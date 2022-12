C’est la première fois que la maison de couture française Dior organise un défilé en Égypte, c’est également la première fois qu’un grand défilé de mode international se tient devant les pyramides de Gizeh. Le soir du 3 décembre, les pyramides de Gizeh ont assisté au défilé Dior de la collection homme automne-hiver 2023. Un show…pharaonique !

Par Bilkiss Mentari

La maison de couture française Dior a organisé le 3 décembre dernier son premier défilé dans les anciennes pyramides égyptiennes de Gizeh, présentant sa collection homme automne 2023 à l’ombre des tombes millénaires.

La nécropole égyptienne de Gizeh, juste à l’ouest de la capitale Le Caire, a accueilli ces dernières années des événements de plus en plus grandioses, notamment des concerts pop et des expositions d’art contemporain.

L’Egypte, comme ses voisins d’Afrique du Nord, cherche à projeter une image renouvelée pour attirer de nouveaux tourisme et affaires. Jouant la carte de son patrimoine historique et de la modernité.

Des événements comme celui de Dior « ont mis l’Égypte sur la carte en tant que nouveau centre de créativité et de design » où les créateurs peuvent puiser dans « sept mille ans d’inspiration » a observé l’entrepreneure des médias Amy Mowafi.

Le défilé s’est déroulé en présence du secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, Mostafa Waziri, qui a tenu à féliciter le président-directeur général de la maison de couture Dior, Pietro Beccari, et son adjoint, pour avoir organisé ce magnifique défilé et pour avoir choisi l’Égypte et les pyramides de Gizeh pour organiser cet événement spectaculaire.

Pour sa part, le président et chef de la direction de la maison de couture Dior, Pietro Beccari, a exprimé sa joie d’organiser ce magnifique défilé en Égypte, invitant tous ses amis et tous ceux qui traitent avec Dior à visiter l’Égypte pour profiter de toutes les zones archéologiques et touristiques.

