Pourquoi les chercheurs internationaux devraient faire la queue pour collaborer avec les femmes travaillant dans le domaine scientifique en Afrique ?

Les femmes scientifiques africaines ont l’esprit d’entreprise et sont pleines de ressources. Elles trouvent des solutions innovantes aux problèmes qui touchent leurs communautés et beaucoup cherchent activement à impliquer d’autres personnes dans leurs travaux. Mais pour que davantage de femmes du continent parviennent à s’imposer dans le domaine scientifique, elles ont besoin de politiques qui contribuent à réduire les obstacles à leur réussite et qui encouragent les collaborations internationales. Telles sont les conclusions d’une série spéciale d’articles parus dans Nature, ainsi que d’un sondage auquel ont répondu 249 chercheurs africains. La majorité d’entre eux (217) travaillent dans des pays africains, et 103 se sont identifiés comme étant des femmes.

Notre série d’articles montre que les femmes travaillant dans la recherche dans les pays africains sont florissantes : elles créent des entreprises, lancent des projets d’enseignement scientifique à but non lucratif, forment la prochaine génération de scientifiques et rejoignent les ministères de la santé, de l’agriculture et de l’espace de leur pays.

Parmi elles, Khady Sall, au Sénégal, qui a dirigé en 2020 un projet de fabrication d’écrans faciaux contre le COVID-19, et Veronica Okello, au Kenya, qui recherche des approches écologiques pour nettoyer les métaux lourds tels que le chrome et l’arsenic. Nous dressons également le portrait d’Aster Tsegaye, une chercheuse spécialisée dans le VIH/sida qui contribue à la formation de chercheurs en Éthiopie, et d’Elizabeth Kimani-Murage, qui étudie la malnutrition dans les communautés urbaines de Nairobi.

Pontsho Maruping a cessé de travailler dans le secteur minier sud-africain pour contribuer au développement du programme astronomique et spatial du pays. Au Ghana, Angela Tabiri étudie l’algèbre quantique et a fondé un réseau de mathématiciennes. Adidja Amani participe à la gestion des programmes de vaccination au ministère camerounais de la santé publique, et la microbiologiste nigériane Amina Ahmed El-Imam étudie la production de carburants à partir de micro-organismes.

Les scientifiques africains s’engagent auprès du public pour relever les défis locaux

Nombre d’entre eux travaillent également à l’autonomisation des communautés, contribuent à communiquer la science à un public plus large ou s’efforcent de stimuler l’enseignement scientifique. Et leurs réalisations sont souvent le fruit d’une période d’études ou de recherche à l’étranger – une constatation reprise dans notre sondage. Sur les 103 femmes interrogées dans le cadre de notre enquête, 59 avaient étudié à l’étranger, notamment pour acquérir une expérience internationale, créer des réseaux professionnels et rapporter une expertise spécifique.

Il ressort également des profils que de nombreuses femmes ont fait d’énormes sacrifices personnels pour obtenir leur doctorat – celles qui ont étudié à l’étranger et qui sont mères, par exemple, ont souvent passé des mois entiers loin de leurs enfants, les laissant à la garde d’autres personnes, comme leur père ou leurs grands-parents.

Les femmes africaines se heurtent à des obstacles plus importants que les femmes des pays à revenu élevé pour développer des carrières dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), le manque de financement constituant un problème particulier. Certains défis seront toutefois familiers aux femmes du monde entier. De nombreuses femmes doivent prendre du temps pour la grossesse, le congé de maternité et l’allaitement, et les femmes ont également tendance à assumer une plus grande part des soins aux enfants et des tâches domestiques.

En outre, certaines femmes ont confié à Nature qu’elles n’ont pas été promues aussi rapidement que leurs homologues masculins, même si elles publient au même rythme et apportent à leurs institutions autant de fonds de recherche et d’équipements que les hommes. Les raisons varient, mais comprennent le fait d’être évaluées selon des critères dépassés. Souvent, par exemple, on ne tient pas compte des écarts dans les publications et les financements qui résultent du fait que les femmes prennent un congé parental. Bien que l’écart entre les sexes se réduise, le Forum économique mondial prévoit qu’au rythme actuel, cela pourrait prendre 95 ans en Afrique subsaharienne (go.nature.com/3i9oxb9).

Notre série illustre également l’impact des pénuries chroniques de financement en Afrique, ainsi que l’ingéniosité nécessaire pour faire avancer de nombreux projets. Dans les pays où les universités n’ont pas accès aux programmes de subventions nationaux, certains chercheurs et étudiants mettent en commun les fonds provenant de leurs salaires pour acheter des réactifs et du petit matériel. Ils sont prêts à faire ces sacrifices et d’autres encore, sachant que l’expérience de la recherche leur sera utile et profitera à leur communauté.

Les chercheurs africains ont cruellement besoin d’investissements stables et à long terme provenant de sources de financement internes et externes, y compris de capital-risque. Dans notre sondage, 56 % des personnes interrogées (122 sur 217) travaillant dans le domaine scientifique en Afrique ont cité le manque de financement comme le plus grand défi de leur carrière, et c’était la principale préoccupation des hommes comme des femmes. L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est la deuxième préoccupation des femmes. Si seulement les gouvernements africains et la communauté internationale des donateurs pouvaient faire davantage pour aider les scientifiques à réaliser leurs ambitions : une augmentation même modeste des financements pourrait contribuer grandement à accélérer la construction des nations.

Cela dit, certaines initiatives à l’échelle du continent contribuent à relever les défis systémiques auxquels sont confrontées les femmes scientifiques en Afrique. Depuis 2011, le Consortium pour la formation avancée en recherche en Afrique (CARTA), basé à Nairobi, a parrainé 228 doctorants et post-doctorants, dont 57 % de femmes, dans un certain nombre de pays. Le CARTA compte deux femmes à sa tête : les codirectrices Catherine Kyobutungi et Sharon Fonn.

De même, l’Institut africain des sciences mathématiques (AIMS) est un réseau panafricain de centres qui a formé près de 2 500 étudiants dans le cadre de programmes intensifs et résidentiels de maîtrise des mathématiques, dont plus de 800 ont obtenu un doctorat. L’AIMS est dirigé par la pédagogue Lydie Hakizimana, et ses principaux objectifs sont d’accroître le nombre d’étudiants en mathématiques sur le continent et la représentation des femmes dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation. Un tiers de ses anciens élèves sont des femmes.

Ces réseaux sont encore renforcés lorsque les chercheurs des pays à haut revenu, qui ont tendance à disposer d’infrastructures scientifiques plus matures, s’impliquent. Les chercheurs de ces pays ont un rôle important à jouer en collaborant avec les chercheurs d’Afrique.

De tels partenariats profiteraient aux scientifiques non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Les chercheurs africains comptent parmi les leaders dans leur domaine ; les scientifiques du continent peuvent également apporter de nouvelles perspectives, éclairées par leurs connaissances et leurs expériences, aux projets de recherche. La collaboration internationale doit être plus courante. Comme l’a montré la pandémie de COVID-19, ces échanges peuvent se dérouler de manière fluide sur des plateformes virtuelles. Les femmes scientifiques africaines sont en plein essor – et un partenariat avec elles pourrait rapporter gros.

Source : Nature.com

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00492-x

