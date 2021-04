Eloho Omame, Nigeriane, est fondatrice de FirstCheck Africa et directrice générale d’Endeavour Nigeria. Elle pilote un fonds composé d’une communauté de femmes business angels et investisseurs, axés sur les femmes, afin de permettre aux entrepreneurs africaines du monde numérique de lever plus facilement des capitaux. Elle est la lauréate du prix Margaret Intrapreneur Afrique 2021. Interview.

Propos recueillis par DBM

Quel est votre parcours et ce qui vous a conduit à créer FirstCheck Africa ?

Je suis économiste de formation. J’ai étudié à la London School of Economics pour mon diplôme de premier cycle. J’ai également obtenu un MBA de la London Business School. J’ai commencé à travailler dans l’écosystème technologique nigérian il y a cinq ou six ans. J’ai été consultante pour le gouvernement de l’État de Lagos, sur le programme Lagos Innovates, un ensemble de programmes de soutien aux startups que j’ai conçu et présenté au Lagos State Employment Trust Fund. Lagos Innovates a aidé des centaines d’entrepreneurs technologiques à sortir de l’ornière grâce à divers programmes. Ensuite, j’ai lancé Endeavour au Nigeria, qui est également une organisation de soutien aux entrepreneurs, mais qui est axée sur les entreprises technologiques ayant atteint une taille plus importante. Elles sont généralement financées par des fonds de capital-risque et ont levé la ronde série A. En travaillant avec des entreprises technologiques à ce stade, les problèmes de diversité sont rapidement devenus saisissants.

Après trois ans chez Endeavour, j’ai lancé FirstCheck Africa, un fonds et une communauté pour les femmes africaines dans la technologie. Notre mission est de « faire progresser l’équité, le capital et le leadership pour une génération de femmes en Afrique par le biais de la technologie et de l’entrepreneuriat ». Nous sommes motivés par les écarts inquiétants entre les sexes en matière de pouvoir, de richesse et de réussite professionnelle sur tout le continent. Nous pensons que le monde serait meilleur si les femmes étaient représentées de manière plus équitable dans tous les espaces où les décisions sont prises et où l’avenir se construit.

En tant que femme dans la technologie, comment expliquez-vous la sous-représentation des femmes dans l’économie numérique ?

L’un des grands obstacles à une représentation plus équitable des femmes dans le secteur des technologies est, bien entendu, le taux de scolarisation des filles dans les filières informatiques et STIM, ainsi que le taux d’attrition entre l’école, l’université et leur première carrière. Pour les femmes qui changent de carrière, en l’occurrence celles qui passent d’un rôle traditionnel à un autre dans la technologie, les obstacles sont pour la plupart artificiels, mais ils peuvent se sentir importants. Pour les postes techniques, un certain investissement et une certaine formation sont nécessaires, et il existe des programmes à cet effet. Mais quel que soit le degré de technicité du poste, il peut être difficile de savoir quelles expériences, formations ou communautés peuvent aider à combler cet écart. Il en existe. Les réseaux sont également importants, et bien sûr, les femmes ont du mal à pénétrer dans les réseaux masculins qui peuvent les aider à entrer de plain-pied dans des secteurs dominés par les hommes. Je suis une grande fan des communautés qui privilégient les femmes, notamment les First Movers de FirstCheck Africa, qui améliorent la visibilité des femmes et les aident à se connecter et à créer des réseaux qui leur permettent de réussir dans le secteur des technologies.

Concernant la demande, en général, l’industrie technologique ne fait pas un bon travail de marketing auprès des femmes. Les équipes des startups et le capital-risque sont fortement dominés par les hommes, et ce type d’environnement tend à être culturellement délicat pour les femmes. Lors de la collecte de fonds, les femmes fondatrices vivent des expériences très différentes de celles de leurs collègues masculins. Les équipes composées uniquement de femmes lèvent beaucoup moins de fonds, et les équipes diversifiées dirigées par des femmes lèvent également moins de fonds que les équipes composées uniquement d’hommes. Les récits dominants tendent à blâmer les femmes pour leur manque de succès dans la technologie : nous ne sommes pas assez ambitieuses, nous n’avons pas assez de cran, il y a un problème de carrière…. Ce sont toutes des variations sur le même thème : « Nous ne pouvons pas faire grand-chose en tant qu’industrie si les femmes ne se montrent pas comme les hommes. » C’est une réponse passive, à mon avis.

Plutôt que de lever les bras au ciel, j’aimerais voir plus de startups, de fondateurs et d’investisseurs, non seulement rendre publique leur conscience de la diversité, mais aussi leurs objectifs en la matière. Le fait d’avoir des équipes plus diversifiées en général, en particulier lorsque les femmes occupent des postes de direction et de décision, permettra d’attirer davantage de femmes vers la mise en œuvre de solutions visant à rendre le secteur plus inclusif et d’attirer davantage de femmes vers le sommet de l’entonnoir, car la représentation compte. Tant qu’il n’y aura pas d’effort intentionnel et concerté pour attirer les femmes, nous ne verrons que des pas de bébé, et non les pas de géant que nous devons faire.

Les disparités entre les sexes dans le secteur des technologies existent partout dans le monde, et certainement pas seulement en Afrique.

Comment le digital peut-il créer un monde plus égalitaire pour les femmes et les hommes ?

Les femmes du monde entier, notamment en Afrique, sont confrontées à des écarts de richesse considérables par rapport aux hommes. Nous estimons que pour chaque dollar de richesse que possède un homme en Afrique, une femme possède moins de 30 cents. Les raisons en sont multiples, à commencer par l’écart de rémunération entre hommes et femmes sur le continent, qui fait que les femmes peuvent gagner 20 ou 30 % de moins que les hommes, le travail ménager non rémunéré et les normes de genre, qui font que les femmes sont « pauvres en temps » par rapport aux hommes. Cela est vrai en Afrique, quel que soit le statut social.

La technologie change la vie sur notre continent, non seulement en offrant de meilleurs produits qui résolvent une myriade de problèmes, mais aussi en créant de nouveaux emplois dynamiques pour l’avenir et en créant une nouvelle classe de richesse. Il est important que les femmes soient pleinement représentées dans l’ensemble de l’écosystème, qu’il s’agisse des employés ou des opérateurs, des fondateurs ou des investisseurs providentiels, afin que l’avenir, qui se rapproche rapidement, produise des résultats nettement meilleurs pour la richesse et le pouvoir des femmes africaines.

Un engagement qui vous a valu de décrocher le prix Les Margaret dans la catégorie des entrepreneurs africains. Un encouragement à poursuivre la lutte encore plus loin ?

J’ai été surprise et excitée lorsque j’ai appris que je remportais le prestigieux prix Les Margaret, en particulier dans cette catégorie. Ce prix est emblématique des valeurs que je défends personnellement, à savoir la réussite des femmes et le pouvoir de la technologie, qui permet de combler les écarts entre les sexes. C’est une leçon d’humilité que de figurer dans la même catégorie que tant de femmes exceptionnelles qui ont également été nominées, et honnêtement, je ne m’attendais pas à gagner. Ce prix était d’autant plus spécial qu’il a été annoncé le 8 mars 2021, a l’occasion de la journée internationale de la femme. Je suis impatiente de travailler sous l’égide de Les Margaret pour contribuer à la mission globale de promotion de l’égalité des femmes en Afrique par le biais de l’industrie numérique et de l’entrepreneuriat.

Quelles sont vos priorités pour 2021, et que pouvons-nous attendre de FirstCheck Africa dans les mois à venir ?

FirstCheck Africa investit dans les femmes aux tout premiers stades de leurs entreprises, de l’idéation au lancement de la première version de leur produit technologique. Nous aimons investir dans des équipes dirigées par des femmes ou dans des équipes diversifiées où les femmes fondatrices ont une part équitable du capital et un rôle important dans la prise de décision. En parallèle, nous construisons First Movers, la plus grande communauté africaine de femmes ambitieuses dans le domaine de la technologie, en les soutenant avec des événements et des programmes pour les aider à collaborer, à imaginer et à construire ensemble. Dans quelques mois, nous lancerons un collectif d’investisseurs qui se concentrera sur les femmes en leur donnant accès à certaines des startups technologiques les plus prometteuses du continent et qui démocratisera cet accès en facilitant l’émission de chèques providentiels par les femmes. Nous voulons créer des pistes permettant à davantage de femmes de réussir dans le domaine de la technologie, en les aidant à franchir le cap de l’opérateur, du fondateur et de l’investisseur.

