootCamp des deux rives – pour la première fois à Tunis au sein de l’incubateur The Dot.

EMERGING Mediterranean, le programme incontournable des Leaders de la Tech for Good en Méditerranée

Lancé en 2020, EMERGING Mediterranean est un programme d’accélération destiné aux entrepreneurs et entrepreneuses à forts impacts sociaux et environnementaux de la rive sud de la Méditerranée – Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye – engagés sur les thèmes d’e-santé, d’agritech, de mobilité, d’edutech, d’environnement, d’économie sociale et solidaire ou d’entrepreneuriat féminin.

Complet, ce programme allie support financier, accompagnement pédagogique, networking et visibilité, et ses atouts au bénéfice des entrepreneurs sont nombreux : mentorat sur-mesure et personnalisé, accompagnement à la levée de fonds, préparation au scale-up, accélération de l’innovation sociale et inclusive, networking, échanges entre pairs, sensibilisation au leadership…

« Créer une communauté de talents du digital aÌ impact et vise à écrire un récit méditerranéen positif »

Samir Abdelkrim, fondateur d’EMERGING Mediterranean précise : « EMERGING Mediterranean a été conçu pour identifier, accélérer et nourrir le plaidoyer des startups méditerranéennes de la « Tech For Good ». Il porte l’ambition de créer une communauté de talents du digital aÌ impact et vise à écrire un récit méditerranéen positif. Depuis sa création, il s’est rapidement imposé comme un programme clé pour les acteurs de la région. Pour preuve, l’appel à candidatures 2021 d’EMERGING Mediterranean fut un succès incontestable avec 305 candidatures dont 31% portées par des femmes, soit au total une augmentation de 34% par rapport à 2020. Une réussite révélatrice d’une région dynamique, d’une jeunesse en mouvement et d’un fort intérêt de l’écosystème entrepreneurial pour le programme. »

Ce troisième cycle d’EMERGING Mediterranean débute avec un appel à candidatures ouvert du 11 avril au 15 mai 2022. Les startups intéressées peuvent soumettre leur candidature via le lien suivant : http://emergingmediterranean.co/candidater/

A l’issue de celui-ci, les 30 startups les plus prometteuses participeront au Bootcamp des deux rives, le temps fort rive sud du programme, constitué de trois jours de coachings intensifs avec des mentors d’exception et qui prend cette année ses quartiers à Tunis, du 24 au 26 juin 2022. Les 12 meilleures pépites s’y verront départagées : deux par pays d’une part, et -nouveauté de ce cycle 2022- deux pépites retenues dans le cadre du parcours « Entrepreneuriat féminin ». Ces 12 finalistes pitcheront donc ensuite en juillet 2022 devant un Jury final, en vue d’être départagées et de devenir lauréates pour leur pays, ou lauréate du parcours « Entrepreneuriat féminin ».

Le package remporté par les lauréats comprend un accompagnement technique personnalisé via des sessions de mentorat individuel, qui sera sensiblement renforcé cette année, un push de visibilité et un accompagnement média, une intégration au programme du Social & Inclusive Business Camp, une prise en charge de la venue de la startup à Marseille pour participer au Sommet EMERGING Valley 2022 en novembre prochain, un full pass pour ce Sommet ainsi qu’une bourse de 5 000 euros et le bénéfice d’un plaidoyer continu pour la Tech For Good incarné par EMERGING Mediterranean au travers de sa stratégie continue de “Do-Tank”.

EMERGING Mediterranean s’appuie depuis 2020 sur un réseau riche et dense de Partenaires-Pays, experts de leurs écosystèmes respectifs et engagés pour l’impact, avec pour la Mauritanie la Jeune Chambre de Commerce de Mauritanie et l’incubateur Hadina RimTIC; pour le Maroc le Technopark, LaStartupFactory et le P-Curiosity LAB de l’OCP; pour l’Algérie la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) et Tek2Hub; pour la Tunisie Connect’Innov et TheDot; pour la Libye Expertise France et enfin l’Agence Universitaire de la Francophonie.

EMERGING Mediterranean 2022 : des nouveautés pour accompagner la montée en puissance du programme.

Fort de ses trois ans d’existence et pour accompagner sa montée en puissance, EMERGING Mediterranean apporte une série de grandes nouveautés pour cette 3ème édition, tant sur le fond que sur la forme.

La principale étant la création du Prix spécial Entrepreneuriat féminin, un label qui s’attache à valoriser la place des femmes méditerranéennes et celle de l’entrepreneuriat féminin en Méditerranée, une thématique au cœur de l’ADN d’EMERGING Mediterranean. Julie Lanckriet-Goerig, directrice des opérations EMERGING Mediterranean précise : « Ce prix sera remis à un porteur de projet -une femme ou un homme- qui aura démontré un engagement particulièrement fort en faveur des femmes méditerranéennes ou de l’entrepreneuriat féminin en Méditerranée. Au terme de notre Bootcamp des deux rives, nous sélectionnerons donc 12 finalistes et élirons 6 lauréats, par pays d’une part – Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye – mais également pour ce nouveau prix pour lequel nous sommes très enthousiastes ! »

Autre nouveauté et non des moindres, le Bootcamp se tiendra, cette année et pour la première fois, à Tunis et plus précisément sur le site de l’incubateur tunisien The Dot. « The Dot est un partenaire historique. Ce lieu qui se conçoit comme le centre névralgique de l’écosystème tech tunisien est un espace attractif, dynamique et riche d’entrepreneurs voulant transformer et impacter positivement leurs communautés. Nous sommes heureux d’y tenir notre Bootcamp des deux rives qui bénéficiera, sans aucun doute, de la très belle énergie que l’on peut retrouver chez The Dot. », ajoute Julie Lanckriet-Goerig.

Enfin, le package proposé pour les lauréats a également été renforcé. Un accent encore plus fort sera mis sur l’accompagnement technique des pépites, avec encore plus de mentorat et de coachings individuels dispensés par des experts, pour un réel accompagnement sur-mesure au profit de nos futurs champions du digital.

Pourquoi candidater ? Les atouts du programme racontés par les lauréats des précédents cycles et leurs succès depuis

« Nous sommes fiers des succès rencontrés par nos 10 premiers lauréats », introduit Samir Abdelkrim. « Un premier exemple concret, en un an, le nombre d’artisans accompagnés par Aida KANDIL au sein de sa société MyTindy, lauréate Maroc 2020, est passé de 10 à 250. Toujours en un an, Aladin ELSGIER, fondateur de la startup libyenne Dawrrat, lauréat Libye 2021, a recruté deux nouveaux employés et a formé plus de 500 étudiants. Il est en cours de négociation auprès d’investisseurs et de représentants du secteur public dans l’optique d’un partenariat public-privé. Il a également réussi à étendre ses services à la Syrie. De même et en 12 mois à peine, Olfa KILANI et sa société Kyto-Prod ont finalisé leur 2ème levée de fonds, et travaillent actuellement à l’ouverture d’une filiale française. Kyto-Prod a également noué un partenariat avec une startup présente au SIBC pour l’alimenter en matière première, et a eu l’honneur de recevoir l’ambassadeur de France en Tunisie dans ses locaux. D’autre part, Meryem FAGHRAOUI, fondatrice de NEOLLI, a été contactée par des business Angels grâce à la visibilité gagnée lors du programme, et travaille actuellement à l’ouverture d’une filiale en France. Et ce ne sont que des exemples parmi bien d’autres ! Les success stories construites ces deux dernières années par nos 10 lauréats démontrent la pertinence d’EMERGING Mediterranean dans le développement de leur startup, comme celui de leur impact.»

« Faire avancer le monde de la startup dans le bassin méditerranée »

« En tant que Lauréate, ce programme m’a apporté un boost en reconnaissant mes efforts. C’était très enrichissant avec beaucoup de perspectives de collaborations. Pour moi, ces initiatives comme EMERGING Mediterranean sont primordiales pour faire avancer le monde de la startup dans le bassin méditerranéen » témoigne Aida KANDIL, Lauréate Maroc 2020, société MY TINDY.