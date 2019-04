Économie Bleu La Tunisie La Tunisie accueillera l’ABEF 2019

Après une première édition à Londres, le Forum sur l’Économie bleue en Afrique (ABEF) se tiendra tiendra les 25 et 26 juin 2019 à Tunis, ville historique du commerce maritime à la croisée de l’Europe et de l’Afrique.

Le deuxième Forum sur l’Économie bleue en Afrique (ABEF) se Pour la deuxième année consécutive, l’événement réunira plus de 150 délégués internationaux, notamment des experts des océans, décideurs politiques, entrepreneurs et investisseurs, ainsi que des représentants de la société civile et des organisations multilatérales, afin de discuter des opportunités offertes par l’économie bleue en Afrique.

Lors de sa première édition, les intervenants et délégués de l’ABEF avaient souligné l’importance de la coopération internationale, de l’éducation et de financements innovants pour développer l’économie bleue en Afrique à plus grande échelle. Ils avaient notamment rappelé que pour y parvenir, gouvernements et secteur privé devaient impérativement adopter une approche concertée et coordonnée. Au regard de ces recommandations, ABEF2019 mettra l’accent sur les opportunités d’investissement dans les secteurs traditionnels et émergents pour un développement durable en Afrique.

Rappelons que l’industrie maritime africaine est estimée à environ 1 000 milliards de dollars par an tandis que la valeur des actifs des différents écosystèmes de l’économie bleue serait d’environ 24 000 milliards de dollars. L’économie des océans représente donc un énorme potentiel en matière de création d’emplois et de sources de revenus pour les communautés locales, tout en apportant une réponse aux problématiques du changement climatique et de la durabilité des ressources naturelles.

« Cette année, le Forum est plus que jamais tourné vers l’action, afin de créer des partenariats, faciliter les investissements et créer des emplois pour la jeunesse africaine tout en engageant davantage les femmes dans la chaîne de valeur de l’économie bleu, exhorte Leila Ben Hassen, fondatrice et PDG de Blue Jay Communication, organisatrice de l’ABEF. Je pense qu’il est impossible aujourd’hui de parler de croissance si elle n’est pas durable et si nous ne tenons pas compte de son impact social et environnemental. »

Les sujets de discussion de l’ABEF porteront notamment sur les thématiques suivantes : Partenariats public-privé ; Pêche et aquaculture ; Ports et commerce ; Énergie des océans ; Gouvernance et sécurité ; Pollution et gestion des déchets ; Autonomisation des femmes dans le secteur maritime ; Éducation des jeunes et technologie ; et Financement des océans.

