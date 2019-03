Côte d’Ivoire Le numérique au service de l’art

Tout art réalisé à l’aide de dispositif numériques se définit comme de l’art numérique. Abidjan, important hub culturel sous-régional et mégalopole en phase avec l’évolution constante des nouvelles technologies, ne pouvait rester en marge de cette tendance. D’où la tenue des RIANA (Rencontres Internationales des Arts Numérique d’Abidjan) qui se tiendront les 28, 29 et 30 mars 2019 à l’Institut Français d’Abidjan et dans la commune de Yopougon.

Cet évènement qui en est à sa 3ème édition est organisé par Jacob Bleu, promoteur culturel et artiste visuel ivoirien, en partenariat avec Transcultures de Wallonie-Bruxelles (Belgique), l’Institut Français de Côte d’Ivoire et l’agence ACG Entreprises. Axées autour du thème « Jeunesse, art, technologie et emploi », ces rencontres auront pour objectif de promouvoir et valoriser les talents émergents ayant comme support d’expression le numérique et le digital, dans le but de renforcer l’écosystème numérique local dynamique en Côte d’Ivoire.



Plusieurs experts locaux et internationaux sont présents pour assurer la réussite de cette nouvelle édition des RIANA. Citons notamment : Lessky Dope (Mali), Bay Dam (Sénégal), Valérie OKA (Côte d’Ivoire), DJ BDK (Côte d’Ivoire), Jacques URBANSKA (France), Philippe Franck (Belgique), Grah Poll (Côte d’Ivoire) et Kodana (Côte d’Ivoire)

A destination des étudiants, des artistes, des amateurs d’art, des professionnels du secteur et du grand public, les objectifs du RIANA sont de :

· Faire connaître les arts numériques ;

· Former aux arts numériques et à la création digitale ;

· Susciter l’intérêt du public pour les arts numériques et les nouvelles technologies afin de faire d’Abidjan une plateforme de cette discipline novatrice en Afrique.

Les précédentes Rencontres Internationales des Arts Numériques d’Abidjan avaient mobilisé plus de 6000 participants qui ont pu bénéficier des contenus riches des ateliers de formation, des conférences publiques, des spectacles-performance et des expositions/installations. L’accès est gratuit pendant ces trois jours de festival.

Informations et inscription à l’événement : facebook.com/numericartbidjan