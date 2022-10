Discours du Dr Akinwumi A. Adesina, Président, Groupe de la Banque africaine de développement, au Forum de la société civile 2022, Abidjan, Côte d’Ivoire, 6 octobre 2022.

Je suis ravi de vous accueillir au Forum de la société civile 2022.

Le thème du Forum de la société civile 2022 : Engager la société civile pour la résilience climatique et la transition énergétique juste, vient à point nommé.

Le changement climatique dévaste les économies africaines. Lors de la 2ème réunion ministérielle sur la COP 27 lors de l’Assemblée générale des Nations Unies qui s’est tenue récemment à New York, j’ai clairement indiqué que « l’Afrique souffre, l’Afrique suffoque, l’Afrique est en détresse économique à cause de l’impact du changement climatique qu’elle n’a pas causé » .

« L’Afrique perd 7 à 15 milliards de dollars par an à cause des effets néfastes du changement climatique, un montant qui devrait atteindre 50 milliards de dollars par an d’ici 2030 »

L’Afrique perd 7 à 15 milliards de dollars par an à cause des effets néfastes du changement climatique, un montant qui devrait atteindre 50 milliards de dollars par an d’ici 2030. Les pays africains auront besoin en moyenne de 125 milliards de dollars par an entre 2020 et 2030 pour s’adapter au changement climatique.

La Banque africaine de développement mène la charge en matière de financement climatique pour l’Afrique. En collaboration avec le Centre mondial sur l’adaptation, nous avons lancé le Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique, afin de mobiliser 25 milliards de dollars pour l’Afrique.

Nous répondons aux besoins des 37 pays à faible revenu et États fragiles d’Afrique qui dépendent des ressources du Fonds africain de développement, mais qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Les pays ADF ont besoin de 600 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique d’ici 2030, mais n’obtiennent pas de financement climatique pour les aider à faire face au déluge d’impacts du changement climatique sur leurs peuples, leurs communautés et leurs économies.

C’est pourquoi le Fonds africain de développement ouvre un guichet d’action pour le climat dans le cadre de la reconstitution du FAD16 afin de mobiliser jusqu’à 13 milliards de dollars de ressources pour le financement climatique de ces pays.

Le guichet d’action pour le climat du FAD aidera 20 millions d’agriculteurs à accéder à des technologies agricoles intelligentes face au climat, aidera 20 millions d’agriculteurs et d’éleveurs à bénéficier d’une assurance indexée sur les conditions météorologiques, réaménagera 1 million d’hectares de terres dégradées, fournira à 9,6 millions de personnes une énergie renouvelable , et fournir 840 millions de mètres cubes de stockage d’eau.

Nous aurons besoin de vous, les organisations de la société civile, pour défendre et soutenir fermement la reconstitution du FAD16, car elle est très prometteuse pour soutenir les plus vulnérables face aux ravages du changement climatique.

La vidéo que nous venons de regarder résume magnifiquement l’engagement continu de la Banque africaine de développement à travailler avec la société civile. La Banque africaine de développement est fermement convaincue que l’engagement avec la société civile est essentiel pour un développement inclusif et durable qui améliore réellement la vie de nos populations.

C’est pourquoi, dès le début de mon premier mandat à la présidence de la banque en 2015, j’ai créé sa division Société civile, engagement communautaire et innovation sociale au sein de notre département Genre, femmes et société civile.

Les six engagements inébranlables que j’ai pris lors du Forum de la société civile 2020 sont les suivants :

Renforcer la capacité institutionnelle des organisations de la société civile. Soutenir le travail de plaidoyer des organisations de la société civile. Renforcer l’engagement au niveau communautaire sur les projets. Soutenir les organisations de la société civile pour aider à accélérer l’accès au financement pour les femmes. Renforcer les garanties sociales et environnementales Renforcer l’engagement avec les organisations de la société civile sur la lutte contre la corruption et la gouvernance.

Je m’y suis engagé parce que je sais que les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour l’Afrique ne peuvent être atteints qu’en plaçant les personnes au centre de tout ce que nous faisons. J’ai toujours soutenu que lorsque je pense à la Banque africaine de développement, ce qui m’importe le plus, c’est la partie « développement ». C’est notre mission. Par conséquent, travailler avec les communautés, les jeunes, les femmes, le secteur privé et les acteurs non étatiques tels que la société civile fait partie intégrante de la façon dont nous atteignons les gens et dont nous rendons compte aux gens.

La Banque africaine de développement est unique ; nous ne faisons pas que prêter à l’Afrique ; nous connaissons l’Afrique; nous sommes basés en Afrique ; et nous sommes la seule institution financière multilatérale ayant un mandat pour l’Afrique.

Nous sommes la banque des solutions de l’Afrique.

Il y a sept ans, j’ai exposé notre vision en tant que Banque pour accélérer le développement de l’Afrique – les High 5 : éclairer et alimenter l’Afrique ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer l’Afrique ; et améliorer la qualité de vie des Africains. En cinq ans, les High 5 ont eu un impact sur la vie de 335 millions de personnes.

Le pont Sénégambie relie aujourd’hui pour la première fois le Sénégal et la Gambie, facilitant les déplacements et le commerce. Le pont de Kazungula relie la Namibie au Botswana et à la Zambie et a réduit le temps de transit de 14 jours à seulement une heure. Le corridor de transport Addis-Abeba-Nairobi, un investissement de 1 milliard de dollars de la Banque, qui sera bientôt achevé, augmentera de 400 % les échanges entre l’Éthiopie et le Kenya.

Le projet Desert-to-Power de 20 milliards de dollars au Sahel fournira de l’électricité à 250 millions de personnes et transformera la zone sahélienne en la plus grande zone solaire du monde.

« Notre tâche et notre responsabilité sont de les assumer et de veiller à ce que les besoins de l’Afrique soient prioritaires alors que le monde fait face à de multiples défis »

Même si nous sommes fiers des progrès accomplis, nous réalisons que les défis auxquels l’Afrique et ses habitants sont confrontés restent immenses. Nous ne sommes pas découragés par les défis. Notre tâche et notre responsabilité sont de les assumer et de veiller à ce que les besoins de l’Afrique soient prioritaires alors que le monde fait face à de multiples défis.

Pour soutenir l’Afrique pendant la pandémie de Covid, la Banque a lancé une facilité de réponse à la crise Covid 19 pouvant atteindre 10 milliards de dollars. Nous avons également lancé une obligation sociale Fight Covid 19 de 3 milliards de dollars sur les marchés mondiaux des capitaux, la plus grande obligation sociale de l’histoire mondiale. Notre soutien a fourni aux pays des ressources pour répondre aux besoins immédiats en fournitures médicales, en vaccins et en protection sociale pour plus de 28 millions de personnes.

Pour protéger l’Afrique des effets de la guerre russo-ukrainienne, la Banque a lancé un mécanisme de production alimentaire d’urgence de 1,5 milliard de dollars. L’installation aidera 20 millions d’agriculteurs à accéder à des semences améliorées et à des engrais pour produire 38 millions de tonnes métriques de nourriture, d’une valeur de 12 milliards de dollars. Nous éviterons une crise alimentaire en Afrique. Dans les 45 jours suivant le lancement de la facilité, la Banque avait approuvé 1,13 milliard de dollars pour soutenir 24 pays. Voilà qui nous sommes : une Banque très réactive !

Je suis heureux de constater que les organisations de la société civile ont été associées par la Banque à notre appui aux pays. Les OSC ont participé à des consultations sur les opérations axées sur les programmes et leurs contributions au renforcement de la responsabilité et de la gouvernance inclusive, notamment en Namibie, au Kenya et au Botswana. Les OSC ont été incluses dans le projet d’appui institutionnel au Zimbabwe pour la gouvernance et la gestion des finances publiques, où nous sommes allés encore plus loin pour inclure un poste spécifique dédié au Parlement pour avoir un engagement direct avec les principales OSC sur l’allocation budgétaire, la responsabilité sur les dépenses publiques, la dette contractée et gouvernance et croissance inclusives.

Nous évaluons soigneusement nos engagements avec la société civile, apprenant de notre travail et de nos expériences et cherchant sans cesse à nous améliorer.

En 2020, l’Unité d’évaluation indépendante du développement de la Banque a achevé une évaluation des engagements de la Banque avec la société civile sur la période 2012-2019. L’évaluation a réaffirmé l’importance de l’engagement de la Banque auprès des organisations de la société civile pour assurer une croissance et un développement inclusifs et participatifs en Afrique. L’évaluation a recommandé la nécessité d’une collaboration et d’un soutien accrus avec les organisations de la société civile pour ajouter de la valeur au mandat de la Banque ; et la nécessité de les impliquer davantage dans le dialogue sur les politiques aux niveaux national et régional.

Ici, à la Banque africaine de développement, notre slogan est « promesse faite, promesse tenue ». Sous ma direction et ma direction, j’ai chargé la Banque de prendre des engagements clairs envers les OSC, afin d’assurer une pleine responsabilité. Lors du Forum des OSC du 26 novembre 2020, j’ai appelé à des actions claires, avec des résultats mesurables dans l’engagement de la Banque avec les organisations de la société civile. Je voulais voir les OSC sur la plateforme partager leurs points de vue, comment elles travaillent avec la Banque et ce que nous pouvons faire pour améliorer encore nos engagements.

Je suis heureux que des progrès significatifs aient été réalisés dans tous les domaines convenus. Concernant le renforcement des capacités institutionnelles des organisations de la société civile, la Banque a accordé des subventions à trois organisations de la société civile : la Fondation AVSI, avec 782 802 dollars pour le soutien à l’énergie verte pour les jeunes et les femmes en Ouganda et au Kenya ; ICEI – Instituto Cooperazione Economica Internazionale, avec 596 283 $, pour soutenir une agriculture résiliente au climat dans la Zambézie marine et côtière dégradée ; et Zenab for Women Development au Soudan, avec 304 066 dollars, pour soutenir le renforcement de la résilience climatique des jeunes et des femmes.

Pour former et renforcer les capacités des OSC sur les questions de réglementation de l’électricité, la Banque a soutenu le Centre africain pour la politique énergétique et l’Institut de la société civile de l’Afrique de l’Ouest pour renforcer les capacités des OSC sur les questions de réglementation.

Pour soutenir le programme climatique pour l’Afrique en vue de la COP 27, la Banque a jusqu’à présent organisé 5 forums régionaux de la société civile en 2021 et mis en place une coalition Banque africaine de développement-société civile sur la route de la COP 27.

La Banque a accordé la priorité aux contributions des organisations de la société civile dans son travail de manière significative. L’engagement des organisations de la société civile a été intégré dans l’élaboration de 39 documents de stratégie pays, dont 12 depuis le début de l’année, leur permettant d’influencer et de façonner les orientations des pays. Je suis heureux que plus de 20 projets de la Banque aient eu la participation de la société civile à leur développement.

Et la Banque s’est activement engagée auprès des organisations de la société civile pour renforcer le respect des sauvegardes sociales et environnementales dans tous les projets financés par la Banque.

Vous pouvez tous être fiers de nous en tant que votre partenaire en matière de transparence. La Banque africaine de développement a été classée cette année comme l’institution la plus transparente au monde par Publish What You Fund pour son travail sur les opérations du secteur public.

La nouvelle stratégie de gouvernance 2021-2025 de la Banque se concentre spécifiquement sur l’engagement de la société civile pour améliorer encore la transparence et la responsabilité

« Alors que nous nous tournons vers la COP 27, les voix de la société civile hors d’Afrique devraient porter sur la nécessité pour les pays développés de respecter leur engagement de 100 milliards de dollars par an pour le financement climatique »

Votre travail en tant qu’organisations de la société civile continuera d’être soutenu et promu par la Banque africaine de développement.

La Banque met également de plus en plus en valeur le travail des organisations de la société civile, avec la publication du bulletin Voix des citoyens en Afrique depuis 2019, qui met en valeur le travail de la Banque avec la société civile. Nous venons de terminer une vidéo sur la société civile avec une entreprise multimédia qui présentera davantage le travail de la société civile avec la Banque africaine de développement.

Alors que nous nous tournons vers la COP 27, les voix de la société civile hors d’Afrique devraient porter sur la nécessité pour les pays développés de respecter leur engagement de 100 milliards de dollars par an pour le financement climatique. Vos voix doivent être fortes pour soutenir la 16e reconstitution du Fonds africain de développement (FAD).

Vos voix doivent être fortes pour soutenir la fenêtre d’action pour le climat du Fonds africain de développement.

Ensemble, continuons à faire progresser les besoins de l’Afrique.

Soyez les « Vuvuzelas » de l’Afrique sur le changement climatique.

C’est notre responsabilité, c’est notre devoir, c’est notre obligation,

Veiller à ce que les besoins de l’Afrique ne soient pas ignorés.

Allons de l’avant, ensemble pour la COP 27 à Sharm El Sheikh.

Je déclare donc ouvert le Forum de la société civile 2022.

Merci beaucoup.

