Kawtar Benhalima* est la dauphine de Miss Univers Maroc 2021. Un concours a priori sans grand enjeu géopolitique. Et pourtant, sa participation a été accompagnée de polémiques sur les origines algériennes de sa grand-mère. Sans oublier la mise en cause du choix d’Israël comme pays hôte. Elle a tenu à revenir, avec du recul, sur cette expérience personnelle, riche en enseignements sur les identités.

Par Kawtar Benhalima, Miss Maroc, à Marrakech

En rentrant chez moi, le chauffeur de taxi m’a parlé du match de football qu’il avait regardé. L’équipe qu’il soutenait avait perdu. À mon tour, je lui ai parlé de l’événement auquel je venais d’assister, lui expliquant qu’après 43 ans d’absence, Miss Maroc était de retour sur la carte du concours Miss Univers. Lorsque je lui ai fait part de ma deuxième place, il m’a, étrangement, informé que je pourrais être appelé à représenter le Maroc en cas de blessure de la première. J’ai immédiatement écarté cette idée, car je ne souhaitais pas une telle chose à Fatima Zahra, la Miss Maroc nouvellement couronnée. Elle a porté le titre à merveille, et nous étions tous si fiers d’elle. En arrivant à la maison, j’ai poursuivi ma soirée en racontant à ma tante et à ma mère l’expérience chargée d’émotion que j’avais vécue pendant le concours, avec l’impression que ma grand-mère planait au-dessus de moi tout le temps.

Appelez cela une prémonition ou simplement le destin – les paroles du chauffeur de taxi sont devenues plus tard une réalité, ce qui signifie que j’allais en Israël pour représenter le Maroc lors du concours Miss Univers 2021. Les événements de la vie ne sont pas aussi arbitraires qu’ils peuvent être perçus, après tout. Bien que la blessure de Fatima Zahra ait été malheureuse, je pense qu’elle a servi à nous enseigner différentes leçons. Elle a gentiment exprimé sa confiance en mes capacités, sa sincérité bienveillante mettant en lumière son rayonnement intérieur. Aujourd’hui, elle continue à s’épanouir an niveau personnel et professionnel, et ce fut un véritable plaisir d’en être le témoin à distance.

« A ce moment précis, les relations politiques entre l’Algérie et le Maroc étaient également sensible, et les origines algériennes de ma grand-mère ont créé un problème supplémentaire pour certaines personnes »

Tout le monde n’était pas favorable. Le climat politique autour d’Israël et de la Palestine a toujours été délicat, et la consistance du sujet demeure encore très fragile. Ainsi, lorsque le lieu de l’événement Miss Univers a été annoncé, les gens ont immédiatement commencé à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Au même moment, les relations politiques entre l’Algérie et le Maroc étaient également sensible, et les origines algériennes de ma grand-mère ont créé un problème supplémentaire pour certaines personnes. Dès que j’ai été annoncée comme la nouvelle Miss Maroc, une vidéo me montrant en train de raconter la vie de ma grand-mère afin de démontrer la puissance du choix a provoqué un débat public sur ma légitimité en tant qu’ambassadrice du Maroc.

Mon nom a tout à coup apparu dans les journaux, certains journalistes cherchant manifestement à banaliser l’histoire. D’autres travaillant dans les médias ont décrit le phénomène comme une manœuvre stratégique visant à générer plus de « buzz » – un coup de publicité. De l’autre côté de l’écran, je continuais à réfléchir à la notion d’identité.

« Avec plus d’un million de personnes en Israël étant d’ascendance juive marocaine, j’ai été fréquemment abordé par des individus qui exprimaient fièrement les origines marocaines de leur famille »

Jérusalem est qualifiée de ville de la paix, mais elle renferme la douleur et les passions de divers peuples. Nous avons marché le long de ses rues historiques marquées par les vestiges du patrimoine religieux, un motif de temples, d’églises, de monts et de mosquées à travers sa surface, dessinant quelque chose comme une constellation. Cette route des sites sacrés avait pour moi une signification plus que symbolique. Alors que mes oreilles résonnaient aux saluts de « shalom » et « salam », je ne souhaitais que cela : la paix.

Comme plus d’un million de personnes en Israël sont d’origine juive marocaine, j’ai souvent été abordé par des personnes qui exprimaient fièrement les origines marocaines de leur famille. Ils m’ont généreusement offert des gages d’appréciation, y compris ma robe de soirée et des mets divers, ainsi que des sourires, des accolades, des chansons, des danses et des acclamations, partageant un sentiment d’amitié profondément ancré. Avec une population juive marocaine en déclin, ses histoires ressemblaient aux échos d’un passé lointain. Je m’étais éduqué et j’étais conscient de cette histoire de mon pays, mais l’expérience d’être exposé au nombre de personnes qui sont venues me voir et qui ont exprimé à quel point le passé juif marocain est largement commémoré et célébré était révélateur et merveilleux.

Un soir, Miss Univers 2020, Miss états unis, Miss Israël et moi-même avons eu le plaisir de dîner chez le maire d’Eilat, Eli Lankri. Sa femme, qui était pleine de gaieté, avait préparé une palette de plats familiers, dont le couscous et la shebakiya. Les mélodies d’un oud nous ont accompagnés pendant que nous évoquions les souvenirs d’enfance que les hôtes s’étaient forgés au Maroc.

*Kawtar Benhalima est une fervente philanthrope, artiste et entrepreneuse qui a co-créé une ligne de bijoux avec sa sœur. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’ESSEC à Paris, elle est impliquée dans le monde de l’expression et de la célébration de l’identité depuis l’âge de 7 ans. Mme Benhalima a travaillé avec diverses associations marocaines prônant l’éducation et la distribution de biens aux personnes dans le besoin, notamment en tant que bénévole pour la Fondation du Haut Atlas. Aujourd’hui, elle travaille dans une agence de marketing française et envisage de poursuivre des études supérieures dans le domaine de la communication.

