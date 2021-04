Le cabinet britannique Quacquarelli Symonds a rendu, comme à son habitude, son classement annuel des 1.000 universités du monde. Seulement 24 établissements africains ont pu se hisser dans le top mondial

En Afrique, la plupart des meilleures universités qui dominent ce classement sont Égyptiennes et Sud-africaine. Le top 5 est composé de University of Cape Town d’Afrique du Sud, devant University of Witwatersrand d’Afrique du Sud, The American University in Cairo d’Egypte, University of Johannesburg d’Afrique du Sud et Stellenbosch university d’Afrique du Sud.