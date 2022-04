Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé la création d’une Facilité africaine pour l’économie circulaire, dotée de 4 millions d’euros, afin de favoriser l’intégration de l’économie circulaire dans les efforts déployés par l’Afrique pour atteindre les objectifs des contributions définies au niveau national (CDN). Les principes de l’économie circulaire jouent un rôle stratégique dans l’avancement des priorités de développement High-5 de la Banque africaine de développement.

La Facilité (https://bit.ly/3voaQVl), un fonds fiduciaire multi-donateurs, fonctionnera sur une période de 5 ans et recevra un soutien initial de 4 millions d’euros du gouvernement finlandais et du Fonds nordique de développement (www.NDF.int). L’approbation du conseil d’administration a eu lieu le 30 mars 2022.

L’économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui implique le partage, la location, la réutilisation, la réparation, la remise à neuf et le recyclage des matériaux et produits existants aussi longtemps que possible. Dans le cadre de l’Accord de Paris, les CDN incarnent les efforts de chaque signataire pour réduire les émissions nationales et s’adapter aux impacts du changement climatique. Les 54 pays africains sont tous membres de l’Accord de Paris.

La Facilité se concentrera sur trois domaines stratégiques : le renforcement des capacités institutionnelles afin de consolider l’environnement réglementaire pour les innovations et les pratiques de l’économie circulaire ; le soutien au secteur privé par le biais d’un programme de développement commercial ; et l’assistance technique à l’Alliance africaine pour l’économie circulaire (https://bit.ly/3xrjfKl). La Banque africaine de développement accueille le secrétariat de l’Alliance.

« L’économie circulaire est essentielle pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, et possède un vaste potentiel pour créer des emplois, améliorer la productivité et renforcer la compétitivité économique des pays africains »

« Le renforcement et la promotion de l’économie circulaire sont très importants pour la Finlande. La première feuille de route nationale d’économie circulaire au monde a été élaborée en Finlande en 2016, a déclaré Jussi Nummelin, directeur par intérim de l’unité pour l’Afrique australe et occidentale du ministère des affaires étrangères du gouvernement finlandais. Nous sommes très désireux de commencer la coopération avec la Banque africaine de développement et avec l’Alliance africaine pour l’économie circulaire et le Fonds nordique de développement pour renforcer la circularité dans le Monde ».

« Le NDF est heureux d’unir ses forces à celles de la Banque africaine de développement et du gouvernement finlandais pour créer la Facilité africaine pour l’économie circulaire (ACEF), a commenté Henrik Franklin, directeur de l’origination et de la gestion de portefeuille chez Nordic Development Fund (NDF). L’économie circulaire est essentielle pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, et possède un vaste potentiel pour créer des emplois, améliorer la productivité et renforcer la compétitivité économique des pays africains. »

« La mise en place d’un véhicule de financement dédié à l’économie circulaire positionne la Banque comme un champion des solutions qui découplent la croissance économique de l’Afrique de l’extraction non durable des ressources naturelles », a poursuivi Al-Hamndou Dorsouma, responsable du changement climatique et de la croissance verte à la Banque africaine de développement.

Les principes de l’économie circulaire jouent un rôle stratégique dans l’avancement des priorités de développement du High-5 (https://bit.ly/3uLPSQU) de la Banque africaine de développement. La Facilité devrait consolider le portefeuille d’opérations de la Banque qui s’alignent sur l’économie circulaire, notamment les secteurs des énergies renouvelables, de l’agriculture intelligente face au climat et de la fabrication verte. En plus de soutenir la réalisation des objectifs des NDC par les pays africains, elle fera également progresser leurs progrès vers les objectifs de développement durable des Nations unies.

« L’Union africaine et la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement ont reconnu la circularité comme un domaine prioritaire de leurs programmes de relance respectifs lancés à la suite de la pandémie de Covid-19 »

M. Dorsouma a déclaré que la Banque s’appuierait sur son réseau pour rallier d’autres donateurs et partenaires.

Ces dernières années, le modèle d’économie circulaire a pris de l’ampleur en tant que paradigme du développement durable. Au niveau continental, l’Union africaine et la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement ont reconnu la circularité comme un domaine prioritaire de leurs programmes de relance respectifs lancés à la suite de la pandémie de Covid-19.

Plusieurs nations africaines ont également intégré l’économie circulaire dans leurs contributions au niveau national, et certaines sont en train de développer des plans d’action nationaux d’économie circulaire.

