Le fonds d’investissement en capital basé au Kenya, compte ainsi accompagner 10 startups qui développent des solutions pour améliorer la résilience des pays les plus vulnérables au changement climatique en Afrique. Chacune d’entre elles a reçu 100 000 dollars d’investissements en capital ainsi que 100 000 autres de support personnalisé. Ces entreprises rejoignent ainsi le portefeuille existant de Catalyst Fund (61 startups) sur les marchés émergents. Elles ont mobilisé à ce jour plus de 640 millions de dollars américains en financement complémentaire et leurs solutions ont d’ores et déjà bénéficié à plus de 14 millions de personnes et de PME/TPE dans le monde.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe