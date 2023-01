Le leader panafricain des crypto-monnaies Yellow Card, lance le 10 janvier son plus récent service de plateforme d’échange de crypto-monnaie pour des transactions en USDT. Dans son communiqué, la société au 1 million d’utilisateurs en mars 2022, lancée au Nigéria en 2019 et basée dans 21 pays, rappelle que ce service est alimenté par la technologie blockchain, ce qui le rend moins coûteux et permet des transactions instantanées. « C’est un outil puissant qui ouvrira de nouvelles opportunités pour les personnes à travers l’Afrique », a déclaré Chris Maurice, PDG et co-fondateur de Yellow Card.

