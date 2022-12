Environ 20,2 millions d’enfants sont menacés par la faim, la soif et la maladie – contre 10 millions en juillet – alors que le changement climatique, les conflits, l’inflation mondiale et les pénuries de céréales dévastent la région.

« Alors que des efforts collectifs et accélérés ont atténué certains des pires effets de ce que l’on craignait, les enfants de la Corne de l’Afrique sont toujours confrontés à la sécheresse la plus grave depuis plus de deux générations », a déclaré le directeur régional adjoint de l’ UNICEF pour l’Afrique orientale et australe, Lieke van de Wiel.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe