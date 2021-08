Green Deal européen, le pacte vert européen est la politique phare de la Commission européenne (CE) sous la présidence d’Ursula von der Leyen. Elle vise à atteindre zéro émission de GES d’ici à 2050. Il s’agit d’un plan ambitieux pour que l’Europe devienne une économie plus efficace en termes de ressources et plus compétitive. Un projet mondial qui a besoin de l’Afrique pour fonctionner !

By Kaddu Kiwe Sebunya *

Le Parlement européen a adopté la loi européenne sur le climat. Il s’agit de booster les ambitions du Green Deal européen. Mais, l’Europe seule ne peut honorer l’accord. Elle doit travailler avec des partenaires mondiaux.

Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble.

Le Green Deal européen est un projet mondial qui a besoin de l’Afrique pour fonctionner.

Le texte de l’accord indique que les facteurs du changement climatique et de la perte de biodiversité sont internationaux et ne se limitent pas aux frontières nationales. Mme Von der Leyen et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, ont déclaré en mars qu’il fallait agir au-delà des frontières européennes. Ils ont conjointement appelé à un « Green Deal mondial » pour garantir que l’augmentation de la température de la terre soit aussi proche que possible de 1,5 °C.

Le point de départ de cette approche globale a été d’exporter le Green Deal européen vers l’Afrique. Le haut représentant de l’Union européenne, Josep Borrell, s’est rendu en Éthiopie en octobre pour promouvoir des liens plus étroits avec l’Union africaine (UA). Mais il a été accueilli avec scepticisme lors de la vente de l’accord, en raison des mentalités qui conduisent au faux choix entre le développement et les questions écologiques.

Seulement le sentiment que l’Europe dictait ce que l’Afrique devait faire s’ajoutait au problème. L’appel lancé en avril par Von der Leyen aux Africains pour qu’ils créent un « African Green Deal » n’a peut-être pas aidé.

« Sans une autonomisation adéquate et une appropriation africaine des objectifs et cibles durables, les dirigeants du continent continueront à prendre des décisions qui placent les avantages à court terme au-dessus de la croissance à long terme »

Le succès du Green Deal européen dépend de la reconnaissance que l’Afrique – avec son abondance de biodiversité – joue un rôle central et ses pays sont, « des partenaires essentiels dans toute réponse au changement climatique ». Dans le cas de l’UE, cela implique « un partenariat avec l’Afrique vers un modèle de développement durable pour le continent qui respecte le Green Deal européen ».

Le Green Deal européen a besoin de l’Afrique.

La biodiversité apporte une contribution essentielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. Elle fournit également des éléments essentiels tels que la nourriture, l’air pur et un abri. « Protéger la biodiversité peut nous aider à mieux nous adapter au changement climatique ».

La protection de la biodiversité peut nous aider à mieux nous adapter au changement climatique.

Le continent africain abrite huit des 34 endroits les plus riches du monde sur le plan biologique. Pourtant, le nombre d’animaux et les ressources naturelles sont en forte baisse.

La surexploitation et la dégradation des écosystèmes de la biodiversité entraîneront la perte de 50 % des espèces d’oiseaux et de mammifères d’Afrique et de 20 à 30 % de la productivité des lacs d’ici la fin du siècle, ainsi qu’un déclin de la faune et de la pêche.

Solution

Offrir plus d’espace aux solutions africaines dans la prise de décision peut aider à lutter contre la surexploitation et la dégradation des écosystèmes, en tirant parti des connaissances et de l’expérience autochtones avec la nature. Cela peut également « aider à éviter les faux départs entre l’Europe et l’Afrique à l’avenir. Nous avons besoin d’une relation qui reconnaisse et exploite les voix africaines au-delà des plates-formes gouvernementales pour éclairer la prise de décision et les politiques ».

Alors que les dirigeants prennent de nombreuses mesures appropriées pour attirer des capitaux financiers pour le développement, ils sont souvent moins prudents quant à la préservation des richesses naturelles de l’Afrique. Cela s’étend à l’agriculture, aux établissements humains, au développement des infrastructures et à l’extraction des ressources mal planifiés, qui entraînent la dégradation des forêts, des rivières et des prairies. La perte et la fragmentation de l’habitat qui en résulte menacent les écosystèmes dont dépendent les personnes et la faune. « Sans une autonomisation adéquate et une appropriation africaine des objectifs et des cibles durables, les dirigeants du continent continueront à prendre des décisions qui placent les avantages à court terme au-dessus de la croissance à long terme, ce qui n’est pas durable et, s’il n’est pas traité d’urgence, s’écartera des résultats escomptés du Pacte vert européen ».

« Les décisions que prendront les dirigeants africains au cours des dix prochaines années détermineront ce qu’il restera de la biodiversité et des écosystèmes qui sont si essentiels à la réussite du Green Deal européen »

Les décisions que prendront les dirigeants africains au cours des dix prochaines années – notamment en matière d’infrastructures économiques, d’urbanisation, de systèmes de transport, de sources d’énergie et de sécurité alimentaire – détermineront ce qu’il restera de la biodiversité et des écosystèmes qui sont si essentiels à la réussite du Green Deal européen.

Une partie essentielle de la collaboration sur l’accord consiste à s’assurer que le modèle de croissance économique adopté par l’Afrique ne se fait pas au détriment de l’environnement.

Il est donc important de trouver un alignement entre les agendas européens et africains. Je crois au potentiel illimité des Africains à apporter des solutions pour le continent et à travailler main dans la main avec des partenaires tels que l’UE pour obtenir des résultats réels et durables.

Ce domaine d’action, soutenu par le Programme des Nations unies pour le développement, explore la manière dont le changement climatique et les autres déséquilibres planétaires influent sur la tendance à la hausse des inégalités humaines et vice versa. Consulter la section Focus on : People and the Planet pour en savoir plus.

*Kaddu Kiwe Sebunya est président de l’African Wildlife Foundation. Il met de l’avant en cette qualité la vision d’une Afrique où le développement humain inclut une faune sauvage prospère et des terres sauvages étendues comme atout culturel et économique pour les générations futures du continent. Il a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la conservation aux niveaux local, national et régional aux États-Unis, en Afrique et en Europe.

Source : Devex.com

