A l’occasion de la quatrième édition du Sommet « Choose France », qui a vocation à promouvoir l’attractivité économique de la France à l’international, s’est tenu un conseil d’affaires France-Nigéria, entre six dirigeants nigérians invités au sommet et une dizaine de dirigeants de sociétés françaises, afin de créer et renforcer des relations d’affaires.

Le Sommet a mis cette année l’accent sur la relocalisation et la résilience de l’industrie en Europe, et réunira près de 150 dirigeants de grands groupes étrangers et français.

Ce message est également disponible en : Anglais