Honoris United Universities, le premier et plus large réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, a annoncé, le 28 septembre, le lancement du certificat Honoris 21 st Century Skills (Compétences du 21 ème Siècle) visant à accroître l’employabilité de ses étudiants en les dotant des compétences digitales et comportementales nécessaires pour être compétitif dans le nouveau monde du travail du 21 ème siècle. Combinaison des compétences digitales et comportementales les plus demandées, ce certificat en ligne sera délivré par le biais de la technologie blockchain.

Fondé sur des recherches d’envergure internationale et avec la contribution de nombreux employeurs, le certificat Honoris 21 st Century Skills a été développé par le Conseil Académique d’Honoris, une équipe panafricaine de représentants du corps professoral sélectionnés pour leur expertise dans leurs domaines respectifs, dont l’enseignement en ligne et les technologies numériques. La mission du Conseil est de contribuer au développement de talents africains de classe mondiale en formant des professionnels agiles et collaboratifs, dotés d’un esprit entrepreneurial et capable d’avoir un impact positif sur l’Afrique.

Le certificat Honoris 21 st Century Skills est une formation sur les compétences misent en évidence par les exigences de la quatrième révolution industrielle (4IR), garantissant ainsi aux lauréats d’entrer dans le monde du travail dotés des compétences cognitives et digitales nécessaires pour réussir dans un monde en

perpétuel changement.

Le programme, entièrement en ligne, formera les étudiants aux huit compétences les plus demandées par les employeurs : l’intelligence comportementale, la créativité et le design thinking, l’esprit critique, la communication, la collaboration, le coding, l’analyse de données et l’entreprenariat. Ces compétences inhérentes à la 4IR permettront aux diplômés d’Honoris d’être en affinité avec les exigences

du nouveau monde du travail.

Il est à noter que si l’anglais est de-facto la langue des affaires, le coding quant à lui est dorénavant considéré comme la seconde langue du 21 ème siècle, que tous les étudiants, tous domaines d’études confondus, devront maîtriser. C’est dans cette optique que la compréhension du coding a été incluse dans le cursus certificat, car elle contribue à développer une pensée computationnelle (computational thinking)

pour aborder la résolution de problèmes et formuler ainsi des solutions créatives dans des économies de plus en plus digitalisées.

« Le monde est entré dans une ère où plus rien n’est garanti. Les employeurs adoptent de nouvelles idées et technologies à un rythme rapide et, par conséquent, les étudiants doivent être au fait des dernières innovations pour rester compétitifs »

Le programme d’études de 100 heures sera obligatoire pour tous les élèves du réseau, tous cursus confondus. Il s’agit d’un parcours constitué de quatre modules – comprenant des compétences personnelles, sociales, digitales et entrepreneuriales – qui seront intégrés dans les cursus des institutions

membres d’Honoris.

Selon Laura Kakon, Directrice de la Stratégie et de la Croissance chez Honoris United Universities, « le monde est entré dans une ère où plus rien n’est garanti. Les employeurs adoptent de nouvelles idées et technologies à un rythme rapide et, par conséquent, les étudiants doivent être au fait des dernières innovations pour rester compétitifs. Au sein du réseau Honoris United Universities, nous sommes engagés à développer un enseignement tourné vers le futur qui permet à nos lauréats d’embrasser les nouvelles technologies et l’innovation, de rester compétitifs et pertinents dans un monde en perpétuel changement impulsé par l’automatisation, l‘analyse de données et l’intelligence artificielle. Nous sommes également convaincus que l’expérience académique doit favoriser l’agilité cognitive et une flexibilité de pensée, deux attitudes et comportements gages de réussite. Ce nouveau certificat centré sur les Compétences du 21ème Siècle contribuera à équiper les talents du continent pour le monde du travail à venir. »

