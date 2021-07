Le cabinet d’avocats AB & David Africa annonce l’arrivée en son sein d’un nouvel affilié, Oraro Company Advocates of Kenya. Avec à présent 6 bureaux principaux, 26 associés- gérants, 110 avocats et un réseau de cabinets partenaires dans 24 pays, AB David Africa peut désormais opérer dans 30 marchés africains et conforter sa place parmi les 10 premiers cabinets d’avocats du continent. Avec un objectif précis : devenir le premier interlocuteur et conseiller de tous ceux qui veulent tirer parti de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour réussir à étendre leurs activités sur le continent. Interview de David Ofosu Dorte, associé fondateur et président exécutif, AB & David Africa.

Propos recueillis par Dounia Ben Mohamed

Nouveaux membres, nouveaux bureaux, AB & David Africa se développe sur le continent. Selon quelle stratégie ?

ABDA met en œuvre la stratégie panafricaine. L’idée est d’avoir des standards élevés dans tous les bureaux ABDA et chez les meilleurs amis du groupe. Chaque bureau est équipé de connaissances et de normes de pratique mondiales.

Pour l’ABDA, l’objectif est clair : devenir le point d’entrée et le conseiller de tous ceux qui veulent profiter de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) pour développer avec succès leurs activités en Afrique. Comment ?

Sur la base de la stratégie décrite précédemment, l’équipe aura une connaissance approfondie de la zone de libre-échange continentale africaine et saura comment guider les clients opérant dans plusieurs juridictions sur un marché de 1,2 milliard d’habitants.

Quelle est la situation : le marché commun a officiellement démarré en janvier dernier, les entreprises africaines ont-elles compris les enjeux, sont-elles soutenues dans cette voie ?

Les entreprises devront connaître les processus à suivre pour profiter de l’AfCFTA. Elles doivent également comprendre les protocoles et l’étendue des biens et services couverts. Les services professionnels, notamment les juristes, peuvent les aider à cet égard.

Concrètement, quels sont les besoins des entreprises et comment y répondez-vous ?

Les besoins dépendront des secteurs industriels auxquels chaque entreprise appartient, par exemple, les exportateurs de produits auront des besoins différents de ceux des PME qui fournissent des intrants dans la chaîne de valeur. Les cabinets d’avocats qui comprennent les secteurs industriels peuvent à ce titre servir de guide.

