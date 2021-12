« Brand Africa | Les Meilleurs Endroits d’Afrique », est une initiative panafricaine pour reconnaître et classer les meilleurs endroits pour le tourisme, l’investissement et la mobilisation citoyenne en Afrique. L’objectif est d’inspirer la fierté, de relever les normes et d’accroître la compétitivité des lieux africains – pays, villes et destinations. L’édition inaugurale des Trophées et classements de « Brand Africa | Les Meilleurs Endroits d’Afrique » sera célébré et publié le 1er septembre 2022.

Par la rédaction

L’initiative « Brand Africa | Les Meilleurs Endroits d’Afrique », est fondée sur la réussite du premier Forum Brand Africa, organisé en 2010, qui a réuni des décideurs africains et mondiaux en matière de marque ainsi que des leaders d’opinion, afin de réfléchir à la manière dont les nations africaines, individuellement et collectivement, peuvent développer un avantage concurrentiel supranational. Depuis lors, chaque année, Brand Africa a annoncé le « Brand Africa 100 | Les Meilleures Marques d’Afrique », l’enquête panafricaine et le classement des marques en Afrique largement référencés, qui, au cours des 10 dernières années, a établi que seulement 20 % des marques les plus admirées en Afrique sont effectivement africaines.

« Représentant 17,5% de la population mondiale, l’Afrique n’attire environ que cinq pour cent du tourisme entrant et des IDE dans le monde »

L’initiative a été annoncée par le président de Brand Africa, Thebe Ikalafeng, en marge de la Foire commerciale intra-africaine 2021 (IATF2021) qui se déroulait à Durban, KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, du 15 au 21 novembre 2021. « Bien qu’elle soit riche en ressources minérales précieuses, une faune et une flore indigènes enviables, une population jeune et le deuxième continent le plus peuplé, représentant 17,5% de la population mondiale, l’Afrique n’attire environ que cinq pour cent du tourisme entrant et des IDE dans le monde, déplore Ikalafeng. Reconnaître les meilleurs endroits d’Afrique inspirera la fierté des lieux africains, améliorera leur réputation et leur compétitivité, développera le tourisme et les investissements, et contribuera finalement au développement et à l’image du continent.

L’initiative « Brand Africa | Les Meilleurs Endroits d’Afrique », est structurée en deux catégories principales : les Trophées et les classements. Dans la catégorie des Trophées, les institutions, agences et praticiens privés et publics africains peuvent soumettre des candidatures pour des initiatives et campagnes de tourisme, de commerce et d’investissement, de développement économique et de mobilisation citoyenne, mises en œuvre en Afrique ou à l’international pour l’Afrique. Dans la catégorie des classements, une enquête panafricaine indépendante auprès des citoyens, des visiteurs et des investisseurs sera entreprise pour déterminer les meilleurs endroits pour faire du tourisme, investir et vivre.

« Inspirer et mobiliser les entrepreneurs africains, développer le tourisme, le commerce et l’investissement, et accélérer l’industrialisation »

Reflétant sur la pandémie et le contexte de l’IAFT2021, dont le thème est axé sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qui vise à accélérer les investissements et le commerce intra-africains de 18% à 50% à l’horizon 2030 à travers un marché unique de biens et services dans 55 pays, Ikalafeng, qui s’est rendu dans tous les pays d’Afrique, pense qu’en mettant en avant les « meilleurs endroits d’Afrique » et en défendant les « marques fabriquées en Afrique », saura inspirer et mobiliser les entrepreneurs africains, développer le tourisme, le commerce et l’investissement, et accélérer l’industrialisation. Cela contribuera in fine à la croissance et à l’avantage compétitif de l’Afrique, dans un monde post-pandémie, où les nations doivent de plus en plus rechercher la durabilité en interne.

Les Trophées sont ouverts aux institutions, agences et praticiens privés et publics mondiaux et africains. Les inscriptions ouvrent le 1er janvier 2022 et se terminent le 30 avril 2022. L’adjudication, sera faite par un panel de juge africain diversifié et représentatif, composé d’éminents experts en branding territorial, leaders d’opinion, universitaires, décideurs politiques et praticiens. Les Trophées inauguraux seront remis en direct le 1er septembre 2022.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site www.brand.africa pour recevoir de plus amples informations. Ce portail servira également à annoncer les gagnants des différents Trophées.

Créé en 2010, Brand Africa est un mouvement intergénérationnel visant à inspirer une renaissance africaine dirigée par la marque, pour stimuler la compétitivité de l’Afrique, connecter l’Afrique et créer une image positive du continent.

Pour plus d’informations :www.brand.africa/places

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe