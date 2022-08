L’esprit d’entreprise est considéré comme crucial en Afrique, mais il est souvent entravé par un manque de coordination dans l’écosystème de l’innovation.

Par JEAN-PIERRE CHOULET ET RAJNEESH NARULA*

Le 24 juin était une date importante pour l’Afrique. Le Togo et le Gabon sont devenus membres du Commonwealth, une association volontaire de 56 États membres, où vivent 2,5 milliards de personnes. Cette adhésion s’inscrit dans une tendance générale des pays africains à se regrouper pour renforcer la force et l’identité panafricaines, car ils voient dans le nombre le potentiel d’un plus grand levier stratégique plutôt que d’agir seuls. Le déplacement du Togo et du Gabon a également permis de combler le fossé qui sépare les pays francophones et anglophones du continent, un fossé qui a marqué l’établissement de relations régionales pendant des décennies.

La construction de ce type de ponts sera essentielle à la réussite future de l’Afrique. Le potentiel du continent est énorme, mais une grande partie de celui-ci doit encore être exploitée. Bien que l’Afrique ait la démographie jeune la plus prometteuse du monde, les opportunités significatives pour les jeunes restent rares. Quels autres ponts faut-il donc construire pour combler la distance entre la détresse d’aujourd’hui et l’espoir de demain ?

L’éducation à l’entrepreneuriat comme constructeur de ponts

L’éducation est un moyen fiable de relier le potentiel actuel et futur. Elle prépare le terrain pour le développement de la jeunesse, par le biais de mesures et d’interventions destinées à façonner l’Afrique que nous voulons. L’enseignement commercial, par exemple, qui met l’accent sur la formation des entrepreneurs en particulier, joue un rôle essentiel dans la transmission des connaissances détenues par les établissements universitaires aux entreprises qui en ont réellement besoin sur le terrain – un rouage essentiel pour catalyser la croissance sur le continent.

Les diplômés africains se comptent par dizaines de milliers chaque année, mais les économies dans lesquelles ils entrent ne peuvent pas les soutenir. Il n’y a tout simplement pas assez de croissance diversifiée. L’esprit d’entreprise sera la clé pour faire pencher la balance et stimuler une croissance significative dans les industries de valorisation, au-delà des mines et de l’agriculture. Le continent doit passer de la production de chercheurs d’emploi à la production de créateurs d’emploi, et pour y parvenir, les écoles de commerce africaines devront notamment collaborer à la mise en place d’un cadre plus solide pour débloquer l’esprit d’entreprise sur le continent.

Lors d’un récent séminaire en ligne organisé par le Dunning Africa Centre de la Henley Business School Africa, Akue Adotevi, professeur de philosophie à l’université de Lomé, au Togo, a déclaré que « la création d’une voie permettant de libérer l’esprit d’entreprise ouvre également la voie à l’employabilité en Afrique. Si nous pouvons jeter un pont entre la connaissance et les affaires, nous aurons rempli notre mandat ».

Faisant référence au lancement d’un nouveau partenariat entre la Henley Business School et l’Université de Lomé, formalisé dans l’Institut Afrique-Europe pour l’innovation et les professions (IAEIM), le professeur Adotevi a souligné l’importance d’une formation multidisciplinaire et diversifiée pour offrir un programme cohérent et adaptable au contexte changeant de l’enseignement supérieur.

Une grande partie du changement nécessaire concerne les mentalités, et pas seulement les compétences. Au Nigeria, l’esprit d’entreprise fait partie des programmes d’enseignement depuis 2006, mais l’armée de demandeurs d’emploi ne s’est toujours pas transformée en créateurs d’emploi dans ce pays. Le désir de devenir entrepreneur ne manque pas, mais il est davantage motivé par la nécessité que par l’opportunité. Adeyinka Adewale, professeur associé d’éthique du leadership et d’entrepreneuriat à la Henley Business School, estime que l’Afrique est donc confrontée à un problème de qualité plutôt que de quantité. De nombreuses entreprises créées sont des micro-entreprises, développées pour assurer la subsistance plutôt que la croissance. Le défi consiste à créer des opportunités entrepreneuriales qui encouragent la croissance, les opportunités et, surtout, l’emploi.

Le Dr Adewale affirme que les opportunités sont là si nous savons où chercher. Il souligne que l’Afrique en est à la troisième vague de sa révolution numérique et qu’elle est le seul continent au monde à compter plus de femmes entrepreneurs que d’hommes entrepreneurs – ce qui représente un potentiel important pour donner un coup de fouet à une croissance économique plus large ainsi que pour atteindre l’égalité des sexes. Mais pour tirer parti de ces tendances, il faut apprendre à davantage de jeunes à reconnaître les opportunités et à les saisir.

De nombreux jeunes craignent encore de devenir entrepreneurs car ils considèrent que c’est difficile et le taux d’échec sur le continent est malheureusement élevé. Une grande partie du travail de l’IAEIM consiste donc à doter les étudiants des bonnes attitudes et capacités afin qu’ils soient plus nombreux à dire oui à l’entrepreneuriat.

M. Adewale souligne que le fait de susciter chez les jeunes le désir de construire quelque chose ne constitue pas la fin de l’histoire. Pour que les entrepreneurs puissent créer des entreprises susceptibles d’être investies et d’avoir un impact économique, ils ont besoin d’un vaste écosystème de soutien, qui les aide à trouver des financements et des mentors. Or, ce soutien fait actuellement défaut en Afrique.

Ce n’est pas que l’Afrique n’ait pas d’écosystème d’innovation – elle en a un bien développé – mais trop souvent les acteurs fonctionnent en silos, ce qui signifie qu’en réalité, les entrepreneurs africains restent isolés. En mettant l’accent sur la création de liens au sein de l’écosystème, on pourrait créer une puissante communauté de pratique qui permettrait aux entrepreneurs africains de prospérer.

Une partie essentielle de cette démarche consistera à s’assurer que l’apprentissage est réintégré dans le développement de l’IAEIM afin de façonner un cadre émergent pour l’entrepreneuriat qui soit contextualisé pour l’Afrique.

L’espoir est que ce type de partenariat puisse devenir un canal vivant pour le flux de compétences et de connaissances entre l’Afrique anglophone et francophone et entre le monde universitaire, l’économie et les gouvernements. Si nous ne créons pas le tissu conjonctif entre ces domaines souvent cloisonnés de manière pratique et ciblée, nous pouvons nous attendre à ce que le développement continue d’être entravé. Plus les liens seront forts, plus vite nous pourrons progresser ensemble.

*M. Choulet est directeur du développement et des anciens élèves et vice-doyen Afrique de la Henley Business School. Narula est directeur du Dunning Africa Centre à la Henley Business School Africa et titulaire de la chaire John H Dunning sur la réglementation des affaires internationales au Royaume-Uni.

*Source : Businesslive

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe