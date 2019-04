Côte d’Ivoire L’Espagnol Glovo débarque à Abidjan

La forte croissance ivoirienne combinée à l’essor de la classe moyenne continue d’attirer les sociétés internationales. Dernière en date, Glovo, une start-up espagnole spécialisée dans la livraison à la demande. La Côte d’Ivoire est le 4ème marché africain de Glovo, après le Maroc, l’Égypte et le Kenya, lancé il y a quelques mois.

L’offre aura sans aucun doute fait son effet. Les Abidjanais auront reçu, le 8 avril, sur leurs téléphones, une offre de livraison, avec remise exceptionnelle, de leur repas. Une promotion destinée à marquer le coup d’envoi des activités de Glovo. Après Casablanca, le Caire, Nairobi, la start-up espagnole spécialisée dans la livraison à la demande, s’installe à Abidjan.

Repas, courses de supermarché, documents, un cadeau à offrir, … livrés d’un simple clic

Fondée en 2015 à Barcelone, déjà présent en Europe et Amérique du Sud (dans 23 pays et plus de 100 villes dont Paris, Buenos Aires, Istanbul…), s’étend à l’Afrique. Chaque mois, plus de quatre millions de commandes sont effectuées sur la plateforme, avec un temps de livraison ne dépassant pas les 32 minutes en moyenne. Selon un concept des plus simples : il suffit d’acheter l’application mobile, laquelle une fois téléchargée, vous permet de vous faire livrer tout type de produit, disponibles par un simple clic sur smartphone. Repas, courses de supermarché, documents, un cadeau à offrir, etc. En plus des catégories disponibles, un bouton “MAGIC”, permet au coursier de livrer n’importe quel article de n’importe quel commerce de proximité. Le coût de la livraison pour la commande effectuée est seulement de 500 F CFA, ce qui en fait le service de livraison le plus économique à Abidjan.

« Cela renforce notre présence en Afrique et consolide la transformation que connaît le secteur de la livraison à la demande en Côte d’Ivoire »

« Nous sommes très enthousiastes de notre lancement en Côte d’Ivoire après le Maroc, l’Égypte et le Kenya, a déclaré Oscar Pierre, PDG de Glovo. Cela renforce notre présence en Afrique et consolide la transformation que connaît le secteur de la livraison à la demande en Côte d’Ivoire. Notre ambition est de mettre cette technologie à la disposition des abidjanais, en rendant la ville facilement accessible à tout le monde immédiatement tout en créant des opportunités économiques pour des milliers de Glovers, c’est-à-dire nos livreurs ». « La rapidité de la livraison est l’un des atouts majeurs de Glovo et nous tenons à assurer nos clients que nous tiendrons cette promesse », souligne Carlos Silvan, responsable de l’expansion internationale de Glovo.

Connecter les ivoiriens à de nouvelles opportunités

Afin de garantir un délai de livraison optimal, la plateforme Glovo dispose d’un système algorithme de machine learning qui calcule les trajets et attribue la commande au coursier le plus proche du lieu de saisi. La startup espagnole propose une application multi-catégories et multiservices dite de deuxième génération (Gen 2), qui lui permet de maîtriser toute la chaîne de valeur à partir de la prise de la commande jusqu’à la livraison. Les utilisateurs sont informés en temps réel de l’avancement de leur commande et peuvent grâce à une carte suivre le trajet de leur livreur.

La ville d’Abidjan dispose de fort potentiel économique, aussi Glovo cherche à connecter les ivoiriens à de nouvelles opportunités. Pour ce faire, Glovo va nouer des partenariats avec de nombreux établissements tels que les restaurants, les supermarchés, les boulangeries, les boutiques de souvenirs, et en même temps développer un large réseau de livreurs (Glovers) pour transporter les produits.