Selon Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam), une ONG qui lutte contre la famine, depuis 2020, 66% des richesses produites dans le monde sont captées par les 1% les plus riches. Ce qui, selon Oxfam, pour chaque milliardaire, 2,7 milliards de dollars US par jour depuis la crise du Covid-19.

L’Afrique n’échappe pas au phénomène. Le continent fait face à une crise des inégalités qui mine la croissance, empêche l’éradication de la pauvreté et contribue à l’insécurité. Les six milliardaires les plus riches le sont désormais plus que les 50% d’Africains les plus pauvres réunis.

Pour rappel, chaque année, depuis 10 ans, à l’occasion du Forum économique mondial de Davos, grand rendez-vous des élites économiques et politiques de la planète, Oxfam publie son rapport sur les inégalités dans le monde.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe