L’avenir du travail en Afrique créera un nouveau groupe de concurrents sur le marché mondial grâce aux effets libérateurs des technologies numériques sur les nations pauvres d’Afrique.

par Daniel Lehewych*

Selon la Banque mondiale, l’avenir du travail en Afrique sera centré sur l’adoption de la technologie numérique, mais d’une manière très différente du reste du monde.

L’Afrique ne suivra pas la tendance mondiale qui veut que les anciennes manufactures soient chassées par les nouvelles technologies numériques, car il y a peu de manufactures dans le continent.



Les progrès technologiques créeront des opportunités plus accessibles pour apprendre et progresser dans les régions défavorisées. Les chefs d’entreprise doivent se préparer à un marché du travail en pleine expansion, composé de nouveaux travailleurs du savoir.

La plupart des médias qui s’intéressent à l’avenir des outsiders du travail considèrent l’Inde comme un candidat de choix. Pourtant, l’Afrique, en tant que continent, s’est révélée être un concurrent de taille.

Les chefs d’entreprise devraient s’intéresser à l’économie africaine, aux tendances numériques et à leurs ramifications dans le monde.

Selon la Banque mondiale, cela constituera un vivier de nouveaux travailleurs du savoir provenant du monde entier, notamment des régions défavorisées.

Le Rapport sur le développement dans le monde 2019 indique que l’avenir général des tendances mondiales en matière de travail consiste pour les nations à abandonner les « anciens » modes de travail, comme la fabrication, et à adopter des processus plus numériques.

Toutefois, la Banque mondiale déclare dans son rapport sur l’avenir du travail en Afrique : « Est-ce à cela que ressemble l’avenir du travail en Afrique ? La réponse courte est non ».

Cela ne signifie pas que l’Afrique ne connaîtra pas de révolutions technologiques sur le front du numérique. Cela signifie plutôt que l’Afrique ne part pas d’un endroit où l’adoption technologique et l’infrastructure de fabrication sont élevées.

« Elle a une base manufacturière beaucoup plus petite, de sorte que l’automatisation ne déplacera probablement pas beaucoup de travailleurs dans les années à venir… La plupart des économies africaines ont encore une faible demande de produits courants ailleurs, comme les aliments transformés et les services de tourisme, de détail et d’hospitalité. »

Ainsi, alors que le développement a lieu sur le plan technologique dans toute l’Afrique, il ne commence matériellement que par rapport au reste du monde.

Les conséquences et la portée mondiales des évolutions futures du travail numérique en Afrique sont également uniques à un autre égard crucial.

« À mesure que les prouesses technologiques s’élèveront en Afrique, la pauvreté s’atténuera à mesure que le capital s’accumulera. Davantage d’Africains seront capables d’entrer sur le marché économique mondial en tant qu’individus et entreprises »

Comme l’indique la Banque mondiale, « une étude récente a montré que l’arrivée d’un internet plus rapide en Afrique a permis d’augmenter le nombre d’emplois non seulement pour les travailleurs ayant suivi des études universitaires, mais aussi pour ceux dont le plus haut niveau d’éducation était une école primaire. »

Les technologies numériques sortent les personnes mécontentes de la pauvreté, et – comme pour la plupart des tendances futures en matière de travail – ce qui se produit dans le présent est susceptible de s’amplifier quelques années plus tard.

C’est précisément ce que la Banque mondiale conclut à propos de l’économie africaine après son développement numérique. À mesure que les prouesses technologiques s’élèveront en Afrique, la pauvreté s’atténuera à mesure que le capital s’accumulera. Davantage d’Africains seront capables d’entrer sur le marché économique mondial en tant qu’individus et entreprises.

« Les chefs d’entreprise du monde entier devraient accorder à l’Afrique toute l’attention qu’elle mérite, car son impact économique sera sans doute aussi important que celui de l’Inde »

Les systèmes institutionnels mondiaux – comme l’ONU qui lance la coalition des chefs d’entreprise africains – s’adaptent déjà à ces changements. La concurrence et les capitaux vont de pair avec la coopération et la complémentarité, comme l’affirme également la Banque mondiale.

Par conséquent, les chefs d’entreprise du monde entier ne devraient pas nécessairement détourner leur regard de l’Inde, qui sera bientôt l’outsider mondial. Ils devraient plutôt accorder à l’Afrique toute l’attention qu’elle mérite, car son impact économique sera sans doute aussi important que celui de l’Inde.

*Daniel écrit en free-lance depuis plus de trois ans maintenant. Il couvre des sujets allant de la politique, la philosophie, la culture et l’actualité à la santé, la forme physique, la médecine, les relations et la santé mentale. Il termine actuellement un master en philosophie au CUNY Graduate Center de New York, où je me spécialise dans la psychologie morale, les sciences cognitives et la philosophie de l’esprit.

Source : The FUTURE OF WORK

