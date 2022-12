L’Égypte va construire une ville sur une île artificielle pour protéger Alexandrie. Une première sur le pourtour méditerrannéen. La première ville égyptienne de cinquième génération destinée à atténuer les effets dévastateurs du changement climatique sur le delta.

Par Bilkiss Mentari

Il fallait sans douter. Pays hôte du sommet des Nations unies sur le climat, COP27, en novembre dernier, l’Egypte se devait à cette occasion de montrer l’exemple à travers des projets pharaoniques. Parmi lesquels, « New Abu Qir”, une île artificielle qui doit voir le jour au large d’Alexandrie, en Méditerranée.

Les plans de la première ville construite sur une île artificielle en mer Méditerranée et destinée à limiter les effets dévastateurs du changement climatique sur le delta, a été présentée le 15 novembre en présence du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.

Alord que la région du delta du Nil s’enfonce avec la montée du niveau de la mer due au changement climatique, la ville d’Alexandrie est menacée de disparition de disparaître, sous l’effet de la montée des eaux ou de l’érosion a alerté un rapport des Nations unies.

La nouvelle ville d’Abu Qir sera la première ville égyptienne entièrement construite sur une île artificielle, s’étendant sur plus de 1 400 acres dans la mer, et comprendra une série de tours de grande hauteur.

La nouvelle ville est également en cours de construction dans le but de devenir un pôle commercial et d’investissement, ainsi qu’un nouvel espace urbain à l’est d’Alexandrie, qui comprend le port d’Abu Qir, le plus grand port maritime des côtes nord et de la Méditerranée. Par ailleurs, la ville s’appuiera sur les énergies renouvelables pour préserver l’environnement des émissions nocives.

Le projet est construit par une entreprise de construction privée égyptienne, qui a lancé le processus de conception en février 2021 avant que le plan réel ne soit décrit en 2022. La construction devrait être terminée d’ici la fin de 2024.

Conçue comme une extension de la nouvelle capitale administrative [à l’est du Caire], le projet reflète les efforts de l’Égypte pour créer de nouvelles communautés urbaines, attirer les investissements étrangers et créer de nouvelles opportunités d’emploi alors que face à la croissance démographique le pays fait face à de nombreux défis sur le plan climatique, mais également socio-économique.

