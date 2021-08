Dans son premier grand discours de politique étrangère, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que la priorité essentielle du programme de M. Biden était de « construire une économie mondiale plus stable et plus inclusive » qui « offre la sécurité et crée des opportunités pour autant des Américains que possible sur le long terme ». Dans un monde irréversiblement interdépendant, l’Afrique est au cœur de la réalisation de cette vision.

Par Rosa Whitaker*

Au cours de la dernière décennie, l’Afrique a représenté un tiers de la croissance démographique mondiale et abrite désormais 15 % de la main-d’œuvre mondiale – ce chiffre atteindra probablement un quart d’ici 2050. Selon les estimations, les dépenses de consommation des Africains en 2019 s’élèveront à 3 600 milliards de dollars. La part de l’Afrique dans les ressources minérales stratégiques du monde avoisine les 30 %, ce qui rend le continent essentiel pour tout, du combustible nucléaire aux appareils technologiques, en passant par l’industrialisation et l’innovation mondiales.

Comme la Chine en est pleinement consciente, les 54 nations africaines ont leur mot à dire dans l’élaboration des règles multilatérales, y compris celles qui seront essentielles pour lutter contre le changement climatique, la prolifération nucléaire, la santé mondiale, le commerce et les sanctions. Les pays africains représentent les votes décisifs dans instances internationaux, de l’OMC à l’OMS en passant par les Nations unies. Il sera difficile de faire avancer le programme multilatéral du président Joe Biden étant donné l’hégémonie économique de la Chine et son influence sans précédent sur les dirigeants africains.

Une Afrique stable et prospère, bien disposée à l’égard des États-Unis, offrira une sécurité et des opportunités à long terme aux Américains.

L’administration Biden hérite de ses prédécesseurs, démocrates et républicains, d’un modèle politique archaïque pour l’Afrique qui favorise l’aide au détriment du commerce – l’argent du contribuable américain, très nécessaire, pour une expérience USAID qui a échoué depuis longtemps. D’après mes comptes, l’USAID a dépensé, au cours des dix dernières années, environ 89 milliards de dollars pour l’aide à l’Afrique. Cela a contribué à la création d’un complexe industriel d’aide gonflé et croissant, composé d’anciens employés de l’USAID. Ils se sont installés autour de Washington en tant qu’ONG et cabinets de conseil consommant des sommes énormes autorisées pour l’Afrique dans le cadre de processus opaques. Même le Congressional Research Service, dans un rapport de mai 2020, a noté que « les estimations complètes de l’aide américaine à l’Afrique et les montants consacrés à des domaines d’intervention spécifiques sont difficiles à déterminer … ce qui soulève des défis pour la surveillance du Congrès. »

Les contribuables américains méritent de savoir précisément quelle part de l’argent de l’aide bilatérale américaine touche réellement le sol en Afrique et quel est le ratio de retour sur investissement. Ils doivent également connaître le montant et le pourcentage de l’aide au développement, destinée à l’Afrique, qui reste dans les coffres des contractants de l’USAID.

Aucun pays au monde ne s’est développé économiquement avec un modèle basé sur l’aide – pourquoi les pays africains seraient-ils différents ? L’Afghanistan est l’un des plus grands bénéficiaires de l’USAID – 10 milliards de dollars en 2020 – mais 47,3 % de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Le Vietnam, quant à lui, a adopté une approche plus commerciale de son modèle de développement économique – 5,8 % de sa population vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté.

Notre politique économique à l’égard de l’Afrique est défaillante principalement parce que nous continuons à favoriser et à construire un réseau dysfonctionnel de vendeurs d’aide au lieu d’encourager correctement le commerce et l’investissement – des catalyseurs éprouvés de la création d’emplois et de l’augmentation des revenus sur le terrain, là où ils sont le plus nécessaires.

Nous devons miser sur les réussites. Ce mois-ci marque le 21e anniversaire de la loi historique sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA). Pour un coût nominal pour les États-Unis, l’AGOA a contribué à intégrer l’Afrique dans l’économie mondiale en ouvrant unilatéralement nos marchés à presque tout ce que les Africains fabriquent, cultivent ou exploitent dans les pays africains éligibles. Depuis son adoption, en 2000, les pays de l’AGOA ont livré aux États-Unis près de 75 milliards de dollars de produits non pétroliers en franchise de droits. Selon des estimations prudentes, l’AGOA a permis de créer 1,3 million d’emplois, en grande partie pour les femmes, dans le seul secteur de l’habillement en Afrique, tout en soutenant environ 100 000 emplois aux États-Unis. L’AGOA est un élément solide de la politique américano-africaine, basé sur le commerce et l’investissement, tout comme les initiatives clés du Millennium Challenge et de la Société américaine de financement du développement international.

Nous devons maintenant associer ces éléments de politique commerciale judicieuse à des incitations tangibles qui encouragent les investissements privés américains en Afrique. Aujourd’hui, malgré les meilleures intentions, nous faisons souvent exactement le contraire, en disant officiellement aux entreprises qu’elles risquent d’aller à l’encontre des efforts de notre gouvernement visant à lutter contre le travail des enfants, la traite des êtres humains et le commerce illicite de minéraux liés aux conflits.

La Chine, quant à elle, a encouragé son secteur privé et aligné son aide et ses intérêts commerciaux dans la région. En conséquence, son commerce avec l’Afrique a été multiplié par 20 au cours de la dernière décennie, atteignant près de 200 milliards de dollars en 2019 – plus de trois fois celui des États-Unis. La Chine a récemment dépassé l’Amérique en matière d’investissements directs étrangers sur le continent.

« Pour la reconstruction post-COVID, nous devons réimaginer ce qui est possible dans la politique commerciale et d’investissement des États-Unis et de l’Afrique »

Pour la reconstruction post-COVID, nous devons réimaginer ce qui est possible dans la politique commerciale et d’investissement des États-Unis et de l’Afrique. Nous devons bouleverser le modèle d’aide archaïque et élaborer une nouvelle approche audacieuse. Nous devons inciter le secteur privé américain à investir en Afrique d’une manière qui soit transformatrice et mutuellement bénéfique.

À cette fin, je propose une nouvelle approche politique reposant sur trois axes :

Premièrement, stimuler le commerce entre les États-Unis et l’Afrique. Deuxièmement, inciter les entreprises américaines à investir en Afrique. Troisièmement, utiliser les marchés de capitaux américains pour financer l’infrastructure nécessaire pour faire du continent le marché unique prospère envisagé dans le cadre de L’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) qui est entré en vigueur l’année dernière.

Washington ne s’intéresse point aux avantages commerciaux unilatéraux de l’AGOA. En vue de son expiration en 2025, l’AGOA doit être renouvelée avec une réciprocité commerciale intelligente – premier axe. Certains secteurs se sont développés dans certains pays grâce à l’AGOA et devraient donc être considérés comme pouvant sortir du régime de franchise. Dans le cadre de cet arrangement, les États-Unis reclasseraient les secteurs matures plutôt que de supprimer entièrement l’AGOA, ce qui menacerait les emplois et les moyens de subsistance. La réciprocité sectorielle pourrait servir de base aux négociations bilatérales américaines – » FTA Lite » – avec les gouvernements africains, de manière à compléter la mise en œuvre de la ZLECAf.

Il est également temps d’inclure des produits africains clés, notamment le coton et le sucre, exclus de l’AGOA et soumis à des quotas tarifaires dépassés. L’agriculture représente toujours plus de 60 % des emplois en Afrique et constitue le moyen de subsistance de la grande majorité des Africains les plus pauvres.

Pour relier un continent fragmenté par son passé colonial, réaliser les gains de productivité promis par ses villes en plein essor et tirer le meilleur parti de ses extraordinaires richesses naturelles souterraines et aériennes, l’Afrique a besoin d’investissements massifs dans les infrastructures de transport, de communication et d’énergie, ainsi que dans la santé et l’éducation de sa population.

Cette tâche ne peut être laissée à la Chine. En conséquence – deuxième axe – je propose que les États-Unis, en tant que pays qui compte le plus grand marché financier du monde, dirigent un programme international visant à lever des fonds à faible coût pour les projets d’infrastructure africains par le biais d’obligations qui seront émises par la Banque africaine d’import-export (AFREXIM). En échange de l’élimination des risques liés aux obligations par les États-Unis, chaque projet financé comprendrait une composante « Buy American ».

Le code fiscal américain a été utilisé efficacement pour attirer les entreprises américaines hors de l’Afrique du Sud de l’apartheid. Maintenant – troisième axe – nous devrions utiliser le code des impôts pour encourager les entreprises américaines à investir en Afrique. Nous pourrions travailler avec les pays africains sur des zones d’entreprises – en offrant des allègements fiscaux et/ou des crédits pour les investissements privés américains dans des secteurs stratégiques et créateurs d’emplois en Afrique.

Enfin, l’USAID doit être recentrée sur l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe où elle peut apporter une réelle contribution, plutôt que sur l’aide au développement et la construction de nations. Pendant trop longtemps, notre politique africaine a été marquée par le paternalisme et le copinage. L’administration Biden peut « mieux construire l’avenir » !

*Rosa Whitaker, PDG de The Whitaker Group, a été la toute première représentante adjointe des États-Unis au commerce extérieur chargé de l’Afrique sous les administrations des présidents Bill Clinton et George W. Bush.

Source : Newsweek

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe