L’Université de Maurice a développé une application de sensibilisation au cancer du sein avec le soutien d’Oracle. L’application compte déjà plus de 1 000 utilisateurs actifs.

Oracle et l’Université de Maurice (UoM) ont annoncé le succès d’un programme de développement des compétences de trois ans qui a formé plus de 1 000 étudiants de l’UoM aux dernières technologies de cloud computing. Dans le cadre de ce programme, les étudiants entrepreneurs du club des étudiants ambassadeurs d’Oracle ont utilisé les technologies Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et Oracle NoSQL Database pour développer avec succès une application mobile de sensibilisation au cancer du sein. Cette application et les autres efforts d’innovation des étudiants entrepreneurs seront soutenus par le programme Oracle for Startups.

L’application (ioS, Android) aide les personnes à effectuer un auto-examen en leur fournissant des informations et des vidéos de démonstration, soutenant ainsi un programme national de dépistage et de détection précoce du cancer.

« Le développement de l’application de sensibilisation au cancer du sein à l’aide de la technologie Oracle Cloud Infrastructure témoigne de la réussite du programme »

« Les technologies de l’information ont été identifiées comme un pilier économique clé par le gouvernement mauricien, et la disponibilité d’une réserve de talents informatiques hautement qualifiés est essentielle pour atteindre cet objectif. Notre collaboration avec Oracle a permis de préparer les étudiants à une carrière enrichissante dans le secteur informatique du pays, qui connaît une croissance rapide », a déclaré le professeur Sanjeev Kumar Sobhee, Pro Vice-Chancelier (Academia) / AG. Vice-chancelier, Université de Maurice. « Le développement de l’application de sensibilisation au cancer du sein à l’aide de la technologie Oracle Cloud Infrastructure témoigne de la réussite du programme. »

Préparer la prochaine génération de travailleurs mauriciens pour l’économie numérique



L’application développée par les étudiants compte déjà plus de 1 000 utilisateurs actifs. Une cérémonie à laquelle ont assisté l’honorable Mme Kalpana Devi Koonjoo-Shah, ministre de l’égalité des sexes et du bien-être familial de l’île Maurice, et l’honorable Deepak Balgobin, ministère des technologies de l’information, de la communication et de l’innovation de l’île Maurice, a récemment été organisée pour lancer officiellement l’application et marquer la fin du programme de formation.

« Chez Oracle, nous sommes pleinement engagés à préparer la prochaine génération de travailleurs mauriciens pour l’économie numérique, qui est alimentée par des technologies numériques axées sur le cloud comme l’IA, l’apprentissage automatique et l’Internet des objets (IoT). Notre collaboration avec l’Université de Maurice vise à construire un état d’esprit technologique et d’innovation chez les nouveaux entrepreneurs et les futurs chefs d’entreprise de Maurice « , a déclaré le Dr Avinash Ramtohul, Managing Director, Oracle Mauritius.