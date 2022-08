L’Afrique compte moins de 400 fabricants de médicaments pour répondre aux besoins de plus d’un milliard de personnes sur le continent. La Chine et l’Inde sont des pays dont la population est similaire, mais qui comptent respectivement 5 000 et 10 500 fabricants de médicaments. Avec si peu de fabricants, l’Afrique doit largement compter sur les importations pour maintenir sa population en bonne santé. Dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, les importations représentent entre 70 et 90 % des médicaments consommés, ce qui fait grimper les coûts et limite la disponibilité des médicaments.

Par Chibuzo Opara*

Sans un accès régulier aux médicaments, même les plus essentiels, des millions de personnes meurent ou souffrent de maladies prolongées. Une mauvaise santé généralisée peut enfermer les gens dans la pauvreté, car ceux qui sont en bonne santé sont plus productifs. Un secteur pharmaceutique florissant, qui favorise l’accès à des médicaments de qualité, améliorera les soins de santé et, par conséquent, stimulera la croissance économique.

La dépendance excessive de l’Afrique à l’égard des produits pharmaceutiques importés la rend également extrêmement vulnérable aux urgences sanitaires, comme l’a démontré le COVID-19. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement au début de la pandémie en 2020 ont gravement affecté la disponibilité des médicaments sur le continent, car de nombreux pays producteurs de produits pharmaceutiques ont restreint leurs exportations.

« En janvier de cette année, l’Afrique n’avait reçu qu’environ 6 % des 9 milliards de doses de vaccin COVID-19 produites, alors qu’elle compte 17 % de la population mondiale«

Au Nigeria, il aurait été difficile de se procurer des fournitures pour gérer les maladies chroniques, tandis que les médicaments psychiatriques et les contraceptifs oraux étaient rares en Afrique du Sud. De même, la pénurie de vaccins COVID-19 sur le continent a mis en évidence le danger d’une dépendance excessive à l’égard des importations. En janvier de cette année, l’Afrique n’avait reçu qu’environ 6 % des 9 milliards de doses de vaccin COVID-19 produites, alors qu’elle compte 17 % de la population mondiale.

Outre l’amélioration des résultats en matière de soins de santé, qui permet d’avoir des personnes plus productives dans l’économie, une valeur économique importante peut être obtenue en développant le secteur pharmaceutique africain. En 2021, 40 des 237 milliardaires indiens estimés auraient tiré leur richesse d’entreprises pharmaceutiques. Le secteur contribue directement à environ 2 % du produit intérieur brut de l’Inde et à environ 8 % des exportations totales de marchandises du pays. L’Inde est l’un des nombreux pays qui tirent des recettes d’exportation et créent des emplois grâce aux entreprises pharmaceutiques.

Les économies africaines ayant fortement besoin d’être relancées, il est devenu impératif de repenser le secteur pharmaceutique du continent pour qu’il contribue à la prospérité. Les parties prenantes, tant publiques que privées, ont un rôle à jouer dans ces étapes critiques requises :

Augmenter la capacité de fabrication locale et améliorer les systèmes de distribution. La création de centres de fabrication de médicaments en Afrique est la première étape de la construction d’un nouveau secteur pharmaceutique qui soutiendra mieux les économies du continent.

Pour reprendre les mots de Margaret Ilomuanya, rédactrice en chef du Nigerian Journal of Pharmacy : « Il y a un grand risque à s’appuyer sur des chaînes d’approvisionnement mondiales élaborées dans lesquelles la fourniture de nombreux médicaments essentiels et critiques dépend de fournisseurs étrangers. Nous avons les moyens de construire l’industrie pharmaceutique locale, et nous avons les mains. Nous pouvons la faire passer du banc au chevet du malade ».

Cependant, une bonne distribution joue également un rôle important pour garantir que la demande locale puisse être satisfaite efficacement. En Afrique subsaharienne, par exemple, l’absence de systèmes de distribution organisés oblige les prestataires de soins de santé à s’appuyer sur des marchés de médicaments ouverts et des négociants en médicaments non agréés, ce qui expose les patients à des produits de contrefaçon et de qualité inférieure.

« Une fabrication locale accrue et une distribution améliorée sont synonymes de prix abordables et d’un meilleur accès aux médicaments, ainsi que de personnes en meilleure santé, productives et contribuant activement à l’économie »

Une fabrication locale accrue et une distribution améliorée sont synonymes de prix abordables et d’un meilleur accès aux médicaments, ainsi que de personnes en meilleure santé, productives et contribuant activement à l’économie. Cela signifie également de nouveaux emplois et des recettes d’exportation potentielles.

Exploiter le potentiel de la technologie pour améliorer l’ensemble de la chaîne de valeur pharmaceutique. Le monde est en train d’assister à un véritable raz-de-marée, les systèmes de soins de santé s’efforçant d’améliorer la qualité des services fournis tout en améliorant l’efficacité grâce à la technologie. C’est l’un des facteurs qui différencient la crise du COVID-19 de la pandémie de grippe espagnole de 1918.

Aujourd’hui, la numérisation a favorisé la communication instantanée et a contribué à accélérer la recherche, le développement et la distribution des vaccins, ce qui démontre son importance pour la pharmacie du futur. Les ordonnances électroniques, la télémédecine, la surveillance à distance pour les soins aux patients hospitalisés et les soins gériatriques, les vêtements et les kits de test à domicile ne sont que quelques-unes des façons dont la technologie transforme les soins de santé.

L’Afrique a une occasion unique d’utiliser ces progrès technologiques et de combler les lacunes actuelles en matière d’infrastructure qui affectent sa chaîne de valeur pharmaceutique, afin d’avoir un impact positif sur les résultats sanitaires du continent. Connecter les patients à des chaînes d’approvisionnement réactives, résilientes et adaptatives est une caractéristique unique que la technologie peut apporter à l’espace pharmaceutique.

Promouvoir l’assurance maladie pour rendre les médicaments plus abordables et élargir le marché local. La pauvreté empêche la plupart des Africains à faibles revenus de faire appel à des prestataires de soins de santé compétents pour obtenir des médicaments de qualité. Les gens ont recours à l’auto-assistance et aux médecines alternatives pour éviter les factures médicales qu’ils ne peuvent souvent pas payer.

Cependant, une assurance maladie efficace réduit le fardeau financier des maladies et pourrait encourager davantage de personnes à faibles revenus à s’adresser à des professionnels qualifiés, augmentant ainsi la consommation, le marché des soins de santé et des produits pharmaceutiques de qualité, et les résultats en matière de santé.

Le secteur privé a un rôle crucial à jouer dans l’élargissement de l’accès à l’assurance maladie. La tarification est essentielle, et les prestataires doivent donc concevoir des systèmes innovants qui prennent en compte les personnes à faibles revenus en s’appuyant sur des pools de partage des risques dans lesquels les clients les plus aisés compensent le coût des autres assurés. Les régulateurs peuvent également encourager d’autres sources de financement, comme la création d’une taxe sur les péchés destinée à financer l’assurance maladie pour les plus pauvres de la société qui n’ont pas accès aux soins.

« Tirer parti de la ZLECAf pour créer un marché pharmaceutique sans faille à l’échelle du continent »

Tirer parti de la ZLECAf pour créer un marché pharmaceutique sans faille à l’échelle du continent. Alors que l’Afrique compte plus de 50 pays, avec des marchés pharmaceutiques et des politiques commerciales différents, l’introduction de l’accord de libre-échange continental africain offre d’immenses possibilités d’intégration pour la fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques. L’AfCFTA vise à transformer le continent en un bloc commercial géant, offrant potentiellement aux produits pharmaceutiques fabriqués localement un marché plus vaste et de meilleures perspectives d’investissement.

Prenez exemple sur l’Inde. L’industrie pharmaceutique indienne répond avec succès à ses besoins nationaux et s’est assurée une position de premier plan dans le paysage pharmaceutique mondial, se classant au 14e rang mondial en termes de valeur de production et au troisième rang en termes de volume. L’industrie est passée d’un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard de dollars en 1990 à plus de 18 milliards de dollars à la fin de 2018. L’industrie était évaluée à 45 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021 et devrait atteindre 60 milliards de dollars d’ici la fin de 2023.

Cette croissance est le résultat de décennies d’investissements à long terme dans le secteur pharmaceutique, ainsi que de la collaboration entre les acteurs publics et privés. Si les pays d’Afrique aspirent à atteindre le niveau de réussite de l’Inde, le continent a besoin d’investissements importants dans les chaînes de valeur pharmaceutiques dans une perspective à long terme.

En définitive, l’Afrique a besoin de toute urgence d’un secteur pharmaceutique performant. L’industrie étant inextricablement liée à l’économie, et le COVID-19 mettant en évidence le risque, il est insensé que le continent continue à dépendre fortement des médicaments importés.

*Le Dr Chibuzo Opara est cofondateur et PDG de DrugStoc, une plateforme basée sur le cloud pour la distribution de produits pharmaceutiques de qualité vérifiée en Afrique subsaharienne. Il a précédemment travaillé avec l’Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, le fonds souverain du Nigeria, l’Agence européenne pour la santé et les consommateurs et la Société financière internationale dans les domaines du financement des soins de santé et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Source : Devex

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe