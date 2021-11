A l’occasion de l’ouverture officielle de la Foire commerciale intra-africaine 2021, Cyril Ramaphosa président d’Afrique du Sud, qui accueillait l’évènement cette année, a plaidé en faveur de la ZLECAf. ANA publie l’intégralité de son discours.



« Je suis extrêmement fier de m’adresser à la Foire commerciale intra-africaine.

Le 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine a commencé à fonctionner, ce qui fait de cette foire commerciale la première à avoir lieu depuis que nous avons atteint l’étape la plus importante dans notre quête d’intégration économique africaine.

En 2018, la première foire commerciale intra-africaine s’est ouverte en Égypte, dans l’ancienne ville du Caire.

Aujourd’hui, elle s’ouvre dans la pointe la plus australe de l’Afrique.

En temps voulu, nous espérons que la FIAA se tiendra dans toutes les régions du continent.

Cette foire nous appartient à tous.

Les marchandises, les produits et les services exposés à la foire représentent tous les pays d’Afrique, et son succès repose sur la participation de chacun d’entre nous.

La ZLECAf aspire à connecter toutes les régions d’Afrique, à approfondir l’intégration économique et à stimuler le commerce et les investissements intra-africains.

Il aspire à créer un marché unique pour les biens et les services à travers 55 pays et notre continent, créant un marché de pas moins de 1,3 milliard de personnes avec un PIB combiné de 3,4 trillions de dollars.

Cette année, la Foire commerciale intra-africaine a pour but de jeter des ponts.

Elle rassemble des gouvernements, des acheteurs, des investisseurs, des entrepreneurs et des fabricants de plus de 55 pays pour donner vie à la Zone de libre-échange continentale africaine.

Les pays d’Afrique sont ouverts au commerce.

Depuis les temps anciens, le commerce est le moteur qui relie les communautés proches et lointaines.

« Aujourd’hui, l’Afrique prend des mesures concrètes pour écrire sa propre histoire économique »

Depuis les anciens centres d’apprentissage comme Alexandrie et Tombouctou, jusqu’aux civilisations septentrionales d’Égypte et de Carthage, en passant par les royaumes occidentaux du Ghana, du Mali et de Songhaï, les routes commerciales transsahariennes, les centres commerciaux orientaux de Zanzibar, Mombasa et Mogadiscio, jusqu’aux anciennes civilisations méridionales du Grand Zimbabwe et de Mapungubwe, pendant de nombreux siècles, les Africains ont échangé les biens qu’ils produisaient.

Tout au long de l’histoire, l’Afrique a disposé d’un réseau de routes commerciales qui ont facilité la circulation de marchandises telles que les perles, les sculptures, l’ivoire, l’or, la gomme, les ouvrages en métal, le sel, les textiles et les métaux.

Ces routes commerciales permettaient aux commerçants africains de chercher des marchés au-delà du continent.

Le colonialisme a profondément endommagé le développement indigène du commerce africain et a causé de grands dommages à nos sociétés.

Au début, les Européens ont fait le commerce de vies africaines, transportant des millions d’esclaves à travers l’Atlantique pour produire la richesse de leurs nouvelles colonies.

Puis, avec la prise de conscience des vastes matières premières de l’Afrique, les puissances coloniales se sont tournées vers l’extraction des minéraux et des produits agricoles de l’Afrique.

Une grande partie de l’histoire économique du colonialisme persiste à ce jour.

Aujourd’hui, l’Afrique prend des mesures concrètes pour écrire sa propre histoire économique.

Elle ouvre de nouveaux champs d’opportunités.

L’une de ces opportunités réside dans l’adoption rapide par l’Afrique de technologies financières développées localement, dont M-PESA est la plus connue.

Il s’agit d’un exemple d’innovation financière et technologique dans lequel l’Afrique est à la pointe du monde.

Un rapport récent de la Brookings Institution note que l’Afrique « est déjà le plus grand utilisateur de systèmes de transfert d’argent mobile, avec près de la moitié des clients enregistrés dans le monde, environ 70 % des transactions mondiales d’argent mobile et deux tiers du volume des transactions en valeur ».

C’est en exploitant toutes nos capacités, existantes et émergentes, que nous accélérerons la croissance économique et le développement intégré de l’Afrique.

« Il s’agit d’un élément essentiel si nous voulons modifier les relations commerciales faussées qui existent entre les pays africains et le reste du monde »

Nous espérons que cette foire commerciale intra-africaine renforcera sa position de première plateforme commerciale de l’Afrique, où les fabricants africains pourront promouvoir et vendre les uns aux autres davantage de produits « fabriqués en Afrique ».

Il s’agit d’un élément essentiel si nous voulons modifier les relations commerciales faussées qui existent entre les pays africains et le reste du monde.

Nous ne pouvons plus tolérer que l’Afrique exporte des matières premières et importe des produits finis fabriqués à partir de ces matières.

Nous ne pouvons plus tolérer que les ressources de l’Afrique fournissent des emplois et apportent une valeur ajoutée à d’autres économies, alors qu’un si grand nombre de nos concitoyens vivent dans la pauvreté et dans des conditions de sous-développement.

En encourageant le commerce entre les pays africains, nous renforçons la base industrielle du continent et veillons à ce que nous produisions des biens pour nous-mêmes et pour les autres.

Deux événements clés d’importance mondiale peuvent inciter l’Afrique à agir à l’unisson.

Tout d’abord, l’apparition de la pandémie de COVID-19 au cours du premier trimestre de 2020 a mis en évidence la fragilité des économies africaines.

Plus important encore, elle a envoyé un message puissant à notre continent sur les dangers d’une dépendance excessive à l’égard des sources extérieures pour répondre à sa demande croissante de nourriture, de médicaments et d’autres fournitures essentielles.

Elle a clairement démontré que l’Afrique doit produire ses propres aliments et médicaments, renforcer les chaînes d’approvisionnement continentales, investir dans les infrastructures et renforcer les capacités des institutions africaines.

Pour illustrer l’ampleur du défi, la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique estime que l’Afrique importe environ 94 % de ses besoins pharmaceutiques et médicinaux de l’extérieur du continent, pour un coût annuel de 16 milliards de dollars.

Deuxièmement, la zone de libre-échange continentale africaine a le potentiel d’accélérer la croissance économique sur le continent et de créer des opportunités pour les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes sociétés.

« De nouvelles possibilités d’exportation pour les produits ‘Fabriqués en Afrique’ »

La zone de libre-échange continentale africaine offrira de nouvelles possibilités d’exportation pour les produits « fabriqués en Afrique » et permettra aux pays membres de commercer entre eux sans droits de douane ni autres obstacles.

Tout cela aidera le continent à absorber les 10 à 12 millions de jeunes Africains qui cherchent à entrer sur le marché du travail chaque année.

La ZLECAf devrait donc être étayé par des règles d’origine fortes et ambitieuses, exigeant un niveau très élevé de valeur ajoutée ici sur notre continent.

En tant qu’Africains, nous devons résister à la tentation de devenir simplement des centres de transbordement, n’ajoutant qu’une valeur industrielle limitée en Afrique.

La ZLECAf débloquera davantage de valeur et concrétisera le rêve du développement africain s’il encourage le commerce complémentaire entre les pays.

Il s’agit d’utiliser la combinaison des matières premières et des capacités industrielles, des finances, des services et des infrastructures du continent pour produire des produits finis de qualité destinés aux marchés locaux et mondiaux.

Il s’agit de créer un marché suffisamment important pour attirer les investisseurs du monde entier à installer leurs sites de production sur le continent.

Nous devons tirer parti de plateformes telles que la foire commerciale intra-africaine pour mobiliser tous les gouvernements africains, ainsi que nos partenaires sociaux, afin de travailler sans relâche pour lutter contre le chômage des jeunes.

Les femmes représentent la moitié de la population africaine et sont les principaux acteurs des secteurs informels du paysage économique africain.

Malgré cela, les femmes ne génèrent qu’environ un tiers du PIB combiné du continent.

Il est important que la foire commerciale intra-africaine accorde une attention particulière aux femmes d’affaires africaines, reconnaissant leur grand potentiel en tant que moteurs du changement économique sur le continent.

Le commerce repose sur un socle d’investissements.

« Nous devons encourager les entreprises africaines à investir dans leurs pays respectifs »

Nous devons donc trouver des moyens d’attirer davantage d’investissements dans nos économies et, surtout, nous devons encourager les entreprises africaines à investir dans leurs pays respectifs.

Pour ce faire, nous devons améliorer la facilité de faire des affaires dans nos pays et assurer la protection des investisseurs grâce à des systèmes juridiques forts et indépendants qui garantiront l’inviolabilité des contrats et des procédures juridiques équitables et rapides.

Cela signifie également que les investisseurs doivent être sensibles aux objectifs de développement de notre continent : emplois, industrialisation et développement des entrepreneurs locaux.

Les conditions des travailleurs africains doivent s’améliorer dans le cadre de nos objectifs de développement et l’agenda du travail décent auquel nous nous sommes tous engagés doit trouver son expression dans nos cadres commerciaux, industriels et d’investissement.

Le 24 mai 1963, le premier président du Ghana indépendant, Kwame Nkrumah, a prononcé son célèbre discours « Nous devons nous unir maintenant ou périr » à Addis-Abeba.

Ses paroles sont aussi vraies aujourd’hui qu’elles l’étaient lors de la création de l’Organisation de l’unité africaine.

Le président Nkrumah a déclaré : « Avec nos ressources, nos énergies et nos talents unis, nous avons les moyens, dès que nous en aurons manifesté la volonté, de transformer les structures économiques de nos États individuels pour passer de la pauvreté à la richesse, de l’inégalité à la satisfaction des besoins populaires. Ce n’est que sur une base continentale que nous pourrons planifier l’utilisation appropriée de toutes nos ressources pour le développement complet de notre continent. »

L’heure de l’action a sonné.

En tant que pays, travaillons rapidement à la résolution de toutes les questions en suspens concernant la ZLECAf ; laissons les pays qui ne l’ont pas encore ratifié le faire ; et prenons les mesures nécessaires pour la domestication.

Nous sommes très encouragés par le sentiment exprimé par la Banque africaine de développement il y a quelques semaines, selon lequel la mise en œuvre de la ZLECAf sera un élément clé du programme de prêt de la banque et que, en travaillant avec le secrétariat de la ZLECAf, la banque espère amasser un certain nombre d’investissements alignés sur la ZLECAf.

« Forger des relations commerciales plus équilibrées, équitables et justes entre les nations africaines »

L’Afrique du Sud est prête à travailler en étroite collaboration avec tous les pays africains pour forger des relations commerciales plus équilibrées, équitables et justes entre les nations africaines.

Le 24 mars 2022, l’Afrique du Sud accueillera sa quatrième conférence sur l’investissement en Afrique du Sud à Johannesburg, et nous sommes impatients de voir certains des engagements pris ici à l’IATF se concrétiser lors de cette conférence.

Par ces mots, je vous souhaite la bienvenue en Afrique du Sud et vous encourage à profiter de la chaleureuse hospitalité de la ville de Durban et de la province du KwaZulu-Natal.

Je vous souhaite à tous des jours productifs, alors que nous nous efforçons de transformer notre continent et de forger un avenir meilleur pour ses habitants.

Je vous remercie.

