Le leadership est important dans toutes les entreprises humaines, mais lorsqu’il s’agit de construire une nation, le leadership, en particulier celui d’un seul homme, n’a pas la signification que nous lui avons donnée.

Par Sunday Adelaja

Pour aborder le sujet du leadership, je vais utiliser mon pays, le Nigéria, comme étude de cas pour plusieurs raisons : (1) parce que c’est de là que je viens et que je le connais mieux que tout autre pays ; (2) le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique, donc tout ce qui touche le Nigéria touche toute l’Afrique ; (3) c’est devenu un « proverbe » dans le monde entier que le mauvais leadership ruine le Nigéria.

Depuis que je suis un jeune adolescent qui a grandi en Afrique, je n’ai cessé d’entendre, presque comme un mantra, « que notre seul problème au Nigeria est le leadership » ou « que notre plus gros problème au Nigeria est le leadership », etc.

Des livres ont été écrits à ce sujet, des séminaires n’en finissent pas, des symposiums, des colloques, toutes sortes de plates-formes et d’avenues où divers experts, enseignants, écrivains, professeurs, ont essayé de trouver des solutions à ce problème permanent du leadership au Nigeria et en Afrique.

Pour l’homme de la rue, cependant, qui ne se rend pas à ces symposiums et séminaires, il ne lui reste que l’espoir. L’espoir qu’un jour surgira un leader gentil et charmant qui construira pour lui une nation merveilleuse, où tout le monde sera heureux et satisfait. Pour cet espoir, l’homme ordinaire prie dans son église, sa mosquée et même dans le secret de sa maison.

C’est cet espoir qui le pousse à continuer à faire la queue par tous les temps, dans l’espoir de voter. Pour l’espoir de ce soi-disant grand et bon leader. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, cet espoir a même conduit certains hommes naïfs et zélés à organiser un certain nombre de coups d’État dans toute l’Afrique, dans l’espoir que, juste au cas où, de leurs rangs pourrait surgir cet aimable et grand leader qui construirait pour eux le paradis dont ils rêvent.

Le seul problème avec ce genre de mentalité, c’est que cela fait maintenant près de 55 ans que le Nigeria et l’Afrique espèrent et espèrent toujours un bon et bon leader qui conduirait notre nation et notre continent vers la Terre promise. Si nous appliquons le principe de la pensée critique, nous verrons que soit ce que nous prions et espérons est faux, soit quelque chose ne va pas avec notre nation et notre continent.

Hypothétiquement, si cet espoir et ces prières avaient été corrects, il y aurait dû y avoir au moins quelques pays d’Afrique qui auraient réussi, d’autant plus que la période dont nous parlons n’est pas de cinq ou dix ans, mais de 55 ans. C’est beaucoup de temps. De nombreuses occasions auraient dû se présenter pour qu’au moins quelques pays africains produisent de grands dirigeants, qui auraient construit de grandes nations prospères.

… Ayant vécu hors du Nigeria au cours des 30 dernières années, travaillant avec des hommes politiques, des pays, des gouvernements, étudiant la transformation nationale, consultant et expert en construction de nations, en transformation nationale et en facteurs de développement et de civilisation, je pense maintenant différemment.

Le fait que ce même problème semble toucher les plus de 50 pays d’Afrique n’est pas une coïncidence en soi. Sans aucune preuve apparente de remède, cela pourrait-il nous dire que nous mettons notre espoir au mauvais endroit ? Sommes-nous sûrs que le leadership est vraiment notre principal problème ?

En tant que jeune adolescent ayant grandi au Nigeria, je n’avais aucune chance de penser en dehors des sentiers battus. Je me suis automatiquement retrouvé à penser, comme la majorité des gens dans mon pays, que notre seul problème est le « leadership » au Nigeria. Cependant, lorsque nous parlons de leadership, nous ne parlons pas de la direction d’écoles ou d’agences gouvernementales moins importantes. Nous faisons surtout référence aux politiciens ou aux hauts fonctionnaires qui sont à la tête des affaires de notre pays.

J’ai écouté ce théorème, selon lequel notre principal problème est le leadership, tellement de fois que je n’ai même pas pensé qu’il pouvait ne pas être vrai. La plupart des gens qui m’entouraient le considéraient automatiquement comme vrai.

« Quand j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais quand je suis devenu un homme, je me suis débarrassé des choses enfantines. » –

Avant d’exposer mes arguments, permettez-moi de dire qu’il ne fait aucun doute que le leadership a sa place dans toutes les entreprises humaines. Mon ami, John Maxwell, a popularisé le dicton suivant : « Tout s’élève et tombe sur le leadership ». Je ne pourrais être plus d’accord.

Cependant, lorsqu’il s’agit de construire une nation, même si le leadership est important, il n’est pas d’une importance capitale. Le rôle du leadership est peut-être plus important lorsque nous parlons d’entreprises, de sociétés ou d’unités plus petites comme la famille, les communautés, les associations, les industries, etc.

Notre monde moderne est devenu depuis longtemps un monde post-monarchique. Le système démocratique de gouvernement a remplacé la suprématie des monarques dans la plupart des pays du monde. C’est pour cette raison que l’émergence de la démocratie a désormais réduit le rôle primordial d’un bon et gentil leader dans la construction d’une nation prospère.

Dans les groupes de personnes susmentionnés, le rôle d’un homme d’ensemble est presque suprême et indispensable. Mais lorsqu’il s’agit de nations, j’aimerais que vous preniez le temps de lire mon argumentation dans cet article. J’en appelle à tous ceux d’entre vous qui lisent ceci, de ne pas être pressés de me lapider ou d’arrêter de lire. S’il vous plaît, ne pensez pas que je suis dans une forme d’erreur ou autre.

Permettez-moi de réaffirmer ici que, oui, le leadership est important dans toutes les entreprises humaines, mais lorsqu’il s’agit de construire une nation, le leadership, en particulier le leadership d’un seul homme, n’a pas l’importance que nous lui accordons.

Dans l’histoire, cependant, peu de gens étaient prêts à écouter ce type de raisonnement que je présente aujourd’hui. Tout au long de l’histoire de l’humanité, les hommes ont eu tendance à considérer comme allant de soi qu’un bon dirigeant signifie une bonne nation. Un bon dirigeant prendrait soin de son peuple et les mauvais dirigeants oppriment leur peuple.

Cette façon de penser est pourtant justifiée. D’autant plus que dans la plupart des régions du monde connu à l’époque, dans presque tous les groupes ethniques, les dirigeants de ces nations étaient principalement des rois et des monarques. Dans ce cas, sans aucun doute, le leadership individuel du monarque est le facteur singulier qui détermine le niveau de vie du peuple.

Oui, si nous, au Nigéria et en Afrique aujourd’hui, avions géré un système de gouvernement monarchique, alors cette déclaration, « le leadership est notre seul problème » aurait pu être justifiée.

*Sunday Adelaja est un leader né au Nigeria, un stratège de la transformation, un pasteur et un innovateur. Il était basé à Kiev, en Ukraine.

