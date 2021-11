Organisée conjointement par la Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Banque africaine de développement et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la CEA est la réunion économique annuelle phare de l’Afrique. Cette année, la conférence vise à créer un espace pour tenir une conversation honnête pour explorer de nouvelles pistes pour « Financer le développement post COVID-19 en Afrique ». Des chefs d’État, des ministres, des dirigeants du secteur privé, des acteurs du développement et des universitaires africains discuteront d’options innovantes et durables pour financer le développement sur le continent. Ils réinventeront le financement du développement, discuteront de la réforme des systèmes financiers africains pour relever les défis du développement et de la question de savoir si l’Afrique est au bord d’une nouvelle crise de la dette.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire à la conférence : bit.ly/AfricanEcon2021

