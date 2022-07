GE et Azito Energie S.A. ont annoncé le début de l’exploitation du cycle ouvert de la centrale électrique dite AZITO Phase IV, située dans le district de Yopougon, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Pour ce projet, GE a fourni une turbine à gaz GT13E2 2012 MXL2 ainsi que des équipements de production d’énergie, des logiciels d’analyse et de contrôle, et un contrat de maintenance sur vingt ans, afin de gérer tous les aspects du cycle de vie du projet. Cette centrale va ajouter 180 mégawatts (MW) au réseau électrique du pays, l’équivalent en électricité nécessaire pour alimenter plus de 300 000 foyers ivoiriens, ce qui représente environ 8% de la capacité actuelle de la Côte d’Ivoire et qui est à présent la plus grande centrale électrique du pays.

Cela fait plus de 70 ans que GE est présent en Afrique subsaharienne et collabore avec les acteurs du secteur de l’énergie afin de déployer des technologies innovantes.

