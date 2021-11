Le boom du commerce mobile observé pendant la pandémie ne montre aucun signe d’affaiblissement. Au contraire, deux études distinctes montrant qu’il a connu une année exceptionnelle en 2021… jusqu’à présent ! Mais si le commerce mobile offre de grandes possibilités dans les régions développées, la véritable opportunité n’est peut-être pas encore réalisée…

Par Paul Skeldon *

Selon une étude d’App Annie, les acheteurs britanniques sont en passe de passer plus de 145 millions d’heures dans des applications de shopping cette saison, contre 138 millions d’heures l’année dernière.

Même si les magasins rouvrent, l’étude prévoit que le mobile jouera toujours un rôle crucial dans le processus d’achat. Ce passage au mobile se répercute également sur la façon dont les gens paient dans les magasins, Juniper Research ayant constaté que les volumes de transactions pour les paiements mobiles passeront de 26 milliards en 2021 à 49 milliards en 2023, soit une croissance de 92 %. En conséquence, App Annie indique que le temps passé dans les applications d’achat devrait augmenter de 45 % au quatrième trimestre de 2021, ce qui renforcera encore l’année exceptionnelle qu’a connue le commerce mobile.

Ce constat est confirmé par une analyse distincte de la plateforme d’analyse du marketing mobile Adjust, selon laquelle, à l’échelle mondiale, la croissance fulgurante de l’écosystème des applications se poursuit, le mobile étant sur le point de représenter 75 % du total des dépenses publicitaires numériques cette année – la livraison de nourriture, les médias sociaux et les jeux sont en tête. Cependant, les moteurs du commerce mobile sont différents selon les régions et les opportunités qu’ils offrent sont donc différentes.

Selon l’étude d’Adjust, la croissance de l’APAC est toujours stimulée par les jeux mobiles, tandis que la Turquie est largement portée par des verticaux non liés aux jeux, tels que la santé et le fitness, et l’éducation. Facebook, Google, AppLovin et Unity dominent tous les secteurs verticaux en Turquie. Dans la région APAC, Facebook et Google Ads sont en tête du classement en termes de dépenses publicitaires dans la plupart des secteurs verticaux et des marchés, mais les réseaux régionaux gagnent du terrain.

Les applications de livraison de nourriture sont à la croisée du commerce mobile et de l’économie des applications. Celles-ci continuent de prospérer après une énorme croissance due à la pandémie. Les données d’Adjust indiquent que la croissance pour la nourriture et les boissons est une tendance constante à la hausse, même sur les marchés qui ne sont plus verrouillés. Les installations mondiales en 2020 ont augmenté de 19 % par rapport à l’année précédente, et ont encore augmenté de 20 % jusqu’à présent en 2021. La croissance des sessions est encore plus impressionnante, déjà en hausse de 34 % supplémentaires en 2021, contre 71 % en 2020. Google Ads, Facebook et Apple Search Ads sont les principaux réseaux à l’origine de la croissance – bien que Snap et TikTok soient entrés dans le top 5, suivis par AppLovin, Headway et Digital Turbine.

Si le commerce mobile offre de grandes possibilités dans ces régions, la véritable opportunité n’est peut-être pas encore réalisée. L’Afrique compte un grand nombre de consommateurs potentiels de services mobiles qui vivent dans des zones extrêmement rurales avec peu ou pas de connectivité.

Le projet d’Avanti d’utiliser les satellites pour offrir aux ORM du continent la possibilité d’offrir des services 2, 3 et même 4G abordables à environ 100 millions de ces personnes, pourrait d’un seul coup créer un tout nouveau marché pour tout ce qui concerne le mobile et le commerce.

Alors que le projet Starlink d’Elon Musk cherche à faire la même chose, l’offre d’Avanti est susceptible d’être lancée en premier et, en travaillant avec les ORM traditionnels de la région, elle pourrait fournir le service rapidement et efficacement.

Et de cette connectivité naîtra rapidement tout un écosystème. Si beaucoup de ces endroits sont trop éloignés pour la livraison de nourriture – mais je serais heureux que l’on me prouve le contraire – tous les autres tropes du mcommerce sont susceptibles de s’appliquer : les jeux, les médias sociaux et le shopping sont tous susceptibles de décoller à un certain degré. Et 100 millions de nouveaux acheteurs et joueurs ne sont pas à dédaigner.

*Source : Telemedia online

