Par Iain Esau *

Le lancement d’un cycle d’octroi de licences pour le pétrole et le gaz en République démocratique du Congo la semaine dernière illustre parfaitement la dichotomie au cœur de la transition énergétique en Afrique subsaharienne.

À l’instar de Kinshasa, de nombreux gouvernements africains souhaitent explorer et exploiter les hydrocarbures, mais sont poussés par les partisans internationaux et nationaux de la lutte contre les combustibles fossiles à concentrer leur énergie sur les énergies renouvelables, en faisant l’impasse sur les avantages que présentent le pétrole et le gaz dans des conditions de gouvernance appropriées.

Les programmes des gouvernements africains sont également à la merci des pressions exercées par la société civile sur les institutions et les gouvernements occidentaux pour qu’ils cessent de financer les projets d’hydrocarbures à l’étranger.

S’il est impossible d’obtenir des financements étrangers, la seule alternative consiste à créer une banque africaine spécialisée dans le financement des projets énergétiques, tout en se tournant vers les investisseurs du Moyen-Orient et d’Asie pour remplacer leurs homologues occidentaux.

Malgré cela, des groupes de campagne bien informés, politiquement astucieux et bien financés – dont beaucoup sont basés dans les pays occidentaux riches et industrialisés – continueront à protester et à utiliser les tribunaux pour stopper toute activité liée aux hydrocarbures.

Le point de vue de la plupart des organisations à but non lucratif est étayé par une déclaration faite en 2021 par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) – une organisation qui ne compte aucun membre africain – selon laquelle aucun nouveau gisement de pétrole et de gaz ne doit être exploité pour que le monde atteigne un niveau net zéro d’ici 2050.

« Si l’Afrique ne peut pas exploiter ses hydrocarbures, d’autres disent que les dirigeants du continent doivent brandir le spectre des réparations climatiques »

Cependant, il y a tout juste deux mois, l’AIE a explicitement déclaré dans un rapport spécifique à l’Afrique que le continent continuera à développer le gaz et que les pays disposant de ressources indigènes construiraient 30 gigawatts de nouvelles centrales électriques au gaz d’ici 2030.

« Dans les régions où le niveau d’accès à l’énergie moderne est faible et où de nouvelles découvertes de gaz naturel ont été faites, comme au Mozambique, les développements gaziers peuvent soutenir l’industrialisation tout en contribuant à étendre l’accès à l’électricité », indique le rapport, ajoutant que le gaz sera également exporté.

Selon l’AIE, les émissions cumulées de dioxyde de carbone de l’Afrique utilisant 90 milliards de mètres cubes de ressources gazières au cours des 30 prochaines années seraient de 10 gigatonnes, ce qui équivaut à seulement quatre mois d’émissions mondiales du secteur énergétique actuel.

En outre, si tout ce gaz supplémentaire est utilisé, la part de l’Afrique dans les émissions cumulées de CO2 liées à l’énergie depuis 1890 ne passerait que de 3 % actuellement à 3,5 % en 2030.

Ces données de l’AIE et le scénario pratique de développement énergétique de l’agence pour l’Afrique sont ignorés par les groupes anti-combustibles fossiles qui ne voient aucun rôle pour le gaz.

L’objectif de ces groupes de campagne est louable – s’attaquer aux émissions mondiales et attirer l’attention sur les questions de biodiversité et de corruption liées aux industries extractives – mais pour certains membres du gouvernement et des entreprises, il semble que les militants ne souhaitent pas que les nations africaines s’industrialisent.

Les défenseurs des combustibles fossiles africains affirment qu’aucun pays ne s’est développé sans utiliser le charbon, le pétrole et le gaz et craignent que le continent ne soit pris pour bouc émissaire, alors que les plus gros émetteurs exploitent le pétrole et le gaz sans entrave.

Certains observateurs pensent que les nations industrielles devraient réduire leur production d’hydrocarbures – et leurs émissions – pour permettre à l’Afrique d’augmenter sa production d’hydrocarbures.

Si l’Afrique ne peut pas exploiter ses hydrocarbures, d’autres disent que les dirigeants du continent doivent brandir le spectre des réparations climatiques.

Les chiffres sont stupéfiants : une étude récente estime que les États-Unis et la Chine ont causé des pertes de revenus de 3 600 milliards de dollars en raison du réchauffement climatique entre 1990 et 2014, les nations africaines étant les plus touchées.

Il est peut-être temps pour l’Afrique de parler ferme.

*Source :Upstream

