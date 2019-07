Côte d’Ivoire L’appel à la diaspora

A l’occasion de la 3ème édition du «forum de la diaspora », organisé à Abidjan les 15 et 16 juillet, la Côte d’Ivoire a renouvelé son invitation à l’adresse des enfants du pays disséminés à travers le monde. De nombreuses opportunités leur sont offertes dans leur pays d’origine. Le forum de la diaspora a précisément vocation à leur servir de plateforme d’information.

Par Bilkiss Mentari

Dès son arrivée au pouvoir, à l’issue de la crise politique et institutionnel qui a poussé nombre d’Ivoiriens à prendre le chemin de l’émigration, Alassane Ouattara n’a cessé d’inviter les enfants du pays, disséminés à travers le monde, estimée à 1,24 million, soit 5,4% de la population du pays, à venir participer à la reconstruction de la Côte d’Ivoire.

Une appel à la diaspora qui s’est traduit au fil des ans par une plateforme, le Forum de la diaspora, dont la 3ème et dernière édition se tenait les 15 et 16 juillet à Abidjan et dont la vocation est de servir de plateforme d’information.

«Nous sommes persuadés que vous avez toutes les chances de la possibilité d’accomplir votre destin en Côte d’Ivoire au regard de l’existence des nombreux atouts », leur adressera le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, à l’ouverture de la rencontre.

Pour les convaincre, le Premier ministre ne manquera d’arguments : croissance et attractivité du pays ; réforme du climat des affaires et mesures de facilitation à l’adresse des investisseurs et notamment de la diaspora ; etc. «Notre pays doit réussir les défis d’accompagner la diaspora dans son insertion socioprofessionnelle », a préconisé le chef du gouvernement, rappelant à ce égard que le forum, placé sous le thème «Talents et investisseurs : le rendez-vous de l’emploi et des opportunités », vise à présenter le projet de politique de gestion des ivoiriens de l’extérieur, développer une plateforme en vue de capitaliser les modèles de réussite de la diaspora ivoirienne, en terme de contribution au développement, de mobilisation des talents (intellectuels, artistiques) de la diaspora ivoirienne pour une plus grande implication au développement de leur pays.

180 milliards de francs CFA reçus chaque année à travers les transferts de fonds de la diaspora

Pour le ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, Ally Coulibaly , il s’agit de capitaliser sur les 180 milliards de francs CFA reçus chaque année à travers les transferts de fonds de la diaspora. A ce jour, seul 10 milliards de cette somme sont injectés dans des projets à forte valeur ajoutée. Et d’inviter à son tour la diaspora à profiter de ce RDV pour faire part de ses doléances.

Pour rappel, la première édition du forum de la diaspora ivoirienne s’est déroulée en 2015 et la seconde en 2017.