À partir de 2021, les jeunes leaders du continent qui souhaiteraient intégrer le classement Choiseul 100 Africa, qui doit paraître en septembre) et le réseau Choiseul Africa sont invités à candidater. La campagne de candidature est ouverte jusqu’au 7 juillet 2021.

Lancé en 2014, le Choiseul 100 Africa est une étude annuelle réalisée en tout indépendance par l’Institut Choiseul qui identifie et classe les 100 jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins appelés à jouer un rôle important dans le développement de l’Afrique dans un avenir proche.

En honorant des dirigeants d’entreprises et d’institutions, des entrepreneurs et des porteurs de projets innovants, le Choiseul 100 Africa vise à mettre en lumière le dynamisme de la jeune génération de décideurs africains et le renouveau qu’ils incarnent pour le continent.

La nouveauté 2021 : l’ouverture des candidatures en ligne

Afin de continuer à se porter au plus proche des territoires, l’Institut Choiseul ouvre cette année aux jeunes leaders africains la possibilité de postuler en ligne sur le site Choiseul Africa pour intégrer le classement.

Les candidats retenus par le comité de sélection intégreront la famille Choiseul Africa qui compte aujourd’hui des lauréats et quelque 200 alumni (anciens lauréats ayant franchi la limite des 40 ans) dans 47 pays sur les 54 que compte le continent.

La campagne de candidature est ouverte entre le 1er juin et le 7 juillet 2021 pour une parution du classement en septembre 2021.

Une initiative qui met en lumière l’excellence et la diversité du continent

Évoluant dans 16 secteurs d’activité qui sous-tendent la croissance africaine, les lauréats du Choiseul 100 Africa donnent un visage à la diversité et à l’excellence d’un continent tourné vers l’avenir.

À travers les études qu’il publie et les événements qu’il organise (Choiseul Africa Summit, Choiseul Africa Business Forum), l’Institut Choiseul a vocation à favoriser la rencontre des visions sur les problématiques de gouvernance et de développement en Afrique, mais également à impulser un dialogue d’affaires d’un genre nouveau entre le continent

Les secteurs représentés dans le Choiseul 100 Africa

Finance, télécom, NTIC, banque, énergie, éducation, transport/logistique, agroalimentaire, industrie, commerce, services, immobilier/ construction, santé/soins, industries culturelles/ médias, institutions, sport business.

Pour rappel, l’Institut Choiseul est un think tank indépendant et non partisan dédié à l’analyse des questions stratégiques internationales et des grands enjeux économiques et sociétaux, ainsi qu’à l’identification de talents. En organisant des événements de prestige et des rencontres informelles entre les principaux dirigeants politiques, institutionnels ou économiques les plus influents d’Europe, de la zone méditerranéenne et d’Afrique, et en diffusant ses publications auprès des décideurs et des leaders d’opinion, l’Institut Choiseul contribue à fertiliser les débats sur les problématiques contemporaines.

