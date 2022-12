Discours prononcé par le Professeur Benedict Oramah, Président de la Banque Africaine d’Exportation et d’Importation (Afreximbank) lors du 12ème Sommet Extraordinaire sur l’Industrialisation et la Diversification Economique et de la Session Extraordinaire sur la ZLECAf.

Par le Professeur Benedict Oramah*

C’est un grand plaisir pour moi de m’adresser à vous ce matin. Afreximbank est très reconnaissante pour le soutien et la collaboration solides avec l’Union africaine et les États membres.

Dans les bons et les mauvais moments, beaucoup d’entre vous ont cru à la mission et au travail de la Banque et ont apporté un soutien extraordinaire lorsque cela était nécessaire. C’est grâce à ce soutien qu’Afreximbank a poursuivi avec courage et détermination des initiatives et des programmes qui répondent directement aux besoins de nos populations, comme le prévoit notre « Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons ». C’est grâce à votre soutien qu’Afreximbank est intervenue avec force lors de la pandémie de COVID-19, en déboursant plus de 8 milliards de dollars US aux banques centrales et commerciales pour éviter les défauts de paiement de la dette commerciale et soutenir l’achat de kits de test, d’EPI et d’autres matériels de confinement du COVID-19. C’est grâce à votre confiance qu’Afreximbank a pu soutenir le tout premier achat groupé par les États membres de l’Union africaine dans une situation d’urgence, en fournissant un financement de 2 milliards de dollars américains pour l’achat de 220 millions de doses de vaccins COVID-19 de Johnson and Johnson. Et alors que la crise ukrainienne fait rage, votre Banque est également intervenue et a déjà déboursé plus de 5 milliards de dollars américains pour l’achat de nourriture, d’engrais et de céréales par les États membres et les entreprises. En collaboration avec la CEA, l’UA et le secrétariat de la ZLECAf, nous avons également créé une plateforme d’approvisionnement commune appelée Africa Trade Exchange (ATEX), qui aide les pays africains à se procurer des céréales, des huiles comestibles et des engrais à un coût très réduit.

« Afreximbank a déboursé plus de 20 milliards de dollars américains pour soutenir le commerce et les investissements intra-africains et prévoit de doubler ce montant pour atteindre 40 milliards de dollars américains au cours de la période de cinq ans allant de 2022 à 2026 »

Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, c’est également votre confiance qui a permis à Afreximbank de continuer à soutenir la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange continental africain (ALECAf). Au cours de la période de cinq ans allant jusqu’en 2021, Afreximbank a déboursé plus de 20 milliards de dollars américains pour soutenir le commerce et les investissements intra-africains et prévoit de doubler ce montant pour atteindre 40 milliards de dollars américains au cours de la période de cinq ans allant de 2022 à 2026.

La construction d’un système financier africain interconnecté et solide

Afreximbank aide les économies africaines à gérer l’exode des banques internationales en finançant l’acquisition de ces banques par des institutions financières africaines, contribuant ainsi à la construction d’un système financier africain interconnecté et solide. Nous recréons nos systèmes bancaires afin qu’ils puissent mieux servir l’Afrique. Nous avons également intégré environ 500 des 600 banques commerciales réglementées du continent dans notre facilité de financement du commerce Afreximbank (AFTRAF) et nous leur fournissons des lignes de confirmation de crédit commercial. Notre objectif est d’accorder un total de 8 milliards de dollars US en lignes de confirmation de commerce à ces banques africaines et de faire en sorte que chaque pays de notre continent ait au moins une banque qui dispose d’une ligne de crédit dédiée pour soutenir le commerce intra-africain. Afreximbank se trouve aujourd’hui au centre du plus vaste réseau de messagerie, avec des connexions avec près de 500 banques. Nous avons construit un réseau qui constituera l’architecture d’un réseau bancaire africain intégré. Nous faisons cela parce que nous sommes convaincus que les perspectives de développement économique de l’Afrique seront définies par le degré de contrôle que le continent exerce sur son système financier. Nous comprenons que c’est l’accès à nos capitaux et leur contrôle qui définissent notre avenir.

En tant que partenaires, Afreximbank, la Commission de l’Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf ont lancé les opérations commerciales du Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS). Il est désormais possible d’effectuer des paiements commerciaux intra-africains dans les monnaies nationales africaines. Aujourd’hui, un Nigérian peut acheter un produit au Ghana et payer en Naira. Le vendeur ghanéen recevra en Cedi. Avec le temps, le PAPSS se répandra dans toute l’Afrique. Lorsque cela se produira, nous avons pour objectif d’économiser au continent au moins 5 milliards de dollars US en frais de transfert et de règlement, tout en ramenant sur notre continent les transactions qui sont détournées vers des marchés non africains en raison de l’utilisation de devises tierces pour payer le commerce intra-africain. Le PAPSS constitue la base sur laquelle des monnaies nationales fortes et convertibles émergeront, et Afreximbank est très fière de soutenir les règlements dans le cadre de ce système avec une facilité qui pourrait atteindre un montant de 3 milliards de dollars US, lorsque le PAPSS sera pleinement continental. Nous remercions les dirigeants de l’Union africaine et la Commission pour leur soutien ferme à cette initiative transformatrice.

Nous collaborons également avec la Commission de l’Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf pour mettre en œuvre les foires commerciales intra-africaines biennales. Cet événement biennal de 20 millions de dollars US, financé par la Banque, est devenu le premier marché pour la promotion du commerce et des investissements transfrontaliers. Nous invitons tous les États membres de l’UA à participer à la troisième édition qui se tiendra à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en novembre 2023. Le Caire et Durban ont accueilli des éditions inaugurales et 2èmes éditions très réussies, respectivement.

Afreximbank travaille avec le Secrétariat de la ZLECAf et le Conseil des ministres du commerce pour créer le Fonds d’ajustement de la ZLECAf. Ce fonds devrait aider les pays à s’adapter de manière ordonnée à la suppression des droits de douane de la ZLECAf et les préparer à participer au nouveau régime commercial. Au début de cette année, la Banque a été nommée gestionnaire du Fonds de 10 milliards de dollars US, qu’elle soutient avec une facilité de 1 milliard de dollars US et une subvention de 10 millions de dollars US destinée au Fonds de base (compensation).

Vos excellences,

Afreximbank facilite activement l’harmonisation des normes pour les principaux produits commercialisables en Afrique par le biais de subventions et de programmes d’assistance technique. Votre Banque, en collaboration avec l’Organisation régionale africaine de normalisation (ARSO), a jusqu’à présent harmonisé près de 300 normes couvrant le commerce dans l’industrie automobile, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Le travail sur les textiles devrait bientôt commencer. Et pour s’assurer qu’il existe une infrastructure permettant de mettre en œuvre les normes harmonisées, Afreximbank a créé une filiale, le Centre africain d’assurance qualité (CAQ), qui construit des centres d’essai, d’inspection et de certification dans toute l’Afrique. Le premier projet vient d’être achevé au Nigeria et d’autres sont en cours en Tanzanie, en Égypte et au Cameroun.

« Afreximbank a été à l’avant-garde de la transformation de la structure du commerce africain en soutenant énergiquement l’industrialisation et la fabrication de produits d’exportation »

À l’occasion de la Semaine de l’industrialisation de l’Afrique 2022, je suis heureux d’affirmer qu’Afreximbank a également été à l’avant-garde de la transformation de la structure du commerce africain en soutenant énergiquement l’industrialisation et la fabrication de produits d’exportation. Nous travaillons avec divers gouvernements africains pour développer et étendre les parcs industriels (IP) et les zones économiques spéciales (SEZ) afin de faire face aux contraintes infrastructurelles de l’industrialisation. Des projets d’un montant total d’environ 900 millions de dollars américains ont été mis en œuvre ou sont en cours dans dix pays africains, dont deux parcs au Malawi et un en Côte d’Ivoire en cours de développement. Nous avons également entamé des discussions pour la création de parcs industriels en RDC, en Zambie, au Rwanda, au Kenya et au Botswana. Étant donné qu’un véhicule moyen comporte plus de 30 000 pièces, l’industrie automobile offre une bonne occasion de créer des chaînes de valeur régionales et de stimuler l’industrialisation. C’est pourquoi nous travaillons en collaboration avec l’Association africaine des constructeurs automobiles (AAAM), la Commission de l’Union africaine et le secrétariat de la ZLECAf pour promouvoir l’émergence d’une chaîne de valeur automobile en Afrique. La Banque a soutenu l’élaboration d’une stratégie automobile continentale et a accordé une subvention pour financer sa mise en œuvre. Nous travaillons également avec des partenaires pour promouvoir l’émergence d’un Pacte automobile entre les États africains concernés, afin de favoriser l’émergence d’une chaîne de valeur automobile crédible.

À Afreximbank, nous reconnaissons que dans un continent fragmenté en 55 nations atomistiques, ce sont des institutions telles qu’Afreximbank qui peuvent mobiliser la volonté et l’effort collectifs vers la réalisation de nos objectifs de développement communs. Ce sont des institutions telles que la nôtre qui peuvent libérer les forces de l’unité. Nous restons conscients de cette responsabilité.

Pour conclure, je voudrais également vous informer qu’après que la diaspora ait été déclarée 6ème région d’Afrique il y a quelques années et que le tout premier sommet Afrique-Caraïbes ait été couronné de succès en 2021, Afreximbank a pris des mesures pour accélérer l’intégration de nos deux régions, conformément aux aspirations des dirigeants politiques, conscients que la volonté politique seule ne suffira pas à atteindre nos objectifs communs. Afreximbank se développe donc dans la région des Caraïbes. Début septembre de cette année, nous avons organisé le tout premier Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l’investissement, qui a attiré plus de 1 000 participants d’Afrique et des Caraïbes. Depuis lors, environ 9 des 14 pays du CARICOM ont signé un accord de partenariat, un instrument de traité semblable à l’accord d’établissement d’Afreximbank, ouvrant ainsi la région aux interventions d’Afreximbank. Ce partenariat offre à Afreximbank la possibilité de faciliter et de promouvoir les flux commerciaux et d’investissement entre les deux régions et d’attirer les investissements africains dans les Caraïbes et les investissements des Caraïbes en Afrique. À cet égard, nous avons mené avec succès des missions commerciales et d’investissement dans les Caraïbes avec des entreprises et des banques africaines afin d’explorer les opportunités de ce marché. Des plans sont en cours d’élaboration pour l’ouverture d’un bureau d’Afreximbank dans les Caraïbes afin que nous puissions soutenir le commerce Afrique-Caraïbes.

Vos Excellences, Mesdames et Messieurs,

Nous vous sommes reconnaissants de continuer à nous apporter le soutien nécessaire à la réalisation du mandat d’Afreximbank. En particulier, nous vous remercions d’avoir approuvé l’augmentation générale du capital de 6,5 milliards de dollars US actuellement en cours à Afreximbank. Nous remercions tous ceux qui se sont acquittés de leurs obligations. Nous appelons ceux qui doivent encore payer, à faire de leur mieux pour soutenir leur Banque.

Nous réaffirmons notre soutien continu à la Commission de l’Union africaine, au Secrétariat de la ZLECAf et aux autres organes de l’UA, car nous sommes conscients que lorsqu’ils seront plus forts, nous nous en porterons tous mieux.

Nous attendons avec impatience des partenariats plus importants, alors que nous faisons avancer ensemble le programme panafricain de commerce et d’industrialisation.

Je vous souhaite une session réussie et vous remercie de votre attention.

*Discours du Professeur Benedict Oramah, Président de la Banque Africaine d’Exportation et d’Importation (« Afreximbank » ou la « Banque ») au 12ème Sommet Extraordinaire sur l’Industrialisation et la Diversification Economique et à la Session Extraordinaire sur la ZLECAf. Le 25 novembre 2022, Niamey, Niger.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe