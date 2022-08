L’histoire a enregistré des exploits extraordinaires accomplis par des femmes leaders dans le gouvernement et le secteur privé…



Par RITA KAVASHE*

Il est prouvé que les femmes siégeant dans les conseils d’administration apportent un éclairage unique qui contribue à faire passer les entreprises du profit à court terme à la croissance à plus long terme. Elles sont plus collaboratives et plus aptes à équilibrer les intérêts de multiples parties prenantes.

Les données continuent de montrer que les femmes sont des accélérateurs de la croissance économique, qu’elles sont excellentes pour créer une nouvelle valeur marchande, une réputation, des bénéfices et des objectifs de développement. Il est dans leur nature de faire pression pour mettre fin à la faim, réduire la pauvreté, les inégalités et lutter contre le changement climatique.

Au début du Covid-19, les femmes à la tête de l’Allemagne, de la Nouvelle-Zélande, de Taïwan, de la Norvège, de l’Islande, de la Finlande et du Danemark ont fait preuve d’une meilleure gestion de crise, enregistrant ainsi moins de décès et de taux d’infection, alors que d’autres pays subissaient les aléas de la pandémie. Les femmes dirigeantes semblent avoir particulièrement bien réussi à combattre la pandémie.

La chancelière allemande Angela Merkel a pris position très tôt en disant aux Allemands de « prendre la situation au sérieux » et a instauré des tests et des mesures de confinement dès les premiers jours.

Le Premier ministre néo-zélandais, Jacinda Ardern, a imposé très tôt des mesures de confinement et d’auto-isolement aux personnes entrant en Nouvelle-Zélande, alors qu’il n’y avait que six cas dans tout le pays.

Selon une étude du Forum économique mondial, ces mesures ont permis à ces pays de sauver des vies, comme en témoigne le nombre de décès nettement inférieur dans ces pays.

Plus près de nous, « Beyond Zero », une initiative ambitieuse en matière de santé conçue par la première dame du Kenya, Mme Margaret Kenyatta, en 2013, visait à mettre fin aux décès maternels et infantiles évitables dans les zones rurales reculées du Kenya d’ici 2023. Le défi était le manque de soins pré et postnatals essentiels pour les mères dans les zones marginalisées.

Le personnel médical de Beyond Zero a travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs de l’assembleur automobile local Isuzu afin de mettre au point une clinique mobile capable de répondre aux objectifs du programme. La toute première clinique mobile Isuzu assemblée localement a été donnée au programme début 2014, avec pour objectif d’atteindre tous les comtés d’ici la fin 2016.

« Ces femmes marchent dans les pas de grands leaders mondiaux qui ont fait preuve de cran et de détermination »

Ces femmes marchent dans les pas de grands leaders mondiaux qui ont fait preuve de cran et de détermination. L’ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher, également connue sous le nom de « Dame de fer », a fait preuve d’un acier remarquable alors qu’elle était aux prises avec la crise des îles Malouines en 1982 et la grève des mineurs en 1984. Mme Thatcher a remporté trois mandats consécutifs, établissant ainsi un record inégalé.

En 1988, Benazir Bhutto est devenue la première femme Premier ministre du Pakistan, un gouvernement démocratique dans un pays à majorité musulmane.

En 2005, Angela Merkel est devenue la première femme chancelière d’Allemagne et a occupé le troisième poste le plus long de l’histoire allemande jusqu’en 2021, date à laquelle elle a pris sa retraite.

En Afrique, Ellen Johnson Sirleaf a été présidente du Liberia de 2006 à 2018, étant la première femme élue chef d’État d’un pays africain. En tant que présidente, elle a obtenu des millions de dollars d’investissements étrangers et a créé un comité de vérité et de réconciliation pour enquêter sur la corruption et apaiser les tensions ethniques dans son pays.

Plus récemment, Samia Suluhu Hassan est entrée dans l’histoire en 2021 lorsqu’elle a prêté serment en tant que première femme présidente de Tanzanie après le décès de son prédécesseur, John Pombe Magufuli. Elle est actuellement l’une des deux seules femmes chefs d’État en exercice en Afrique, aux côtés de l’Éthiopienne Sahle-Work Zewde.

Wangari Maathai, kényane de renommée internationale, a été la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix en 2004 pour sa contribution au développement durable, à la démocratie et à la paix. Elle a également été la première femme d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale à obtenir un doctorat en biologie, et la première femme professeur au Kenya.

« Le moment est venu pour l’Afrique d’exploiter les forces des femmes dirigeantes afin d’inspirer l’optimisme pour l’avenir et de relever les défis mondiaux du 21e siècle »

Ces grandes femmes ont inspiré leurs consœurs et leur ont donné les moyens d’investir dans leur développement personnel et d’apprendre à exploiter la valeur qu’elles apportent. Les femmes sont essentielles pour aider à traverser les crises en toute sécurité.

Le moment est venu pour l’Afrique d’exploiter les forces des femmes dirigeantes afin d’inspirer l’optimisme pour l’avenir et de relever les défis mondiaux du 21e siècle.

*Source :businessdailyafrica

