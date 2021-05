Médecins et chercheurs africains et européens mènent en ce moment une grande étude sur le continent. Une étude qui va se dérouler dans treize pays africains (RDC, Guinée, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée équatoriale, Kenya, Mali, Mozambique, Ouganda et Soudan). Son but est de trouver des traitements pour les malades dits bénins de la Covid-19.

Anticov avait été lancée l’an dernier, avec l’utilisation d’hydroxychloroquine, avant que l’OMS ne déconseille ce traitement. Elle se poursuit désormais avec d’autres médicaments.

