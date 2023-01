Les PME ont un rôle majeur à jouer dans la création de croissance économique et dans la réalisation des objectifs net zéro. Par conséquent, les grandes entreprises doivent accompagner les PME dans la montée en compétences et leur transition environnementale. Un certain nombre de partenariats réussis entre grandes entreprises et PME s’avèrent dynamiser l’économie et l’environnement…

Par Henadi Al-Saleh, CEO Agilité

Alors que la pandémie de COVID-19 s’atténue, les décideurs politiques et les chefs d’entreprise sont arrivés à une conclusion attendue depuis longtemps : les petites entreprises comptent vraiment. Il existe un consensus sur le fait que les petites entreprises sont essentielles pour relever les deux défis mondiaux les plus urgents. Le premier d’entre eux est de savoir comment stimuler une croissance économique à large assise, équitable et durable. La seconde est de savoir comment décarboner pour atteindre les objectifs climatiques Net-Zero.

Aider les petites et moyennes entreprises (PME) à relever ces défis n’est pas uniquement une responsabilité gouvernementale. Les grandes entreprises doivent également jouer un rôle lorsqu’il s’agit d’accompagner les PME dans le renforcement des compétences, notamment autour de la numérisation et d’aider à créer l’écosystème de la transition environnementale, y compris en débloquant des financements.

L’importance de la résilience pour les PME

Les PME, largement ignorées lors de la récession mondiale de 2008-2009, n’étaient pas une réflexion après coup lorsque le COVID-19 a frappé il y a trois ans. Dans de nombreux pays, ils ont été rapidement ciblés par une aide gouvernementale directe, des garanties de prêts publics, des allégements fiscaux et d’autres aides destinées à les maintenir à flot et à leur fournir des incitations pour éviter de licencier des travailleurs. Malgré cette aide, un examen des PME de 32 pays a révélé que la plupart avaient perdu 30 % à 50 % de leurs revenus entre février 2020 et avril 2021.

Les petites entreprises représentent 90 % de toutes les entreprises et génèrent près de 70 % des emplois et du PIB dans le monde. Les PME sont le fondement des économies développées et en développement. Ils sont au cœur des stratégies de croissance économique de la plupart des marchés émergents qui cherchent à gravir la courbe de développement.

OCDE Zhang (2020) Asia House Research

L’impératif de numérisation

La viabilité à long terme de nombreuses micro-entreprises, startups, organisations dirigées par des entrepreneurs et autres PME sera déterminée par leur capacité à passer au numérique. La transformation numérique est en cours dans les entreprises de toutes tailles, secteurs et zones géographiques. Mais les petites entreprises sont généralement moins numérisées que les entreprises de taille moyenne, qui, à leur tour, sont moins numérisées que les grandes entreprises. L’une des raisons est que tant d’outils et de solutions numériques sont tarifés et adaptés aux besoins des grandes organisations.

Dans le cas des petites entreprises, le défi de passer au numérique est particulièrement difficile, mais la nécessité de le faire est de plus en plus évidente. Les recherches montrent que les 10 % d’entreprises les plus importantes sur les canaux numériques récoltent entre 60 % et 95 % des revenus numériques . Si nous voulons un avenir de prospérité partagée et de croissance durable, nous devons veiller à ce que les PME fassent partie de la transformation numérique.

Le développement des PME a toujours été dirigé par les gouvernements par le biais de programmes de champions nationaux qui offrent une formation formelle en gestion, la définition d’objectifs, le réseautage entre pairs et des conseils sur les services financiers sur mesure. Celles-ci donnent de solides résultats dans le monde entier. Singapour et la Malaisie, par exemple, affirment que leurs programmes de sensibilisation des petites entreprises sont un facteur essentiel pour stimuler les exportations et la croissance de leurs participants.

Mais les grandes entreprises sont aussi de plus en plus conscientes qu’elles ont un rôle à jouer, notamment pour aider à combler le déficit de financement et de numérisation des PME. Environ 13 000 propriétaires d’entreprise sont diplômés du programme 10 000 Small Business de Goldman Sachs , qui a débuté aux États-Unis en 2009 et s’est étendu à la France et au Royaume-Uni. Ce cours couvre l’entrepreneuriat, des conseils sur l’obtention de prêts et des opportunités de rencontrer des représentants du gouvernement. Une initiative similaire d’Unilever donne accès à des outils numériques, des services financiers et un soutien à l’entrepreneuriat à 1,2 million de PME dans huit pays asiatiques. Et, Google a lancé Google Hustle Academy , formant des entrepreneurs et des propriétaires d’entreprises en Afrique aux stratégies de croissance, au marketing numérique et à la recherche de financement.

Ces efforts portent leurs fruits. Goldman Sachs affirme que 70 % de ses diplômés triés sur le volet ont déclaré que leurs entreprises avaient des revenus plus élevés et plus de la moitié ont embauché des employés supplémentaires dans les deux ans suivant la fin du programme.

Verdir les PME

Si la numérisation représente un défi, l’ampleur de la transformation requise pour un monde Net Zero est encore plus décourageante pour les PME.

La nécessité de placer les PME au cœur de toute discussion sur le climat est claire. Les petites entreprises génèrent 60 à 70 % des émissions industrielles . Une étude de l’organisation environnementale à but non lucratif CDP indique que « l’empreinte carbone combinée des PME fournisseurs est en moyenne cinq fois supérieure à celle de leurs homologues des grandes entreprises ».

Cependant, les obstacles au changement sont énormes. Une étude du Boston Consulting Group (BCG) et de HSBC affirme que les chaînes d’approvisionnement mondiales ont besoin de 100 000 milliards de dollars d’investissements d’ici 2050 pour atteindre Net-Zero. Il a constaté que jusqu’à la moitié de cet investissement doit provenir de petites entreprises, qui doivent repenser la conception des produits, investir dans la technologie climatique et améliorer la collecte de données. À ce jour, cependant, les petites entreprises reçoivent moins de 3 % de l’aide totale au verdissement.

Les grandes entreprises sont directement concernées. Alors que les réglementations ESG changent dans le monde, les grandes entreprises se rendent compte qu’elles ont un problème de petite entreprise. Les banques et les grandes entreprises confrontées à des pressions pour montrer des progrès sur les objectifs ESG et les objectifs d’émissions ont reconnu qu’elles auront du mal à mesurer leur impact sur le climat, à répondre aux exigences de reporting et à atteindre leurs objectifs. En effet, un trop grand nombre de leurs fournisseurs et clients de petites entreprises n’ont pas les moyens de collecter et de communiquer des données précises sur leurs émissions, leurs déchets, leur consommation d’énergie et leur impact sur l’environnement.

Des ressources, telles que le SME Climate Hub , construit en partenariat avec des entreprises leaders du climat, sont un bon pas en avant, tout comme les nouvelles solutions technologiques de développement durable qui ciblent les PME. À long terme cependant, les grandes entreprises doivent aider leurs fournisseurs à faire le changement.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe