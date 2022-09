La levée de fonds via les marchés obligataires traditionnels est particulièrement coûteuse pour les pays africains, car l’appétit pour le risque des investisseurs obligataires habituels a diminué, ce qui a poussé les prix à des niveaux prohibitifs.

Par Miranda Abraham*

La tempête parfaite des pressions inflationnistes, du resserrement monétaire agressif des banques centrales, combinée à l’aggravation de la crise en Russie et en Ukraine, a rendu la levée de capitaux via les marchés obligataires traditionnels particulièrement coûteuse pour les pays africains dont les gouvernements ont été contraints de trouver des moyens innovants pour lever des capitaux.

Si la qualité des obligations souveraines africaines n’a pas diminué, l’appétit pour le risque des investisseurs obligataires traditionnels a certainement évolué, ce qui a fait grimper les prix à des niveaux prohibitifs.

Historiquement, les obligations d’État africaines ont offert aux émetteurs une dette à long terme à un prix raisonnable et aux investisseurs des rendements intéressants.

Mais aujourd’hui, le sentiment a changé ; dans un environnement sans risque, les investisseurs préfèrent généralement acheter des crédits de qualité « investment grade », et les pressions inflationnistes signifient que pour les investisseurs, il existe de nombreuses opportunités qui sont perçues comme moins risquées et qui offrent maintenant des rendements plus élevés.

Le marché obligataire international devenant moins attrayant, les gouvernements africains ont commencé à explorer des options alternatives telles que les prêts syndiqués – généralement offerts par un groupe de prêteurs bancaires qui travaillent ensemble pour fournir des crédits à de gros emprunteurs comme les gouvernements, les entités publiques ou les grandes entreprises.

Le financement relais constitue également une solution alternative.

Il s’agit d’une forme de financement flexible et provisoire utilisée pour couvrir les coûts à court terme jusqu’à ce qu’une option de financement à long terme puisse être mise en place. Son prix est généralement relativement bas, du moins au début. Les emprunteurs bénéficient d’un coût de financement nettement inférieur, pour autant que le crédit-relais soit refinancé dans les délais prévus.

Nous avons remarqué que les banques actives en Afrique ont signalé un regain d’intérêt de la part des souverains pour ces produits de prêt comme solution de rechange au financement traditionnel sur le marché obligataire. Et comme un certain nombre d’opérations sur le marché des prêts n’ont pas été refinancées, les banques disposent de capitaux excédentaires et cherchent activement des moyens de déployer ces fonds.

Ce découplage des marchés des obligations et des prêts a ouvert la voie à des sources de financement alternatives à des prix attractifs. La liquidité sur les marchés des prêts est très forte.

En conséquence, l’assurance-crédit, qui est un outil populaire d’atténuation du risque de crédit sur le marché bancaire depuis de nombreuses années, est désormais au premier plan, les banques prêteuses s’adaptant également à un environnement de crédit plus difficile.

L’assurance-crédit est généralement organisée sur une base séparée et privée par les banques individuelles lorsqu’elles rejoignent un prêt syndiqué afin de se protéger contre les emprunteurs susceptibles de manquer à leurs engagements.

Plus récemment, nous avons constaté une tendance croissante à la conclusion d’accords comportant une forme d’atténuation du risque de crédit intégrée au prêt dès le départ. Il peut s’agir d’une assurance crédit intégrée ou de garanties de l’agence de crédit à l’exportation (ACE) et de l’institution de financement du développement.

L’intégration de l’atténuation du risque en amont transforme le profil du prêt syndiqué. Un profil de crédit amélioré signifie que l’opération est attrayante pour un public d’investisseurs beaucoup plus large.

Ce profil de crédit amélioré a également l’avantage de réduire le coût du financement pour l’emprunteur.

Pour l’avenir, nous pensons que si les pressions inflationnistes se poursuivent, les marchés obligataires devraient rester modérés.

Il est important de noter, cependant, que de nombreux souverains africains ont déjà émis avec succès des obligations dans l’environnement post-Covid : Kenya, Nigeria, Angola, Gabon et Afrique du Sud, pour n’en citer que quelques-uns.

La pression est également très faible pour la plupart des souverains africains, car il y a très peu d’échéances obligataires imminentes. Techniquement, les souverains peuvent encore émettre, mais les prix sont désormais très peu attrayants pour les émetteurs subsahariens potentiels.

Nous nous attendons donc à ce qu’un plus grand nombre d’émetteurs souverains se tournent vers le financement par prêts relais ou syndiqués à court terme dans les mois à venir.

Miranda Abraham, co-responsable de la syndication des prêts chez RMB à Londres. Ses opinions n’engagent que lui.

*Source :fin24

