En marge d’elearning Africa 2022, TooShare, première plateforme d’apprentissage social créée en Afrique, a lancé un programme de bourses d’études supérieures d’un milliard de dollars US à destination de tous les pays africains afin de promouvoir l’accès à l’enseignement supérieur dans des disciplines technologiques à forte employabilité.

L’accès à l’enseignement supérieur en Afrique est confronté à un écart croissant entre l’offre et la demande. Seulement ~9% de la population est inscrite dans l’enseignement supérieur, soit environ 4 fois moins que la moyenne mondiale. Dans le même temps, la demande d’enseignement supérieur est beaucoup plus élevée que les places disponibles. La demande de personnes bien formées, notamment dans le secteur technologique, étant élevée et devant croître encore plus dans les années à venir, le besoin d’un enseignement supérieur fortement axé sur les compétences pertinentes pour le marché du travail est essentiel pour l’emploi des étudiants et des employeurs à la recherche de talents.

TooShare et l’Alliance pour l’accès aux études se sont associés pour offrir des bourses complètes pour des diplômes universitaires de l’Université internationale des sciences appliquées de l’UI dans les domaines de la technologie et de la gestion aux étudiants africains qui n’ont pas accès au financement d’un enseignement supérieur répondant aux normes internationales. Ces étudiants auront accès à des diplômes en ligne de haute qualité (licence, master et MBA) dans la plus grande université allemande accréditée par l’État, par l’intermédiaire de l’Alliance Study Access. Ils auront également accès à une communauté d’apprentissage et à du contenu supplémentaire sur la plateforme TooShare pour les soutenir pendant leurs études en les préparant au marché du travail.

TooShare et Study Access Alliance prévoient en outre de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes nationales et internationales pour sélectionner et soutenir conjointement les étudiants dans le développement de leurs compétences. Le partenariat se concentrera également sur l’engagement d’employeurs potentiels afin de mettre les étudiants en contact avec le marché du travail. Un projet pilote sera lancé en juin et offrira 10 000 bourses à des jeunes gens talentueux du Sénégal, du Rwanda, du Ghana, d’Afrique du Sud et du Maroc.

« Nous sommes ravis de nous associer à TooShare pour offrir conjointement un accès à une éducation universitaire de haute qualité aux étudiants de toute l’Afrique. Les classes virtuelles de TooShare offrent aux étudiants la possibilité de se connecter, d’apprendre les uns des autres et d’acquérir les compétences que les employeurs recherchent chez les candidats. Nous invitons d’autres partenaires à se joindre à nous pour avoir un impact sur les futurs étudiants ainsi que sur les économies africaines » indique Laura Bake, directrice de l’Alliance Study Access.

« L’UI a lancé l’Alliance pour l’accès aux études parce que nous croyons fermement que tout le monde devrait pouvoir accéder à l’éducation pour se développer. L’Alliance pour l’accès aux études, en partenariat avec TooShare, va changer la donne en matière d’accès à un enseignement universitaire de haute qualité et de développement des compétences – et j’espère voir à bord de nombreux partenaires qui souhaitent ce changement autant que nous » poursuit le Prof. Dr. Holger Sommerfeldt, Recteur, Université internationale des sciences appliquées IU.

Le programme « Un million de talents africains », que nous lançons dans sa première phase avec notre partenaire, l’Alliance pour l’accès aux études, et l’Université internationale des sciences appliquées (IU) – l’une des principales universités accréditées par l’État allemand et possédant le plus grand portefeuille de diplômes en ligne au monde – marque un tournant majeur dans le secteur des technologies de l’information et de la communication en Afrique. Le maintien d’un haut niveau de qualité dans notre enseignement numérique est un objectif clé de notre plateforme éducative. Notre association à cette initiative s’adresse donc en priorité à tous ces jeunes talents africains à qui nous facilitons l’accès à l’éducation et à un avenir meilleur » souligne Abdoulaye Mbengue, fondateur et PDG de TooShare

Les candidats intéressés peuvent déjà s’inscrire sur la plateforme TooShare à l’adresse https://saa.tooshare.com pour participer au programme de présélection.