La Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année. Cette année, le thème de la campagne pour la Journée internationale de la femme 2021 est « Choisir de contester ». Un monde confronté à des défis est un monde en alerte. Ce thème est tout à fait en accord avec le secteur des technologies et pour les femmes africaines dans l’espace digital, car il encourage les femmes à s’approprier davantage les rôles de gestion en veillant à ce que le continent se développe dans les limites de l’écosystème technologique numérique à l’échelle mondiale.

Par Sheilah Birgen*

Depuis très longtemps, les femmes africaines dans l’espace et la technologie numériques ont dû relever plusieurs défis, à commencer par le syndrome de l’imposteur dans une industrie à prédominance masculine. Les femmes dans l’espace digital manquent également de ressources, de formation professionnelle adéquate, de capital social, de financement et de possibilités d’évolution de carrière. Je crois que choisir de contester signifie être délibérément en train de se développer, de sensibiliser les personnes qui vous entourent, de faire campagne pour l’inclusion de ceux qui utiliseront vos produits ou services et de créer des communautés. Il est important de noter que ce que nous faisons en tant que femmes entrepreneurs a un impact sur la communauté, c’est pourquoi nous devons délibérément remettre en question toute norme qui « remettra en question » ces défauts.

L’inclusion et la diversité sont essentielles dans le développement des produits, le parcours client, la dynamique d’équipe, la convivialité des produits et l’impact sur l’entrepreneuriat dans l’espace digital en Afrique et dans le monde. Les femmes entrepreneurs m’inspirent parce qu’elles sont assez particulières lorsqu’il s’agit de comprendre les besoins des utilisateurs et sont plus précises quant à l’effet créé par leurs produits ou services sur leurs utilisateurs.

L’accès au capital a été un défi majeur pour les entrepreneurs du continent. Il est encore plus difficile pour les femmes historiquement et certainement aussi maintenant. L’accès au capital des banques et autres institutions financières traditionnelles a été un défi pour les femmes en Afrique. La plupart des institutions ont exigé des femmes qu’elles fournissent des garanties et des documents garantissant l’accès à la propriété foncière dans un continent où, pendant très longtemps, les femmes n’ont pas été autorisées à posséder des terres ou des biens. Ces processus systématiques empêchent souvent les femmes d’accéder aux financements. L’accès au financement par fonds propres ou par emprunt est toujours un défi pour les femmes du continent, avec un déficit de financement estimé à 42 milliards de dollars pour les femmes africaines à travers les chaînes de valeur des entreprises, selon un rapport de la Banque africaine de développement. En 2019, moins de 5% du financement par capital-risque dans le monde a été destiné à des startups dirigées par des femmes.

« Choisissons de nous contester et de contester les communautés que nous servons »

L’écart de financement entre les hommes et les femmes ne se réduit pas, malgré les faits prouvant que ‘investissement dans des équipes mixtes permet d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux, ce qui est particulièrement vrai dans le secteur des technologies et du digital. En particulier, les start-ups dirigées par des femmes, celles qui comptent au moins une femme parmi leurs fondateurs, reçoivent un pourcentage disproportionnellement faible du financement du capital-risque mondial. Selon un rapport de Village Capital, seuls 11 % des capitaux d’amorçage sur les marchés émergents sont allés à des entreprises dont l’équipe fondatrice était composée d’une femme, ainsi que 5 % seulement de l’ensemble du financement des étapes ultérieures. Les investisseurs sont des leviers essentiels de la croissance des entreprises et doivent donc évaluer leurs modèles de financement afin d’être plus intentionnels et inclusifs dans le financement des femmes africaines. Nous avons plusieurs fonds de capital-risque africains en 2020 qui reconnaissent ce fait et se concentrent sur les jeunes entreprises fondées par des femmes. Nous espérons voir davantage de chèques destinés au financement de ces fondatrices. Choisir de contester!

Alors que les fonds et les programmes d’accélération existants attirent davantage de femmes, j’espère également de voire d’autres opportunités s’ouvrir aux femmes dans les affaires et dans leur carrière. Le financement n’est pas la seule ressource qui manque aux femmes. Je plaide aussi fortement en faveur de la formation, du mentorat et de l’encadrement des jeunes filles et des femmes. Malheureusement, notre système d’éducation laisse de côté beaucoup de connaissances importantes basées sur les compétences dont vous avez besoin en tant qu’entrepreneur et gestionnaire. Vous aurez besoin d’une compréhension de base de ces compétences : l’éducation financière (actions, investissements, fiscalité, budgétisation, comptabilité, collecte de fonds, gestion de la dette et du crédit), la communication dans l’entreprise, y compris la gestion de crise, les négociations, la communication interpersonnelle, la conclusion de contrats, la fixation d’objectifs, etc. Vous avez besoin de ces éléments dans les affaires et les activités sociales quotidiennes de nos jours. Donc, tout en fournissant des fonds, ouvrons également des opportunités aux femmes et aux filles, en particulier dans les zones rurales et les établissements informels, qui ne peuvent probablement pas avoir accès à ces ressources et institutions. Choisissons de nous contester et de contester les communautés que nous servons.

*Figure de proue de la scène technologique féminine panafricaine, la Kenyane Sheilah BIRGEN œuvre depuis plus de dix ans à soutenir les jeunes entrepreneurs sur tout le continent. Spécialiste de l’innovation et de la stratégie, elle offre exclusivement des solutions pour améliorer l’environnement des femmes dans le domaine des technologies.

