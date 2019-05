Discop La vitrine de la production audiovisuelle made in Africa revient à Abidjan

La 6ème édition de DISCOP Abidjan se tiendra pendant trois jours du 29 au 31 Mai 2019 dans la capitale ivoirienne. Lancée en 2015, l’édition ivoirienne de DISCOP s’est solidement implantée et est devenue en cinq ans un rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’industrie de l’audiovisuel et du divertissement d’Afrique Francophone Sub-Saharienne.

Par Bilkiss Mentari

Lancée en 2015 avec le concours du Ministère de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste de la République de Côte D’Ivoire, l’édition ivoirienne de DISCOP s’est solidement implantée et est devenue en cinq ans un rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’industrie de l’audiovisuel et du divertissement d’Afrique Francophone Sub-Saharienne. En toile de fond, il y a les attentes et les modes de consommation d’une population qui est jeune et dont 91% regardent en moyenne 3,7 chaines de télévision par jour pendant une durée de plus de quatre heures. Les 600+ délégués attendus chaque année à Abidjan représentent les forces vives de la production, de la diffusion et de la distribution de contenu en Afrique Sub-Saharienne francophone. Parmi eux, 200+ acheteurs de contenus audiovisuels qui représentent des chaînes publiques et privées, des opérateurs d’offres de télévision payante et à la demande, et des sociétés de télécommunications qui placent aujourd’hui, et de manière unanime, le contenu « Made in Africa » au cœur de leurs grilles de programmation.

Tous les participants inscrits pourront bénéficier dès le Lundi 1 Avril 2019 de services de mise en relation qui comprennent une assistance personnalisée à l’organisation de rendez-vous ainsi qu’un soutien à la promotion des contenus proposés pendant le marché via la plateforme DISCOP CLUB. Les acheteurs qui opèrent dans ces régions peuvent explorer et visionner en ligne la très large bibliothèque de contenus disponibles à DISCOP Abidjan 2019. Ils peuvent aussi interagir avec des “Personal Shoppers” qui sont à leur disposition pour répondre à leurs questions et les aider à organiser des rendez-vous avec les ayant-droits. La 2ème édition de la conférence « La place des femmes dans les médias en Afrique francophone » abordera sans tabou les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes dans l’exercice de leur métier. Le Maroc sera accueilli comme ‘Pays à l’Honneur’.

“Les offres de contenus locaux ne cessent de s’étoffer et les productions d’Afrique Francophone ont plus la cote que jamais”

En parallèle du marché, un programme de conférences fera la lumière sur les innombrables opportunités que ce formidable espace de création qu’est l’Afrique subsaharienne francophone offre au monde de l’audiovisuel. Chaque jour, les DÉJEUNERS DISCOP CLUB recevront autour de la piscine du RADISSON BLU les acheteurs VIP attendus au salon. Le marché de l’Afrique Francophone est prometteur. 22 pays d’Afrique Sub-Saharienne parlent le Français et le nombre de chaines à destination des audiences qui parlent cette langue a bondi depuis cinq ans – même si le passage au numérique est en retard.

L’apparition d’une classe moyenne de plus en plus importante, un accès plus abordable a l’internet haut débit, la prolifération des ‘smart phones’, et l’ouverture de salles de cinéma promettent un bel avenir à la consommation audiovisuelle multi-écrans. De plus, les offres de contenus locaux ne cessent de s’étoffer et les productions d’Afrique Francophone ont plus la cote que jamais.