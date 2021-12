L’archevêque Desmond Tutu, l’ecclésiastique anglican lauréat du prix Nobel de la paix, dont la bonne humeur, le message inspirant et le travail consciencieux en faveur des droits civils et humains ont fait de lui un leader vénéré pendant la lutte pour mettre fin à l’apartheid dans son Afrique du Sud natale. Son discours à la Conférence Nobel*, 11 décembre 1984.

Mesdames et Messieurs,

Avant que je ne quitte l’Afrique du Sud, un pays que j’aime passionnément, nous avons tenu une réunion d’urgence du Comité exécutif du Conseil des Églises d’Afrique du Sud avec les dirigeants de nos Églises membres. Nous avons convoqué cette réunion en raison de l’aggravation de la crise dans notre pays, qui a fait près de 200 morts rien que cette année. Nous avons visité certains des points chauds du Witwatersrand. Je suis allé avec d’autres dans l’East Rand. Nous avons visité la maison d’une vieille dame. Elle nous a dit qu’elle s’occupait de son petit-fils et des enfants de ses voisins pendant que leurs parents étaient au travail. Un jour, la police a poursuivi des élèves qui avaient boycotté les cours, mais ils ont disparu entre les maisons du township. La police a descendu la rue de la vieille dame. Elle était assise à l’arrière de la maison dans sa cuisine, tandis que ses enfants jouaient à l’avant de la maison dans la cour. Sa fille se précipite dans la maison en lui criant de venir rapidement. La vieille dame s’est précipitée de la cuisine au salon. Son petit-fils était tombé juste derrière la porte, mort. Il avait été abattu dans le dos par la police. Il avait 6 ans. Quelques semaines plus tard, une mère blanche, essayant d’inscrire son domestique noir au travail, a traversé un township noir. Des émeutiers noirs ont caillassé sa voiture et tué son bébé de quelques mois, première victime blanche des troubles actuels en Afrique du Sud. Ces décès sont deux de trop. Ils font partie du coût élevé de l’apartheid.

Chaque jour, dans un camp de squatters près du Cap, appelé K.T.C., les autorités démolissent des abris en plastique peu solides que des mères noires ont érigés parce qu’elles prenaient leurs vœux de mariage au sérieux. Elles en sont réduites à s’asseoir sur des matelas trempés, avec leurs effets personnels éparpillés à leurs pieds, et des bébés pleurnichant sur leurs genoux, sous la pluie froide de l’hiver du Cap. Chaque jour, les autorités ont procédé à ces démolitions impitoyables. Quel crime odieux ces femmes ont-elles commis pour être ainsi traquées comme des criminelles ? Tout ce qu’elles ont voulu, c’est être avec leurs maris, les pères de leurs enfants. Partout ailleurs dans le monde, on les féliciterait, mais en Afrique du Sud, un pays qui se dit chrétien et qui s’enorgueillit d’un jour férié appelé Family Day, ces vaillantes femmes sont traitées de manière si inhumaine, alors que tout ce qu’elles veulent, c’est avoir une vie de famille décente et stable. Malheureusement, dans leur pays de naissance, vivre heureux avec leur mari et le père de leurs enfants est un délit. La vie familiale des Noirs est donc mise à mal, non pas par accident, mais par une politique délibérée du gouvernement. Cela fait partie du prix que les êtres humains, les enfants de Dieu, sont appelés à payer pour l’apartheid. Un prix inacceptable.

« L’apartheid a confirmé certains dans leur égoïsme, les amenant à saisir avidement une part disproportionnée, la part du lion, en raison de leur pouvoir »

Je viens d’un beau pays, richement doté par Dieu de merveilleuses ressources naturelles, de vastes étendues, de montagnes ondulantes, d’oiseaux chantants, d’étoiles brillantes dans un ciel bleu, d’un soleil radieux, d’un soleil doré. Il y a assez des bonnes choses qui proviennent de la générosité de Dieu, il y en a assez pour tout le monde, mais l’apartheid a confirmé certains dans leur égoïsme, les amenant à saisir avidement une part disproportionnée, la part du lion, en raison de leur pouvoir. Ils se sont emparés de 87 % des terres, alors qu’ils ne représentent qu’environ 20 % de notre population. Les autres ont dû se contenter des 13 restants. L’apartheid a décrété la politique de l’exclusion. 73 de la population est exclue de toute participation significative aux processus de décision politique du pays où elle est née. La nouvelle constitution, qui prévoit trois chambres, pour les Blancs, les gens de couleur et les Indiens, ne mentionne les Noirs qu’une seule fois, puis les ignore complètement. Ainsi, cette nouvelle constitution, saluée dans certaines parties de l’Occident comme un pas dans la bonne direction, consacre le racisme et l’ethnicité. Les comités constitutionnels sont composés à raison de 4 Blancs, 2 personnes de couleur et 1 Indien. 0 noir. 2 + 1 ne peuvent jamais être égaux, et encore moins supérieurs à 4. Par conséquent, cette constitution perpétue par la loi et consacre la domination de la minorité blanche. Les Noirs sont censés exercer leurs ambitions politiques dans des bantoustans non viables, frappés par la pauvreté, arides, des ghettos de misère, des réservoirs inépuisables de main-d’œuvre noire bon marché, des bantoustans dans lesquels l’Afrique du Sud est en train de se balkaniser. Les Noirs sont systématiquement déchus de leur citoyenneté sud-africaine et sont transformés en étrangers dans leur pays de naissance. C’est la solution finale de l’apartheid, tout comme le nazisme a eu sa solution finale pour les Juifs dans la folie aryenne d’Hitler. Le gouvernement sud-africain est intelligent. Les étrangers ne peuvent revendiquer que très peu de droits, et encore moins de droits politiques.

Dans la poursuite du rêve idéologique raciste de l’apartheid, plus de 3.000.000 d’enfants de Dieu ont été arrachés à leurs maisons, qui ont été démolies, tandis qu’ils ont ensuite été jetés dans les camps de réinstallation des bantoustans. Je dis « déversés » à bon escient : on ne déverse que des objets ou des déchets, pas des êtres humains. L’apartheid a cependant fait en sorte que les enfants de Dieu, simplement parce qu’ils sont noirs, soient traités comme s’ils étaient des choses, et non comme des êtres d’une valeur infinie, créés à l’image de Dieu. Ces décharges sont éloignées des lieux où l’on peut trouver facilement du travail et de la nourriture. Les enfants meurent de faim, souffrent des conséquences souvent irréversibles de la malnutrition – cela ne leur arrive pas par accident, mais par une politique délibérée du gouvernement. Ils meurent de faim dans un pays qui pourrait être le grenier de l’Afrique, un pays qui est normalement un exportateur net de nourriture.

Le père laisse sa famille dans le bantoustan d’origine, où il mène une existence misérable, tandis que lui, s’il a de la chance, se rend dans la ville dite de l’homme blanc en tant que migrant, pour y mener une vie contre nature dans un foyer pour hommes seuls pendant 11 mois de l’année, et y être la proie de la prostitution, de l’ivrognerie et pire encore. Cette politique de travail migratoire est une politique gouvernementale déclarée, et a été condamnée, même par l’Église réformée néerlandaise blanche1, qui n’est pas réputée pour être prompte à critiquer le gouvernement, comme un cancer dans notre société. Ce cancer, qui ronge les organes vitaux de la vie familiale noire, est une politique délibérée du gouvernement. Il fait partie du coût de l’apartheid, exorbitant en termes de souffrance humaine.

L’apartheid a engendré une éducation discriminatoire, telle que l’éducation bantoue, une éducation pour le servage, garantissant que le gouvernement ne dépense qu’environ un dixième de ce qu’il dépense pour un enfant blanc par an pour l’éducation d’un enfant noir. Il s’agit d’une éducation qui est résolument séparée et inégale. C’est un gaspillage gratuit des ressources humaines, parce que tant d’enfants de Dieu sont empêchés, par une politique délibérée du gouvernement, d’atteindre leur plein potentiel. L’Afrique du Sud paie déjà un lourd tribut à cette politique inique, car il y a une pénurie désespérée de main-d’œuvre qualifiée, résultat direct des projets à courte vue du régime raciste. C’est un univers moral que nous habitons, et l’équité bonne et juste compte dans l’univers du Dieu que nous adorons. Et donc, dans cette affaire, le gouvernement sud-africain et ses partisans sont correctement pris à leur propre piège.

L’apartheid est soutenu par une phalange de lois iniques, telles que la loi sur l’enregistrement de la population, qui décrète que tous les Sud-Africains doivent être classés par ethnie et dûment enregistrés en fonction de ces catégories raciales. Bien souvent, dans une même famille, un enfant a été classé blanc tandis qu’un autre, de teinte légèrement plus foncée, a été classé de couleur, avec toutes les conséquences horribles pour ce dernier d’être exclu de l’appartenance à une caste très privilégiée. Il y a eu, en conséquence, plusieurs suicides d’enfants. C’est un prix trop élevé à payer pour la pureté raciale, car il est douteux qu’une fin, si désirable soit-elle, puisse justifier un tel moyen. Il existe des lois, comme la loi sur l’interdiction des mariages mixtes, qui considèrent comme illégaux les mariages entre un Blanc et une personne d’une autre race. La race devient un obstacle à un mariage valide. Deux personnes qui sont tombées amoureuses sont empêchées par la race de consommer leur amour dans les liens du mariage. Quelque chose de beau est rendu sordide et laid. La loi sur l’immoralité décrète que la fornication et l’adultère sont illégaux s’ils se produisent entre un Blanc et une personne d’une autre race. La police est réduite au rang de voyeur pour prendre les couples en flagrant délit. De nombreux Blancs se sont suicidés plutôt que d’affronter les conséquences désastreuses qu’entraîne le simple fait d’être accusé en vertu de cette loi. Le coût est trop élevé et intolérable.

Un tel système diabolique, totalement indéfendable par des méthodes normalement acceptables, s’appuie sur toute une phalange de lois draconiennes telles que la législation sur la sécurité qui est presque propre à l’Afrique du Sud. Il s’agit des lois qui permettent la détention indéfinie de personnes que le ministre de la loi et de l’ordre a décidé de considérer comme une menace pour la sécurité de l’État. Ces personnes sont détenues selon son bon vouloir, en isolement cellulaire, sans accès à leur famille, à leur propre médecin ou à un avocat. Il s’agit d’une punition sévère alors que les preuves apparemment disponibles pour le ministre n’ont pas été testées dans un tribunal ouvert – peut-être pourraient-elles résister à un examen aussi rigoureux, peut-être pas ; nous ne le saurons jamais. Il s’agit d’un dispositif bien trop commode pour un régime répressif, et le ministre devrait être très spécial pour ne pas succomber à la tentation de contourner le processus délicat qui consiste à tester ses preuves dans un tribunal ouvert, et il laisse ainsi son pouvoir en vertu de la loi être ouvert à l’abus lorsqu’il est à la fois juge et procureur.

Beaucoup, trop, sont morts mystérieusement en détention. Tout cela est trop coûteux en termes de vies humaines. Le ministre est également en mesure de placer des personnes sous le coup d’un arrêté d’interdiction sans être soumis à l’inconvénient des contrôles et des contrepoids d’une procédure régulière. Une personne interdite pendant 3 ou 5 ans devient une non-personne, qui ne peut être citée pendant la période de son interdiction. Elle ne peut pas assister à un rassemblement, ce qui signifie plus d’une autre personne. Deux personnes parlant ensemble à une personne interdite constituent un rassemblement ! Elle ne peut pas assister au mariage ou aux funérailles d’un enfant, même le sien, sans autorisation spéciale. Elle doit rester à la maison de 18h00 d’un jour à 6h00 du lendemain et tous les jours fériés, et de 18h00 le vendredi à 6h00 le lundi pendant 3 ans. Elle ne peut pas partir en vacances en dehors de la circonscription judiciaire dans laquelle elle a été confinée. Elle ne peut pas aller au cinéma, ni à un pique-nique. Il s’agit là d’une punition sévère, infligée sans que les preuves censées la justifier soient mises à la disposition de la personne interdite, ni qu’elles soient examinées par un tribunal. Il s’agit d’une grave érosion et d’une violation des droits de l’homme fondamentaux, dont les Noirs disposent de très peu dans leur pays de naissance. Ils ne jouissent pas des droits à la liberté de mouvement et d’association. Ils ne jouissent pas de la liberté de sécurité d’occupation, du droit de participer à la prise de décisions qui affectent leur vie. En bref, cette terre, richement dotée à bien des égards, manque cruellement de justice.

On raconte qu’un jour, un Zambien et un Sud-Africain discutaient. Le Zambien s’est alors vanté de son ministre des Affaires navales. Le Sud-Africain a demandé : « Mais vous n’avez pas de marine, pas d’accès à la mer. Comment pouvez-vous donc avoir un ministre des Affaires navales ? » Le Zambien a rétorqué : « Eh bien, en Afrique du Sud, vous avez un ministre de la Justice, n’est-ce pas ? ».

« Est-ce qu’on nous dit quelque chose que je ne veux pas croire, que nous, les Noirs, sommes remplaçables et que le sang est plus épais que l’eau, que lorsqu’il s’agit d’un coup dur, on ne peut pas faire confiance aux Blancs, qu’ils se ligueront contre nous ? Je ne veux pas croire que c’est le message que l’on nous transmet«

C’est contre ce système que notre peuple a cherché à protester pacifiquement depuis 1912 au moins, avec la fondation de l’African National Congress. Il a utilisé les méthodes conventionnelles de protestation pacifique – pétitions, manifestations, députations, et même une campagne de résistance passive. Le fait que les seuls Sud-Africains à avoir reçu le prix Nobel de la paix soient tous deux noirs témoigne de l’engagement de notre peuple en faveur du changement pacifique. Notre peuple est pacifique à l’excès. La réponse des autorités a été une intransigeance et une violence croissantes, la violence des chiens policiers, des gaz lacrymogènes, de la détention sans procès, de l’exil et même de la mort. Notre peuple a protesté pacifiquement contre les lois sur les laissez-passer en 1960, et 69 d’entre eux ont été tués le 21 mars 1960 à Sharpeville, beaucoup ayant reçu une balle dans le dos en s’enfuyant. Nos enfants ont protesté contre l’éducation de qualité inférieure, en chantant des chansons, en portant des pancartes et en marchant pacifiquement. En 1976, le 16 juin et les fois suivantes, beaucoup ont été tués ou emprisonnés. Plus de 500 personnes sont mortes lors de ce soulèvement. De nombreux enfants sont partis en exil. Leurs parents ne savent pas où ils se trouvent. Aujourd’hui, pour protester contre cette même éducation discriminatoire, l’exclusion des Noirs de la nouvelle dispensation constitutionnelle, le simulacre de gouvernement local noir, la hausse du chômage, l’augmentation des loyers et de l’impôt général sur les ventes, notre peuple a boycotté et manifesté. Il a organisé avec succès un stay away de deux jours. Plus de 150 personnes ont été tuées. C’est un prix beaucoup trop élevé à payer. Il y a eu peu de répulsion ou d’indignation face à cette destruction gratuite de la vie humaine en Occident. Entre parenthèses, quelqu’un peut-il m’expliquer quelque chose qui m’a laissé perplexe ? Lorsqu’un prêtre disparaît et qu’il est ensuite retrouvé mort, les médias occidentaux couvrent son histoire de manière très extensive.2 Je suis heureux que la mort d’une personne puisse susciter autant d’inquiétude. Mais la même semaine où ce prêtre est retrouvé mort, la police sud-africaine tue 24 Noirs qui participaient à la manifestation, et 6 000 Noirs sont licenciés pour avoir participé à la même manifestation, et vous avez de la chance d’obtenir une telle couverture. Est-ce qu’on nous dit quelque chose que je ne veux pas croire, que nous, les Noirs, sommes remplaçables et que le sang est plus épais que l’eau, que lorsqu’il s’agit d’un coup dur, on ne peut pas faire confiance aux Blancs, qu’ils se ligueront contre nous ? Je ne veux pas croire que c’est le message que l’on nous transmet.

Quoi qu’il en soit, nous voyons devant nous un pays privé de beaucoup de justice, et donc de paix et de sécurité. L’agitation est endémique et restera une caractéristique immuable de la scène sud-africaine jusqu’à ce que l’apartheid, qui en est la cause profonde, soit enfin démantelé. À l’heure actuelle, l’armée est cantonnée dans la population civile. Une guerre civile est en cours. Les Sud-Africains sont dans les deux camps. Lorsque le Congrès national africain et le Congrès panafricaniste3 ont été interdits en 1960, ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de mener la lutte armée. Au sein du South African Council of Church, nous avons déclaré être opposés à toutes les formes de violence – celle d’un système répressif et injuste, et celle de ceux qui cherchent à renverser ce système. Cependant, nous avons ajouté que nous comprenons ceux qui disent qu’ils ont dû adopter ce qui est pour eux un dernier recours. La violence n’est pas introduite de novo dans la situation sud-africaine par ceux que l’on appelle terroristes ou combattants de la liberté, selon que l’on est opprimé ou oppresseur. La situation sud-africaine est déjà violente, et la violence primaire est celle de l’apartheid, la violence des déplacements forcés de population, de l’éducation inférieure, de la détention sans procès, du système de travail migratoire, etc.

Il y a une guerre à la frontière de notre pays. Les Sud-Africains affrontent leurs compatriotes sud-africains. Des soldats sud-africains se battent contre des Namibiens qui s’opposent à l’occupation illégale de leur pays par l’Afrique du Sud, qui a cherché à étendre son système répressif d’apartheid, injuste et exploiteur.

Il n’y a pas de paix en Afrique australe. Il n’y a pas de paix parce qu’il n’y a pas de justice. Il ne peut y avoir de paix et de sécurité réelles tant que tous les habitants de ce beau pays ne jouissent pas d’abord de la justice. La Bible ne connaît pas de paix sans justice, car ce serait crier « paix, paix, là où il n’y a pas de paix ». Le Shalom de Dieu, la paix, implique inévitablement la droiture, la justice, la plénitude de vie, la participation aux décisions, la bonté, le rire, la joie, la compassion, le partage et la réconciliation.

J’ai beaucoup parlé de l’Afrique du Sud, d’abord parce que c’est le pays que je connais le mieux, mais aussi parce qu’il s’agit d’un microcosme du monde et d’un exemple de ce que l’on peut trouver dans d’autres pays à des degrés divers : lorsqu’il y a de l’injustice, la paix est invariablement sacrifiée. Au Salvador, au Nicaragua et ailleurs en Amérique latine, il y a eu des régimes répressifs qui ont suscité l’opposition dans ces pays. Les citoyens sont montés les uns contre les autres, attirant parfois l’attention et l’intérêt inutiles de puissances extérieures qui veulent étendre leurs sphères d’influence. Nous voyons cela au Moyen-Orient, en Corée, aux Philippines, au Cambodge, au Vietnam, en Ulster, en Afghanistan, au Mozambique, en Angola, au Zimbabwe, derrière le rideau de fer.

En raison de l’insécurité mondiale, les nations sont engagées dans une course folle aux armements, dépensant inutilement des milliards de dollars pour des instruments de destruction, alors que des millions de personnes sont affamées. Et pourtant, une fraction seulement de ce qui est dépensé de manière si obscène dans les budgets de défense ferait la différence pour permettre aux enfants de Dieu de remplir leur estomac, d’être éduqués et d’avoir la chance de mener une vie épanouie et heureuse. Nous avons la capacité de nous nourrir plusieurs fois, mais nous sommes quotidiennement hantés par le spectacle de la lie décharnée de l’humanité qui se traîne dans des files d’attente interminables, avec des bols pour recueillir ce que la charité du monde a fourni, trop peu et trop tard. Quand apprendrons-nous, quand les gens du monde se lèveront-ils et diront-ils : « Trop, c’est trop ». Dieu nous a créés pour la communion. Dieu nous a créés pour que nous formions la famille humaine, existant ensemble parce que nous sommes faits les uns pour les autres. Nous ne sommes pas faits pour une autosuffisance exclusive mais pour l’interdépendance, et nous enfreignons la loi de notre être à nos risques et périls. Quand apprendrons-nous que l’escalade de la course aux armements ne fait qu’accroître l’insécurité mondiale ? Nous sommes aujourd’hui beaucoup plus proches d’un holocauste nucléaire que lorsque notre technologie et nos dépenses étaient moindres.

Si nous ne travaillons pas assidûment pour que tous les enfants de Dieu, nos frères et sœurs, les membres de notre unique famille humaine, jouissent tous des droits humains fondamentaux, du droit à une vie épanouie, du droit de circuler, de travailler, de la liberté d’être pleinement humain, avec une humanité mesurée par rien de moins que l’humanité de Jésus-Christ lui-même, alors nous sommes sur la voie inexorable de l’autodestruction, nous ne sommes pas loin du suicide mondial ; et pourtant il pourrait en être autrement.

« Quand apprendrons-nous que les êtres humains sont d’une valeur infinie parce qu’ils ont été créés à l’image de Dieu, et que c’est un blasphème de les traiter comme s’ils étaient moins que cela et que cela rejaillit finalement sur ceux qui le font ? »

Quand apprendrons-nous que les êtres humains sont d’une valeur infinie parce qu’ils ont été créés à l’image de Dieu, et que c’est un blasphème de les traiter comme s’ils étaient moins que cela et que cela rejaillit finalement sur ceux qui le font ? En déshumanisant les autres, ils sont eux-mêmes déshumanisés. L’oppression déshumanise peut-être l’oppresseur autant, sinon plus, que l’opprimé. Ils ont besoin les uns des autres pour devenir vraiment libres, pour devenir humains. Nous ne pouvons être humains que dans la fraternité, dans la communauté, dans la koinonia, dans la paix.

Travaillons à être des artisans de paix, ceux qui ont reçu une part merveilleuse du ministère de réconciliation de notre Seigneur. Si nous voulons la paix, comme on nous l’a dit, travaillons pour la justice. Transformons nos épées en socs de charrue.

Dieu nous appelle à être des compagnons de travail avec Lui, afin que nous puissions étendre Son Royaume de Shalom, de justice, de bonté, de compassion, d’attention, de partage, de rire, de joie et de réconciliation, afin que les royaumes de ce monde deviennent le Royaume de notre Dieu et de Son Christ, et qu’Il règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors s’accomplira la merveilleuse vision de l’Apocalypse de saint Jean le Divin (Ap 6,9ss) :

Après cela, je regardai, et voici qu’une grande foule, que personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues, se tenait devant le trône et devant l’Agneau, revêtue de robes blanches, et des palmes dans les mains, Et ils crièrent d’une voix forte en disant : « Le salut à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l’Agneau ». Et tous les anges se tinrent autour du trône, et autour des anciens et des quatre animaux, et ils tombèrent devant le trône sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu. en disant : « Amen ; Bénédiction, gloire, sagesse, action de grâces, honneur, puissance et force, soient à notre Dieu aux siècles des siècles. Amen ».



*La conférence est reproduite dans le Rainbow People of God de Tutu sous le titre « Apartheid’s ‘Final Solution' », en utilisant une phrase du discours.



1.L’Église réformée néerlandaise blanche était la principale église de la minorité dirigeante afrikaner.

2.Tutu fait référence à un événement récent en Pologne, lorsque le père Jerzy Popieluszko a été assassiné par la police secrète en octobre 1984.

3.Le Congrès national africain (ANC), créé en 1912, dont le lauréat du prix Nobel Albert Lutuli avait été le président général, voulait une Afrique du Sud racialement juste, composée de Noirs et de Blancs. Les « africanistes » se sont séparés pour créer le Congrès panafricaniste (PAC), qui voulait un gouvernement « de l’Africain, par l’Africain, pour l’Africain ».

Tiré de : »Nobel Lectures, Peace 1981-1990, rédacteur en chef Tore Frängsmyr, rédacteur Irwin Abrams, World Scientific Publishing Co., Singapour, 1997.

Copyright © Fondation Nobel 1984



https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1984/tutu/lecture/

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe