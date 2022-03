Dans le cadre du programme PLASEPRI/PASPED (Projet de contraste à la

migration irrégulière à travers l’appui au Secteur Privé et à la Création d’Emplois au Sénégal), l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Agence Italienne pour la Coopération au Développement) a procédé,à Dakar, à la contractualisation officielle de 52 entreprises

accompagnées par l’initiative Investo in Senegal.

Elle s’inscrit dans le cadre du projet PASPED qui vise à réduire la migration irrégulière et à encourager les investissements productifs de la diaspora et le transfert des compétences acquises au fil des ans grâce à l’expérience de la migration.

Près de 1 200 candidatures ont été reçues. Le financement de ses entreprises de la diaspora représente plus de 1,1 M€.

