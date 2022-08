Le paquet d’investissement de l’UE pour le développement, le « Global Gateway », que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a décrit comme « l’avenir de la coopération au développement de l’UE », semble avoir pour objectif de stimuler les investissements du secteur privé dans l’énergie, les infrastructures et les solutions intelligentes pour le climat en Afrique...

par LUÍSA FONDELLO et LUCY ESIPILA*

Mais il n’est pas certain que ce programme d’investissement du plus grand donateur d’aide au monde se répercute sur les communautés africaines et atteigne ceux qui en ont le plus besoin. On ne sait pas non plus s’il fera partie du problème ou de la solution lorsqu’il s’agit de lutter contre la faim et de transformer nos systèmes alimentaires défaillants.

Lors de la récente visite de Caritas Afrique et de Caritas Europa au Kenya, nous avons rencontré Rachel Gakii Ananga à Meru, dans l’est du pays.

Elle s’était lancée dans l’agriculture sèche après avoir travaillé comme infirmière pendant neuf ans. Fatiguée de traiter les symptômes de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, Rachel voulait plutôt contribuer à en résoudre les causes profondes.

Elle est un exemple de personne faisant quelque chose d’ordinaire d’une manière extraordinaire : elle utilise des sacs de culture verticale de légumes fabriqués par ses soins, qui durent dix ans et protègent les tiges du vent et des insectes.

Alors que la plupart des sacs de culture ne peuvent contenir qu’une poignée de tiges, Rachel est capable de planter 120 tiges dans chaque sac en utilisant uniquement de l’eau. Elle produit des légumes et des fruits biologiques qui aident à lutter contre la malnutrition et les vend au même prix que ceux produits avec des engrais chimiques. Selon ses propres termes : « Nous n’avons pas besoin d’engrais synthétiques pour stimuler la production ou de médicaments pour rester en bonne santé, nous avons besoin de bons aliments. Je vends des aliments sains ».

Le fait est qu’il y a tellement de femmes comme Rachel à travers le continent africain. Elles n’ont peut-être pas toutes les réponses aux effets du changement climatique et à la crise alimentaire, mais elles ont certainement des solutions à proposer. Et pourtant, on ne sait pas si elles pourront un jour bénéficier de la passerelle mondiale de l’UE.

Alors que la Corne de l’Afrique est confrontée à la sécheresse la plus grave depuis quarante ans, les solutions locales sont plus précieuses que jamais.

Le comté de Marsabit, dans le nord du Kenya, n’a pas connu la moindre pluie depuis deux ans. Pour de nombreux habitants, il n’y a pas grand-chose à faire si ce n’est prier, comme l’explique le président du comité communautaire de Tigo : « Nous restons sur place. Nous comptons les jours jusqu’à la prochaine saison des pluies et prions pour que la pluie arrive. Elle ne vient pas, mais nous continuons à compter ».

Pas de pluie signifie pas d’eau, pas d’eau signifie pas de pâturages pour nourrir le bétail, pas de bétail signifie pas de vente de lait pour générer des revenus pour la nourriture, pas de nourriture signifie malnutrition et se réveiller et se coucher affamé tous les jours.

L’UE s’est mobilisée. Elle a développé sa réponse Team Europe à l’insécurité alimentaire mondiale et a augmenté sa contribution à l’initiative pour la Corne de l’Afrique. Elle a également proposé d’utiliser les réserves des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Trois erreurs



Mais d’après l’expérience des organisations Caritas locales dans la Corne de l’Afrique, les efforts de l’UE présentent trois défauts fondamentaux.

Premièrement, l’aide humanitaire fournie n’est pas du tout suffisante. Les donateurs devraient allouer l’aide humanitaire dans le monde entier uniquement sur la base des besoins. Malgré l’urgence sans précédent dans la région, seuls environ 20 % des appels lancés à la Corne de l’Afrique ont été satisfaits.

Deuxièmement, il faut accorder beaucoup plus d’attention à la réalité de l’agriculture en Afrique et aux solutions locales.

Le Global Gateway de l’UE se concentre sur la mobilisation de fonds du secteur privé et sur la création de partenariats avec de grandes entreprises agroalimentaires. Mais les nouveaux financements arriveront-ils ? Profitera-t-il aux zones rurales, où vit la moitié de la population africaine ? Soutiendra-t-il les petits exploitants agricoles, qui représentent jusqu’à 80 % de la population de la plupart des pays africains et fournissent la majeure partie de la nourriture consommée, mais opèrent en grande partie dans un cadre informel ?

Le Portail mondial ne peut aller loin que si les promesses sont tenues. Il ne peut aller loin que s’il renforce le soutien politique et le financement des approches agroécologiques comme celle de Rachel et des petits exploitants agricoles, ce qui stimule la production alimentaire nationale.

Troisièmement, pour bien faire les choses, l’UE doit aller au fond de la crise alimentaire. L’appel de Mme Von der Leyen à intensifier les efforts en matière de production alimentaire ne semble pas reconnaître que la faim n’est pas un problème de production. 50 % des personnes touchées par la faim sont des petits producteurs agricoles.

La crise alimentaire actuelle est une crise d’accès. La faim est une question de justice – une question que les agriculteurs comme Rachel demandent de traiter au plus haut niveau.

Pour ce faire, les efforts de l’UE doivent s’inscrire dans une stratégie visant à transformer nos systèmes alimentaires défaillants. Ils doivent s’attaquer aux causes structurelles de la faim, comme les pratiques commerciales déloyales ou les émissions de gaz à effet de serre qui aggravent la sécheresse dans la Corne de l’Afrique. Si elle continue à donner d’une main et à reprendre de l’autre, l’UE ne contribuera pas à briser le cycle sans fin de l’insécurité alimentaire sur son « continent frère ».

Au cours de notre récente visite des projets de Caritas Marsabit dans le nord du Kenya, un membre de la communauté Tigo nous a dit : « Ma voisine n’a pas allumé de feu depuis deux jours. Elle n’a pas de nourriture à cuisiner. Pour les pasteurs, l’absence de feu sur le poêle n’est pas seulement un signe de manque de nourriture, mais aussi un signe de manque d’espoir. » La passerelle mondiale de l’UE devrait offrir de l’espoir. De l’espoir pour les pasteurs et les petits producteurs agricoles comme Rachel, qui font partie des vraies solutions.

*Luísa Fondello est responsable de la coopération internationale à Caritas Europa et Lucy Esipila est responsable de la politique et du plaidoyer à Caritas Afrique.

