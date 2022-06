Les populations côtières du monde entier contribuent de manière significative à l’économie mondiale – environ 1 500 milliards de dollars par an – et l’on s’attend à ce que ce chiffre atteigne quelque 3 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Pour garantir la santé des écosystèmes océaniques, soutenir les moyens de subsistance et stimuler la croissance économique, il faut apporter un soutien ciblé aux secteurs clés, notamment la pêche et l’aquaculture, le tourisme, l’énergie, le transport maritime et les activités portuaires, l’exploitation minière des fonds marins, ainsi que des domaines innovants tels que les énergies renouvelables et les biotechnologies marines.

La conférence des Nations unies sur les océans, qui se déroule actuellement à Lisbonne, est axée sur le renforcement des économies durables fondées sur les océans et la gestion des écosystèmes côtiers.

