En tirant parti des ressources de la jeunesse et de la technologie numérique du continent, Afreximbank a plaidé en faveur d’une percée du commerce intra-africain.

L’institution financière multilatérale panafricaine, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), appelle à une augmentation du commerce et du financement intra-africains en s’appuyant sur la jeunesse et les ressources technologiques du continent. S’exprimant lors de la 29e assemblée annuelle d’Afreximbank le 15 juin au Caire, le professeur Benedict Okechukwu Oramah, président et président du conseil d’administration, a plaidé en faveur d’une augmentation du commerce intra-africain, en donnant un aperçu des défis qui limitent le commerce et en proposant des solutions claires sur la façon dont le continent peut les résoudre.

Les suggestions du professeur Oramah interviennent à un moment où l’Afrique est bien placée pour devenir un centre commercial hautement compétitif. En janvier 2021, l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf) a été mis en œuvre, ouvrant une nouvelle ère de simplification des échanges en Afrique. Un an plus tard, le continent a tardé à exploiter tout le potentiel de cet accord, ce qui a conduit Afreximbank à accélérer ses efforts pour promouvoir le commerce intra-africain et la finance en Afrique.

« Si le problème a été identifié il y a des décennies, ce n’est qu’aujourd’hui que l’Afrique peut se targuer de posséder une combinaison de facteurs susceptibles de le résoudre »

« Si le problème a été identifié il y a des décennies, ce n’est qu’aujourd’hui que l’Afrique peut se targuer de posséder une combinaison de facteurs susceptibles de le résoudre. Il s’agit d’un leadership visionnaire et engagé, de la jeunesse et de la technologie numérique. Nos dirigeants ont fait le travail courageux de nous donner la ZLECAf. Beaucoup de choses dépendent maintenant de notre jeunesse. C’est pour cette raison qu’Afreximbank a consacré la réunion annuelle de cette année au thème « Réaliser le potentiel de la ZLECAf dans l’ère post-COVID-19 : Tirer parti du pouvoir de la jeunesse », a déclaré le professeur Oramah dans son discours d’ouverture.

La jeunesse africaine représente la clé de l’accélération d’une croissance économique forte et durable. Représentant l’une des populations les plus jeunes et à la croissance la plus rapide au monde, le continent possède tous les ingrédients pour créer des marchés intérieurs très attractifs grâce à l’amélioration du commerce intra-africain. Afreximbank, en tant que banque de développement axée sur le financement du commerce, n’est pas seulement un défenseur mais aussi un moteur essentiel de la croissance économique de l’Afrique.

« Nous pensons que la jeunesse sera la force catalytique de la réalisation de l’agenda continental »

Comme l’a déclaré le professeur Oramah, « Nous pensons que la jeunesse sera la force catalytique de la réalisation de l’agenda continental. En effet, les jeunes ont toujours été le catalyseur des transformations économiques et à la base de toute révolution industrielle dans les économies avancées. Ce n’est pas une coïncidence si, au plus fort de chaque révolution industrielle, les jeunes constituaient la plus grande partie de la main-d’œuvre et de la population. »

Par conséquent, en se concentrant sur le renforcement des capacités, le transfert de compétences et l’élévation de la main-d’œuvre nationale, tout en injectant des capitaux dans les petites et moyennes entreprises et les startups africaines, le continent verra le commerce intra-africain se développer et la croissance du marché se réaliser.

La question de savoir si une ZLECAf portée par les jeunes déclenchera une explosion économique continentale ou si les prochaines décennies deviendront des « décennies perdues » pour l’Afrique dépendra de la manière dont nous déploierons de manière créative les énergies et les talents des jeunes du continent pour mettre en œuvre la ZLECAf », a conclu le professeur Oramah.

